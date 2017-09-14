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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8460846184628463>
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А Президент США Трамп буде лузером, якого ніхто не буде поважати.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 01 чер, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Американцям потрібно починати читати форум фінанс місцеві хитрожопи їм швидко пояснять чому тут не має провалу раші і повний провал України.

Краще нехай Зе читають:
Зеленський: Допомоги від США наразі прийшло мало https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/1/7458707/

Або хай женуть хитрожопих з американського континету виконувати конституційний обов'язок.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:26

  Banderlog написав:Через 2 роки після війни будівельник запустить бізнес з переобладнанням на електрику тракторами і виїзними сонячними зарядними електростанціями.
Ти напевно здурі подумав що будівельник збере своїх чорноробів і почне з ними електрифікаувю всієї країни?
Насправді реалії будуть іншими
1 Будівельник на якомусь 1 Га , за власні кошти ( використовуючи ПРОФЕСІЙНУ найману організацію) поставить генерацію в 10-30Квт...просто щоб подивитись як і що
2 Потім (отримавши реальні результати а не розрахунокві) за рік - найме іншу ПРОФІЛЬНУ організацію , яка розрахує для Будівельника , якийсь цех...швидше за все Швидка заморозка+холодильні склади
3 І тільки потім почне електрифікацію всіх і всього ( якщо доживе і грошей вистарчить)

Але на всіх ЕТАПАХ прийдеться ШУКАТИ ПРОФІ...
До яких ні ти ні Успіх - не відноситесь.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:29

  Дюрі-бачі написав:Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А США Трамп буде лузером, якого ніхто не буде поважати.
Це якщо мислити категоріями шоумена...
Якщо ж мислити політично/дипломатичними...то того , хто написав Президенту промову з використанням
ЛУЗЕР - для ймовірного Президента США - той дебіл,якого треба гнати сцаними тряпками...
Правда якщо хтось зачитує все що йому написали дебіли...то мені важко знайти йому назву.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:36

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Через 2 роки після війни будівельник запустить бізнес з переобладнанням на електрику тракторами і виїзними сонячними зарядними електростанціями.
Ти напевно здурі подумав що будівельник збере своїх чорноробів і почне з ними електрифікаувю всієї країни?
Насправді реалії будуть іншими
1 Будівельник на якомусь 1 Га , за власні кошти ( використовуючи ПРОФЕСІЙНУ найману організацію) поставить генерацію в 10-30Квт...просто щоб подивитись як і що
2 Потім (отримавши реальні результати а не розрахунокві) за рік - найме іншу ПРОФІЛЬНУ організацію , яка розрахує для Будівельника , якийсь цех...швидше за все Швидка заморозка+холодильні склади
3 І тільки потім почне електрифікацію всіх і всього ( якщо доживе і грошей вистарчить)

Але на всіх ЕТАПАХ прийдеться ШУКАТИ ПРОФІ...
До яких ні ти ні Успіх - не відноситесь.

Какой вид топлива будет использовать эта 10/30кВт генерация? Зимой и осенью солнце надо Львовом и над Симферополем не одинаково светит
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:44

  Дюрі-бачі написав:Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А Президент США Трамп буде лузером, якого ніхто не буде поважати.

Тільки чомусь нападав при демократах, але лузер Трамп.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:45

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Через 2 роки після війни будівельник запустить бізнес з переобладнанням на електрику тракторами і виїзними сонячними зарядними електростанціями.
Ти напевно здурі подумав що будівельник збере своїх чорноробів і почне з ними електрифікаувю всієї країни?
Насправді реалії будуть іншими
1 Будівельник на якомусь 1 Га , за власні кошти ( використовуючи ПРОФЕСІЙНУ найману організацію) поставить генерацію в 10-30Квт...просто щоб подивитись як і що
2 Потім (отримавши реальні результати а не розрахунокві) за рік - найме іншу ПРОФІЛЬНУ організацію , яка розрахує для Будівельника , якийсь цех...швидше за все Швидка заморозка+холодильні склади
3 І тільки потім почне електрифікацію всіх і всього ( якщо доживе і грошей вистарчить)

Але на всіх ЕТАПАХ прийдеться ШУКАТИ ПРОФІ...
До яких ні ти ні Успіх - не відноситесь.

а потім прийде комісар із НКРЕ і скаже, що непогосту тому донатуйте ваше обладнання професіоналам
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:49

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Через 2 роки після війни будівельник запустить бізнес з переобладнанням на електрику тракторами і виїзними сонячними зарядними електростанціями.
Ти напевно здурі подумав що будівельник збере своїх чорноробів і почне з ними електрифікаувю всієї країни?
Насправді реалії будуть іншими
1 Будівельник на якомусь 1 Га , за власні кошти ( використовуючи ПРОФЕСІЙНУ найману організацію) поставить генерацію в 10-30Квт...просто щоб подивитись як і що
2 Потім (отримавши реальні результати а не розрахунокві) за рік - найме іншу ПРОФІЛЬНУ організацію , яка розрахує для Будівельника , якийсь цех...швидше за все Швидка заморозка+холодильні склади
3 І тільки потім почне електрифікацію всіх і всього ( якщо доживе і грошей вистарчить)

Але на всіх ЕТАПАХ прийдеться ШУКАТИ ПРОФІ...
До яких ні ти ні Успіх - не відноситесь.

то ж ідея була шо фермери прийдуть і будуть проситись поставити електромотори на трактор. А ти зробиш мобільні сонячні зарядні станції.
Які ще склади і заморозка? :lol: ти й так морозиш не погано.
А потім, з якої дурі ти взяв шо я на тебе робити буду? Бухаєш ? :lol:
ти з синочками ще ті профі видурили в дітей кишенькові гроші і плакали при тім.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:55

Сподіваємося, що Сили Оборони відкинуть рфян від Ліпців та Вовчанська до кордону. Доведуть наочно значення дозволів бити по бєлгородщині; ну і до саміту буде що показати.
Попереду час захопливих історій. Пішов двіж.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:06

  detroytred написав:Сподіваємося, що Сили Оборони відкинуть рфян від Ліпців та Вовчанська до кордону. Доведуть наочно значення дозволів бити по бєлгородщині; ну і до саміту буде що показати.
Попереду час захопливих історій. Пішов двіж.
да,підверджую.
Пішов, ми перейшли на натовську систему координат. І одказались од прклятого наслєдія совка-улітки. Заживем як раньше не жили. по натовськи. :lol:
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