Додано: Нед 02 чер, 2024 00:18

detroytred написав: Головне початок))

Улітка то дрібниці, от коли а-ля отаке почнете, то голови попухнуть від переходу:

Головне початок))Улітка то дрібниці, от коли а-ля отаке почнете, то голови попухнуть від переходу:

Ну як сказати дрібниці... є тіпа позиції, зверху хотять щоб були розписані воп, роп насправді це по 3 ,4 чоловіки на відстані 100м. Заходи туди лиш по сіряку. Буває не доходять, буває там ранені. А хотять щоб на бумазі було розмальовано як в першу світову.)) Позиції ті вказані по улітці, а по натовському переходу точність до одного метра. ) І по відходу з позицій розслідування і наказ до такого то числа відновити.А в ту дату пишеться що не вдалось , прохання перенести. Раніше були відписки під вогневим контролем, зара заборонили. Корочє по факту там може є живих і цілих 4 і може вони зможуть одбитись як до них в яму залізуть. Це максимум. Навіть спостереження піхота не веде , бо безпілотники висять над передком весь час. Москалі проскакують між передком на кросових мотоциклах до 2км в глибину. Потім їх безпілотниками вбивають. Постоянно непонятно де чиї... ще люди представте собі блукають, або самовільно міняють місце. Або залишають. Таке також буває.А на карті воп.потом в планах гнучкості 0. Ми вже півроку на одному місці, все вирили москалі, загодя. Наші копають не охоче, плюс умови не ті. І тут ще прикріпити піхоту до 1м?