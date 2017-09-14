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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:21
Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А Президент США Трамп буде лузером, якого ніхто не буде поважати.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 01 чер, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:21
Ukrainian написав:
Американцям потрібно починати читати форум фінанс місцеві хитрожопи їм швидко пояснять чому тут не має провалу раші і повний провал України.
Краще нехай Зе читають:
Або хай женуть хитрожопих з американського континету виконувати конституційний обов'язок.
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Ой+
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:26
Banderlog написав:
Через 2 роки після війни будівельник запустить бізнес з переобладнанням на електрику тракторами і виїзними сонячними зарядними електростанціями.
Ти напевно здурі подумав що будівельник збере своїх чорноробів і почне з ними електрифікаувю всієї країни?
Насправді реалії будуть іншими
1 Будівельник на якомусь 1 Га , за власні кошти ( використовуючи ПРОФЕСІЙНУ найману організацію) поставить генерацію в 10-30Квт...просто щоб подивитись як і що
2 Потім (отримавши реальні результати а не розрахунокві) за рік - найме іншу ПРОФІЛЬНУ організацію , яка розрахує для Будівельника , якийсь цех...швидше за все Швидка заморозка+холодильні склади
3 І тільки потім почне електрифікацію всіх і всього ( якщо доживе і грошей вистарчить)
Але на всіх ЕТАПАХ прийдеться ШУКАТИ ПРОФІ...
До яких ні ти ні Успіх - не відноситесь.
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budivelnik
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:29
Дюрі-бачі написав:
Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А США Трамп буде лузером
, якого ніхто не буде поважати.
Це якщо мислити категоріями шоумена...
Якщо ж мислити політично/дипломатичними...то того , хто написав Президенту промову з використанням
ЛУЗЕР - для ймовірного Президента США - той дебіл,якого треба гнати сцаними тряпками...
Правда якщо хтось зачитує все що йому написали дебіли...то мені важко знайти йому назву.
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budivelnik
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:36
budivelnik написав: Banderlog написав:
Через 2 роки після війни будівельник запустить бізнес з переобладнанням на електрику тракторами і виїзними сонячними зарядними електростанціями.
Ти напевно здурі подумав що будівельник збере своїх чорноробів і почне з ними електрифікаувю всієї країни?
Насправді реалії будуть іншими
1 Будівельник на якомусь 1 Га , за власні кошти ( використовуючи ПРОФЕСІЙНУ найману організацію) поставить генерацію в 10-30Квт...просто щоб подивитись як і що
2 Потім (отримавши реальні результати а не розрахунокві) за рік - найме іншу ПРОФІЛЬНУ організацію , яка розрахує для Будівельника , якийсь цех...швидше за все Швидка заморозка+холодильні склади
3 І тільки потім почне електрифікацію всіх і всього ( якщо доживе і грошей вистарчить)
Але на всіх ЕТАПАХ прийдеться ШУКАТИ ПРОФІ...
До яких ні ти ні Успіх - не відноситесь.
Какой вид топлива будет использовать эта 10/30кВт генерация? Зимой и осенью солнце надо Львовом и над Симферополем не одинаково светит
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:44
Дюрі-бачі написав:
Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А Президент США Трамп буде лузером, якого ніхто не буде поважати.
Тільки чомусь нападав при демократах, але лузер Трамп.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:45
budivelnik написав: Banderlog написав:
Через 2 роки після війни будівельник запустить бізнес з переобладнанням на електрику тракторами і виїзними сонячними зарядними електростанціями.
Ти напевно здурі подумав що будівельник збере своїх чорноробів і почне з ними електрифікаувю всієї країни?
Насправді реалії будуть іншими
1 Будівельник на якомусь 1 Га , за власні кошти ( використовуючи ПРОФЕСІЙНУ найману організацію) поставить генерацію в 10-30Квт...просто щоб подивитись як і що
2 Потім (отримавши реальні результати а не розрахунокві) за рік - найме іншу ПРОФІЛЬНУ організацію , яка розрахує для Будівельника , якийсь цех...швидше за все Швидка заморозка+холодильні склади
3 І тільки потім почне електрифікацію всіх і всього ( якщо доживе і грошей вистарчить)
Але на всіх ЕТАПАХ прийдеться ШУКАТИ ПРОФІ...
До яких ні ти ні Успіх - не відноситесь.
а потім прийде комісар із НКРЕ і скаже, що непогосту тому донатуйте ваше обладнання професіоналам
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:49
budivelnik написав: Banderlog написав:
Через 2 роки після війни будівельник запустить бізнес з переобладнанням на електрику тракторами і виїзними сонячними зарядними електростанціями.
Ти напевно здурі подумав що будівельник збере своїх чорноробів і почне з ними електрифікаувю всієї країни?
Насправді реалії будуть іншими
1 Будівельник на якомусь 1 Га , за власні кошти ( використовуючи ПРОФЕСІЙНУ найману організацію) поставить генерацію в 10-30Квт...просто щоб подивитись як і що
2 Потім (отримавши реальні результати а не розрахунокві) за рік - найме іншу ПРОФІЛЬНУ організацію , яка розрахує для Будівельника , якийсь цех...швидше за все Швидка заморозка+холодильні склади
3 І тільки потім почне електрифікацію всіх і всього ( якщо доживе і грошей вистарчить)
Але на всіх ЕТАПАХ прийдеться ШУКАТИ ПРОФІ...
До яких ні ти ні Успіх - не відноситесь.
то ж ідея була шо фермери прийдуть і будуть проситись поставити електромотори на трактор. А ти зробиш мобільні сонячні зарядні станції.
Які ще склади і заморозка?
ти й так морозиш не погано.
А потім, з якої дурі ти взяв шо я на тебе робити буду? Бухаєш ?
ти з синочками ще ті профі видурили в дітей кишенькові гроші і плакали при тім.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:55
Сподіваємося, що Сили Оборони відкинуть рфян від Ліпців та Вовчанська до кордону. Доведуть наочно значення дозволів бити по бєлгородщині; ну і до саміту буде що показати.
Попереду час захопливих історій. Пішов двіж.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 21:06
detroytred написав:
Сподіваємося, що Сили Оборони відкинуть рфян від Ліпців та Вовчанська до кордону. Доведуть наочно значення дозволів бити по бєлгородщині; ну і до саміту буде що показати.
Попереду час захопливих історій. Пішов двіж.
да,підверджую.
Пішов, ми перейшли на натовську систему координат. І одказались од прклятого наслєдія совка-улітки. Заживем як раньше не жили. по натовськи.
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