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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8460846184628463
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:37

  Mimohod написав:
  katso написав:
  pesikot написав:Янукович подписал соглашение ? Нет
Порошенко подписал соглашение ? Да

И я тебе напомню, что Майдан начался из-за того, что Янукович отказался подписывать соглашение


Если копнуть глубже то окажется что Янукович в 2013м не подписал соглашение по той же причине по которой польские фермеры блокировали границу в 2023м - конфликт аграрного бизнеса

"Адже ні для кого не було секретом, що наші сільгосптоваровиробники мали дотацію з бюджету в десятки разів нижче, ніж їхні колеги з Європи, для яких споживчий ринок України відкривався на 100 відсотків. В результаті наш український товаровиробник ставав неконкурентоспроможним. Потрібно було йти з власного споживчого ринку", - зазначив Янукович.
https://www.unian.ua/politics/901554-ya ... -z-es.html

Хто був тоді міністром агропромисловості. На кіл його. Треба було готуватись завчасно, зараз теж дотацій немає, але завалюємо зерном всіх.


Так их аграриям наш рынок тоже не открыт. А в серых схемах нам равных нет.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:52

Тепер -- все одно.

Президент умудрився протролити ... самого себе:

1) 01.06.24
Будь-який заморожений конфлікт - це повільна війна, або повільна окупація.
....
Він також нагадав, що під час відсутності активної фази війни на Донбасі до 2022 року все одно гинули люди.
https://www.unian.ua/war/zelenskiy-zamo ... 53310.html

2) 06.12.20
«Сьогодні 133-й день, як оголошено припинення вогню на Донбасі, триває найдовше від початку війни перемир’я, кількість обстрілів зменшилась вп’ятеро, бойові втрати серед військових зменшились в десять разів, поранень менше в десять разів», - заявив він.
За його словами, в цей же період рік тому в середньому кожні 72 години гинув один український військовий. «Зараз є тижні, є місяці без загиблих і поранених, можливо, це жорстка і нетипова фраза для статистичних даних – в нашій Україні похоронів стало менше майже в 10 разів, в 10 разів менше сліз матерів, дітей, дружин, чоловіків, рідних, бойових побратимів», - додав Зеленський.
https://www.unian.ua/war/zelenskiy-vidz ... 45352.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:04

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Сподіваємося, що Сили Оборони відкинуть рфян від Ліпців та Вовчанська до кордону. Доведуть наочно значення дозволів бити по бєлгородщині; ну і до саміту буде що показати.
Попереду час захопливих історій. Пішов двіж.
да,підверджую.
Пішов, ми перейшли на натовську систему координат. І одказались од прклятого наслєдія совка-улітки. Заживем як раньше не жили. по натовськи. :lol:

Ну то дай Бог нашому теляті вовка з'їсти.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:15

  барабашов написав:Какой вид топлива будет использовать эта 10/30кВт генерация?
Відповів в профільній гілці
https://forum.finance.ua/topic233991.html?p=5732882#p5732882
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 00:18

  detroytred написав:Головне початок))
Улітка то дрібниці, от коли а-ля отаке почнете, то голови попухнуть від переходу:

Ну як сказати дрібниці... є тіпа позиції, зверху хотять щоб були розписані воп, роп насправді це по 3 ,4 чоловіки на відстані 100м. Заходи туди лиш по сіряку. Буває не доходять, буває там ранені. А хотять щоб на бумазі було розмальовано як в першу світову.)) Позиції ті вказані по улітці, а по натовському переходу точність до одного метра. ) І по відходу з позицій розслідування і наказ до такого то числа відновити.
А в ту дату пишеться що не вдалось , прохання перенести. Раніше були відписки під вогневим контролем, зара заборонили. Корочє по факту там може є живих і цілих 4 і може вони зможуть одбитись як до них в яму залізуть. Це максимум. Навіть спостереження піхота не веде , бо безпілотники висять над передком весь час. Москалі проскакують між передком на кросових мотоциклах до 2км в глибину. Потім їх безпілотниками вбивають. Постоянно непонятно де чиї... ще люди представте собі блукають, або самовільно міняють місце. Або залишають. Таке також буває.
А на карті воп. :lol:
потом в планах гнучкості 0. Ми вже півроку на одному місці, все вирили москалі, загодя. Наші копають не охоче, плюс умови не ті. І тут ще прикріпити піхоту до 1м? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:14

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Сподіваємося, що Сили Оборони відкинуть рфян від Ліпців та Вовчанська до кордону. Доведуть наочно значення дозволів бити по бєлгородщині; ну і до саміту буде що показати.
Попереду час захопливих історій. Пішов двіж.
да,підверджую.
Пішов, ми перейшли на натовську систему координат. І одказались од прклятого наслєдія совка-улітки. Заживем як раньше не жили. по натовськи. :lol:

это в арте такое? Миномёты или что то другое?
Нихера никаких улиток по военке не помню
Гаубицам может просто оно не нужно было?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:20

  барабашов написав:
  Banderlog написав:
  detroytred написав:Сподіваємося, що Сили Оборони відкинуть рфян від Ліпців та Вовчанська до кордону. Доведуть наочно значення дозволів бити по бєлгородщині; ну і до саміту буде що показати.
Попереду час захопливих історій. Пішов двіж.
да,підверджую.
Пішов, ми перейшли на натовську систему координат. І одказались од прклятого наслєдія совка-улітки. Заживем як раньше не жили. по натовськи. :lol:

это в арте такое? Миномёты или что то другое?
Нихера никаких улиток по военке не помню
Гаубицам может просто оно не нужно было?

Ефект Мандели?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:26

Десятки досвідчених пілотів із США готові сісти за штурвали F-16 в Україні
Американські пілоти готові сісти за штурвали винищувачів F-16 в Україні. Рішення залишається за адміністрацією президента Джо Байдена.
Постачання багатоцільових винищувачів F-16 в Україну дуже сильно затягнулось, але проблема тут не тільки в наших західних партнерах. Курс підготовки українських пілотів і техніків зайняв набагато більше часу, ніж передбачалося спочатку.
Проблему вирішило б залучення на службу до Повітряних сил України іноземних пілотів, добре знайомих з даними літаками, вважає підполковник ВПС США Деніел Хемптон. Він заявив, що у США десятки льотчиків у відставці готові приїхати до нашої країни і допомогти українським пілотам у відбитті російської агресії.
Ви маєте найняти хлопців, які вже налітали тисячі годин на F-16, щоб допомогти вашим ВПС почати використовувати ці літаки. Щоб досвідчені американські пілоти були на місці, допомагали новачкам. Ми маємо достатньо охочих просто зараз, вони чекають, вони напоготові. Мабуть, американський уряд не може визначитися", - сказав Деніел Хемптон.
Саме відсутність політичної волі США продовжує затягувати цю війну. Безглузда заборона з використання американського озброєння лише на українській території, затримка з виділенням військової допомоги, заборона для американських відставних військових брати участь у конфлікті. Все це грає на руку Москві.
Деніел Хемптон заявив, що питання про відправлення американських пілотів в Україну його колеги порушували на досить високому рівні. Проте досі Вашингтон не дозволяє їм це зробити.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:41

  Ukrainian написав:Десятки досвідчених пілотів із США готові сісти за штурвали F-16 в Україні
Американські пілоти готові сісти за штурвали винищувачів F-16 в Україні. Рішення залишається за адміністрацією президента Джо Байдена.
Постачання багатоцільових винищувачів F-16 в Україну дуже сильно затягнулось, але проблема тут не тільки в наших західних партнерах. Курс підготовки українських пілотів і техніків зайняв набагато більше часу, ніж передбачалося спочатку.
Проблему вирішило б залучення на службу до Повітряних сил України іноземних пілотів, добре знайомих з даними літаками, вважає підполковник ВПС США Деніел Хемптон. Він заявив, що у США десятки льотчиків у відставці готові приїхати до нашої країни і допомогти українським пілотам у відбитті російської агресії.
Ви маєте найняти хлопців, які вже налітали тисячі годин на F-16, щоб допомогти вашим ВПС почати використовувати ці літаки. Щоб досвідчені американські пілоти були на місці, допомагали новачкам. Ми маємо достатньо охочих просто зараз, вони чекають, вони напоготові. Мабуть, американський уряд не може визначитися", - сказав Деніел Хемптон.
Саме відсутність політичної волі США продовжує затягувати цю війну. Безглузда заборона з використання американського озброєння лише на українській території, затримка з виділенням військової допомоги, заборона для американських відставних військових брати участь у конфлікті. Все це грає на руку Москві.
Деніел Хемптон заявив, що питання про відправлення американських пілотів в Україну його колеги порушували на досить високому рівні. Проте досі Вашингтон не дозволяє їм це зробити.

так це ж тому що Трамп, який прив"язав пілотів ланцюгами до батарей на їх кухнях
  Дюрі-бачі написав:Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А Президент США Трамп буде лузером, якого ніхто не буде поважати.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:52

Зеленський заявив, що українські пілоти мають освоювати шведські винищувачі Gripen
Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості навчання українських льотчиків пілотуванню шведських винищувачів Gripen. На його думку, цей процес має розпочатися вже зараз.
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон 28 травня заявив, що на цей час ухвалено рішення не постачати в Україну винищувачі Gripen. Союзники по Коаліції авіаційних спроможностей вирішили сконцентрувати всі зусилля на постачанні літаків F-16 та навчанні їх пілотів та персоналу.

Однак президент України вважає, що навіть якщо шведські літаки не будуть зараз поставлені до України, навчання наші льотчики мають розпочати вже зараз.

"У нас був діалог з прем'єр-міністром Швеції по Gripen. Моя позиція в тому, що ми зараз тренуємо наших людей, пілотів на F-16. Від моменту позитивного рішення прем'єр-міністра Данії Метте, яке було ухвалено рік тому. Лише зараз вони завершують тренування. Тому це залежить не від мене, не від Метте, не від вас, а воно залежить від цього процесу", – заявив Володимир Зеленський.
На його думку, затримка з початком курсу навчання може дорого коштувати у майбутньому. Темпами підготовки пілотів F-16 президент України також незадоволений. Він вважає, що Україні спільно з НАТО необхідно переглянути та покращити цей процес.
Нагадаємо, одна з причин, чому американські винищувачі досі не охороняють небо України, полягає в тому, що навчання наших льотчиків зайняло набагато більше часу, ніж планувалося спочатку.
Ukrainian
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