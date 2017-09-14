detroytred написав:Сподіваємося, що Сили Оборони відкинуть рфян від Ліпців та Вовчанська до кордону. Доведуть наочно значення дозволів бити по бєлгородщині; ну і до саміту буде що показати. Попереду час захопливих історій. Пішов двіж.
да,підверджую. Пішов, ми перейшли на натовську систему координат. І одказались од прклятого наслєдія совка-улітки. Заживем як раньше не жили. по натовськи.
Головне початок)) Улітка то дрібниці, от коли а-ля отаке почнете, то голови попухнуть від переходу: РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БОЮ ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО Історичний аспект формування штабів у S (G) – структурі https://sprotyvg7.com.ua/lesson/rekomen ... -boyu-nato І від дотошності, скурпулезності тощо.
Старі кадри жалкуються -- голова пухне від вінегрету на старе нове мантузити; роки не ті... А молоді, яким рости і рости щось не напружуються.
Звідти )): “Плани – ніщо; планування – все” Президент США Дуайт Ейзенхауер
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 чер, 2024 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Це майбутня заміна Кирилу Вересу https://m.youtube.com/watch?v=RQsQZGw1trk Який з 2014 ... Але чогось не бачить себе комбригом і далі. Каже про відпочинок; і "а що вони (командування) мені можуть зробити (покарати як...)".
*Планування - все*)) А от як буде реалізовано хто зна. Ненька непередбачувана країна.
З.и. як в ці плани впишеться бізнес - ?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 чер, 2024 21:41, всього редагувалось 2 разів.
pesikot написав:Янукович подписал соглашение ? Нет Порошенко подписал соглашение ? Да
И я тебе напомню, что Майдан начался из-за того, что Янукович отказался подписывать соглашение
Если копнуть глубже то окажется что Янукович в 2013м не подписал соглашение по той же причине по которой польские фермеры блокировали границу в 2023м - конфликт аграрного бизнеса
"Адже ні для кого не було секретом, що наші сільгосптоваровиробники мали дотацію з бюджету в десятки разів нижче, ніж їхні колеги з Європи, для яких споживчий ринок України відкривався на 100 відсотків. В результаті наш український товаровиробник ставав неконкурентоспроможним. Потрібно було йти з власного споживчого ринку", - зазначив Янукович.
2) 06.12.20 «Сьогодні 133-й день, як оголошено припинення вогню на Донбасі, триває найдовше від початку війни перемир’я, кількість обстрілів зменшилась вп’ятеро, бойові втрати серед військових зменшились в десять разів, поранень менше в десять разів», - заявив він. За його словами, в цей же період рік тому в середньому кожні 72 години гинув один український військовий. «Зараз є тижні, є місяці без загиблих і поранених, можливо, це жорстка і нетипова фраза для статистичних даних – в нашій Україні похоронів стало менше майже в 10 разів, в 10 разів менше сліз матерів, дітей, дружин, чоловіків, рідних, бойових побратимів», - додав Зеленський. https://www.unian.ua/war/zelenskiy-vidz ... 45352.html
detroytred написав:Сподіваємося, що Сили Оборони відкинуть рфян від Ліпців та Вовчанська до кордону. Доведуть наочно значення дозволів бити по бєлгородщині; ну і до саміту буде що показати. Попереду час захопливих історій. Пішов двіж.
да,підверджую. Пішов, ми перейшли на натовську систему координат. І одказались од прклятого наслєдія совка-улітки. Заживем як раньше не жили. по натовськи.
detroytred написав:Головне початок)) Улітка то дрібниці, от коли а-ля отаке почнете, то голови попухнуть від переходу:
Ну як сказати дрібниці... є тіпа позиції, зверху хотять щоб були розписані воп, роп насправді це по 3 ,4 чоловіки на відстані 100м. Заходи туди лиш по сіряку. Буває не доходять, буває там ранені. А хотять щоб на бумазі було розмальовано як в першу світову.)) Позиції ті вказані по улітці, а по натовському переходу точність до одного метра. ) І по відходу з позицій розслідування і наказ до такого то числа відновити. А в ту дату пишеться що не вдалось , прохання перенести. Раніше були відписки під вогневим контролем, зара заборонили. Корочє по факту там може є живих і цілих 4 і може вони зможуть одбитись як до них в яму залізуть. Це максимум. Навіть спостереження піхота не веде , бо безпілотники висять над передком весь час. Москалі проскакують між передком на кросових мотоциклах до 2км в глибину. Потім їх безпілотниками вбивають. Постоянно непонятно де чиї... ще люди представте собі блукають, або самовільно міняють місце. Або залишають. Таке також буває. А на карті воп. потом в планах гнучкості 0. Ми вже півроку на одному місці, все вирили москалі, загодя. Наші копають не охоче, плюс умови не ті. І тут ще прикріпити піхоту до 1м?