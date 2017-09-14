Це майбутня заміна Кирилу Вересу https://m.youtube.com/watch?v=RQsQZGw1trk Який з 2014 ... Але чогось не бачить себе комбригом і далі. Каже про відпочинок; і "а що вони (командування) мені можуть зробити (покарати як...)".
*Планування - все*)) А от як буде реалізовано хто зна. Ненька непередбачувана країна.
З.и. як в ці плани впишеться бізнес - ?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 чер, 2024 21:41, всього редагувалось 2 разів.
pesikot написав:Янукович подписал соглашение ? Нет Порошенко подписал соглашение ? Да
И я тебе напомню, что Майдан начался из-за того, что Янукович отказался подписывать соглашение
Если копнуть глубже то окажется что Янукович в 2013м не подписал соглашение по той же причине по которой польские фермеры блокировали границу в 2023м - конфликт аграрного бизнеса
"Адже ні для кого не було секретом, що наші сільгосптоваровиробники мали дотацію з бюджету в десятки разів нижче, ніж їхні колеги з Європи, для яких споживчий ринок України відкривався на 100 відсотків. В результаті наш український товаровиробник ставав неконкурентоспроможним. Потрібно було йти з власного споживчого ринку", - зазначив Янукович.
2) 06.12.20 «Сьогодні 133-й день, як оголошено припинення вогню на Донбасі, триває найдовше від початку війни перемир’я, кількість обстрілів зменшилась вп’ятеро, бойові втрати серед військових зменшились в десять разів, поранень менше в десять разів», - заявив він. За його словами, в цей же період рік тому в середньому кожні 72 години гинув один український військовий. «Зараз є тижні, є місяці без загиблих і поранених, можливо, це жорстка і нетипова фраза для статистичних даних – в нашій Україні похоронів стало менше майже в 10 разів, в 10 разів менше сліз матерів, дітей, дружин, чоловіків, рідних, бойових побратимів», - додав Зеленський. https://www.unian.ua/war/zelenskiy-vidz ... 45352.html
detroytred написав:Сподіваємося, що Сили Оборони відкинуть рфян від Ліпців та Вовчанська до кордону. Доведуть наочно значення дозволів бити по бєлгородщині; ну і до саміту буде що показати. Попереду час захопливих історій. Пішов двіж.
да,підверджую. Пішов, ми перейшли на натовську систему координат. І одказались од прклятого наслєдія совка-улітки. Заживем як раньше не жили. по натовськи.
detroytred написав:Головне початок)) Улітка то дрібниці, от коли а-ля отаке почнете, то голови попухнуть від переходу:
Ну як сказати дрібниці... є тіпа позиції, зверху хотять щоб були розписані воп, роп насправді це по 3 ,4 чоловіки на відстані 100м. Заходи туди лиш по сіряку. Буває не доходять, буває там ранені. А хотять щоб на бумазі було розмальовано як в першу світову.)) Позиції ті вказані по улітці, а по натовському переходу точність до одного метра. ) І по відходу з позицій розслідування і наказ до такого то числа відновити. А в ту дату пишеться що не вдалось , прохання перенести. Раніше були відписки під вогневим контролем, зара заборонили. Корочє по факту там може є живих і цілих 4 і може вони зможуть одбитись як до них в яму залізуть. Це максимум. Навіть спостереження піхота не веде , бо безпілотники висять над передком весь час. Москалі проскакують між передком на кросових мотоциклах до 2км в глибину. Потім їх безпілотниками вбивають. Постоянно непонятно де чиї... ще люди представте собі блукають, або самовільно міняють місце. Або залишають. Таке також буває. А на карті воп. потом в планах гнучкості 0. Ми вже півроку на одному місці, все вирили москалі, загодя. Наші копають не охоче, плюс умови не ті. І тут ще прикріпити піхоту до 1м?
detroytred написав:Сподіваємося, що Сили Оборони відкинуть рфян від Ліпців та Вовчанська до кордону. Доведуть наочно значення дозволів бити по бєлгородщині; ну і до саміту буде що показати. Попереду час захопливих історій. Пішов двіж.
да,підверджую. Пішов, ми перейшли на натовську систему координат. І одказались од прклятого наслєдія совка-улітки. Заживем як раньше не жили. по натовськи.
это в арте такое? Миномёты или что то другое? Нихера никаких улиток по военке не помню Гаубицам может просто оно не нужно было?
detroytred написав:Сподіваємося, що Сили Оборони відкинуть рфян від Ліпців та Вовчанська до кордону. Доведуть наочно значення дозволів бити по бєлгородщині; ну і до саміту буде що показати. Попереду час захопливих історій. Пішов двіж.
да,підверджую. Пішов, ми перейшли на натовську систему координат. І одказались од прклятого наслєдія совка-улітки. Заживем як раньше не жили. по натовськи.
это в арте такое? Миномёты или что то другое? Нихера никаких улиток по военке не помню Гаубицам может просто оно не нужно было?
Десятки досвідчених пілотів із США готові сісти за штурвали F-16 в Україні Американські пілоти готові сісти за штурвали винищувачів F-16 в Україні. Рішення залишається за адміністрацією президента Джо Байдена. Постачання багатоцільових винищувачів F-16 в Україну дуже сильно затягнулось, але проблема тут не тільки в наших західних партнерах. Курс підготовки українських пілотів і техніків зайняв набагато більше часу, ніж передбачалося спочатку. Проблему вирішило б залучення на службу до Повітряних сил України іноземних пілотів, добре знайомих з даними літаками, вважає підполковник ВПС США Деніел Хемптон. Він заявив, що у США десятки льотчиків у відставці готові приїхати до нашої країни і допомогти українським пілотам у відбитті російської агресії. Ви маєте найняти хлопців, які вже налітали тисячі годин на F-16, щоб допомогти вашим ВПС почати використовувати ці літаки. Щоб досвідчені американські пілоти були на місці, допомагали новачкам. Ми маємо достатньо охочих просто зараз, вони чекають, вони напоготові. Мабуть, американський уряд не може визначитися", - сказав Деніел Хемптон. Саме відсутність політичної волі США продовжує затягувати цю війну. Безглузда заборона з використання американського озброєння лише на українській території, затримка з виділенням військової допомоги, заборона для американських відставних військових брати участь у конфлікті. Все це грає на руку Москві. Деніел Хемптон заявив, що питання про відправлення американських пілотів в Україну його колеги порушували на досить високому рівні. Проте досі Вашингтон не дозволяє їм це зробити.
Ukrainian написав:Десятки досвідчених пілотів із США готові сісти за штурвали F-16 в Україні Американські пілоти готові сісти за штурвали винищувачів F-16 в Україні. Рішення залишається за адміністрацією президента Джо Байдена. Постачання багатоцільових винищувачів F-16 в Україну дуже сильно затягнулось, але проблема тут не тільки в наших західних партнерах. Курс підготовки українських пілотів і техніків зайняв набагато більше часу, ніж передбачалося спочатку. Проблему вирішило б залучення на службу до Повітряних сил України іноземних пілотів, добре знайомих з даними літаками, вважає підполковник ВПС США Деніел Хемптон. Він заявив, що у США десятки льотчиків у відставці готові приїхати до нашої країни і допомогти українським пілотам у відбитті російської агресії. Ви маєте найняти хлопців, які вже налітали тисячі годин на F-16, щоб допомогти вашим ВПС почати використовувати ці літаки. Щоб досвідчені американські пілоти були на місці, допомагали новачкам. Ми маємо достатньо охочих просто зараз, вони чекають, вони напоготові. Мабуть, американський уряд не може визначитися", - сказав Деніел Хемптон. Саме відсутність політичної волі США продовжує затягувати цю війну. Безглузда заборона з використання американського озброєння лише на українській території, затримка з виділенням військової допомоги, заборона для американських відставних військових брати участь у конфлікті. Все це грає на руку Москві. Деніел Хемптон заявив, що питання про відправлення американських пілотів в Україну його колеги порушували на досить високому рівні. Проте досі Вашингтон не дозволяє їм це зробити.
так це ж тому що Трамп, який прив"язав пілотів ланцюгами до батарей на їх кухнях
Дюрі-бачі написав:Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А Президент США Трамп буде лузером, якого ніхто не буде поважати.