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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8460846184628463
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:13

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Сподіваємося, що Сили Оборони відкинуть рфян від Ліпців та Вовчанська до кордону. Доведуть наочно значення дозволів бити по бєлгородщині; ну і до саміту буде що показати.
Попереду час захопливих історій. Пішов двіж.
да,підверджую.
Пішов, ми перейшли на натовську систему координат. І одказались од прклятого наслєдія совка-улітки. Заживем як раньше не жили. по натовськи. :lol:

Головне початок))
Улітка то дрібниці, от коли а-ля отаке почнете, то голови попухнуть від переходу:
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БОЮ ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО
Історичний аспект формування штабів у S (G) – структурі
https://sprotyvg7.com.ua/lesson/rekomen ... -boyu-nato
І від дотошності, скурпулезності тощо.

Старі кадри жалкуються -- голова пухне від вінегрету на старе нове мантузити; роки не ті...
А молоді, яким рости і рости щось не напружуються.

Звідти )):
“Плани – ніщо; планування – все”
Президент США Дуайт Ейзенхауер
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 чер, 2024 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:17

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А Президент США Трамп буде лузером, якого ніхто не буде поважати.

Тільки чомусь нападав при демократах, але лузер Трамп.

Мир наступит тогда, когда придёт Трамп и уберут зе
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:26

  Бетон написав:Мир наступит тогда

Мир вже не наступить мабуть ніколи.
РПВ під якимось соусом, максимум.

Між Заходом та Азією почалася тривала збройна війна.
Зійшлися обидва параметри - розкол ідеологічний і боротьба за ресурси.
Плюс загострення криз...

Наша функція на дошці визначена.
Наше майбутнє:
Герой Украины в 21 год: Евгений Громадский о СЗЧ, необходимых реформах ВСУ и гибели отца.
https://m.youtube.com/watch?v=IWlrOcCgZQU
https://m.youtube.com/watch?v=w_aFPJwvw_w
І т.д.

Це майбутня заміна Кирилу Вересу
https://m.youtube.com/watch?v=RQsQZGw1trk
Який з 2014 ...
Але чогось не бачить себе комбригом і далі.
Каже про відпочинок; і "а що вони (командування) мені можуть зробити (покарати як...)".

*Планування - все*))
А от як буде реалізовано хто зна.
Ненька непередбачувана країна.

З.и. як в ці плани впишеться бізнес - ?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 чер, 2024 21:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:37

  Mimohod написав:
  katso написав:
  pesikot написав:Янукович подписал соглашение ? Нет
Порошенко подписал соглашение ? Да

И я тебе напомню, что Майдан начался из-за того, что Янукович отказался подписывать соглашение


Если копнуть глубже то окажется что Янукович в 2013м не подписал соглашение по той же причине по которой польские фермеры блокировали границу в 2023м - конфликт аграрного бизнеса

"Адже ні для кого не було секретом, що наші сільгосптоваровиробники мали дотацію з бюджету в десятки разів нижче, ніж їхні колеги з Європи, для яких споживчий ринок України відкривався на 100 відсотків. В результаті наш український товаровиробник ставав неконкурентоспроможним. Потрібно було йти з власного споживчого ринку", - зазначив Янукович.
https://www.unian.ua/politics/901554-ya ... -z-es.html

Хто був тоді міністром агропромисловості. На кіл його. Треба було готуватись завчасно, зараз теж дотацій немає, але завалюємо зерном всіх.


Так их аграриям наш рынок тоже не открыт. А в серых схемах нам равных нет.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:52

Тепер -- все одно.

Президент умудрився протролити ... самого себе:

1) 01.06.24
Будь-який заморожений конфлікт - це повільна війна, або повільна окупація.
....
Він також нагадав, що під час відсутності активної фази війни на Донбасі до 2022 року все одно гинули люди.
https://www.unian.ua/war/zelenskiy-zamo ... 53310.html

2) 06.12.20
«Сьогодні 133-й день, як оголошено припинення вогню на Донбасі, триває найдовше від початку війни перемир’я, кількість обстрілів зменшилась вп’ятеро, бойові втрати серед військових зменшились в десять разів, поранень менше в десять разів», - заявив він.
За його словами, в цей же період рік тому в середньому кожні 72 години гинув один український військовий. «Зараз є тижні, є місяці без загиблих і поранених, можливо, це жорстка і нетипова фраза для статистичних даних – в нашій Україні похоронів стало менше майже в 10 разів, в 10 разів менше сліз матерів, дітей, дружин, чоловіків, рідних, бойових побратимів», - додав Зеленський.
https://www.unian.ua/war/zelenskiy-vidz ... 45352.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:04

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Сподіваємося, що Сили Оборони відкинуть рфян від Ліпців та Вовчанська до кордону. Доведуть наочно значення дозволів бити по бєлгородщині; ну і до саміту буде що показати.
Попереду час захопливих історій. Пішов двіж.
да,підверджую.
Пішов, ми перейшли на натовську систему координат. І одказались од прклятого наслєдія совка-улітки. Заживем як раньше не жили. по натовськи. :lol:

Ну то дай Бог нашому теляті вовка з'їсти.
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  барабашов написав:Какой вид топлива будет использовать эта 10/30кВт генерация?
Відповів в профільній гілці
https://forum.finance.ua/topic233991.html?p=5732882#p5732882
budivelnik
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