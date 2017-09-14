Ukrainian написав:Десятки досвідчених пілотів із США готові сісти за штурвали F-16 в Україні Американські пілоти готові сісти за штурвали винищувачів F-16 в Україні. Рішення залишається за адміністрацією президента Джо Байдена. Постачання багатоцільових винищувачів F-16 в Україну дуже сильно затягнулось, але проблема тут не тільки в наших західних партнерах. Курс підготовки українських пілотів і техніків зайняв набагато більше часу, ніж передбачалося спочатку. Проблему вирішило б залучення на службу до Повітряних сил України іноземних пілотів, добре знайомих з даними літаками, вважає підполковник ВПС США Деніел Хемптон. Він заявив, що у США десятки льотчиків у відставці готові приїхати до нашої країни і допомогти українським пілотам у відбитті російської агресії. Ви маєте найняти хлопців, які вже налітали тисячі годин на F-16, щоб допомогти вашим ВПС почати використовувати ці літаки. Щоб досвідчені американські пілоти були на місці, допомагали новачкам. Ми маємо достатньо охочих просто зараз, вони чекають, вони напоготові. Мабуть, американський уряд не може визначитися", - сказав Деніел Хемптон. Саме відсутність політичної волі США продовжує затягувати цю війну. Безглузда заборона з використання американського озброєння лише на українській території, затримка з виділенням військової допомоги, заборона для американських відставних військових брати участь у конфлікті. Все це грає на руку Москві. Деніел Хемптон заявив, що питання про відправлення американських пілотів в Україну його колеги порушували на досить високому рівні. Проте досі Вашингтон не дозволяє їм це зробити.
так це ж тому що Трамп, який прив"язав пілотів ланцюгами до батарей на їх кухнях
Дюрі-бачі написав:Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А Президент США Трамп буде лузером, якого ніхто не буде поважати.
Зеленський заявив, що українські пілоти мають освоювати шведські винищувачі Gripen Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості навчання українських льотчиків пілотуванню шведських винищувачів Gripen. На його думку, цей процес має розпочатися вже зараз. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон 28 травня заявив, що на цей час ухвалено рішення не постачати в Україну винищувачі Gripen. Союзники по Коаліції авіаційних спроможностей вирішили сконцентрувати всі зусилля на постачанні літаків F-16 та навчанні їх пілотів та персоналу.
Однак президент України вважає, що навіть якщо шведські літаки не будуть зараз поставлені до України, навчання наші льотчики мають розпочати вже зараз.
"У нас був діалог з прем'єр-міністром Швеції по Gripen. Моя позиція в тому, що ми зараз тренуємо наших людей, пілотів на F-16. Від моменту позитивного рішення прем'єр-міністра Данії Метте, яке було ухвалено рік тому. Лише зараз вони завершують тренування. Тому це залежить не від мене, не від Метте, не від вас, а воно залежить від цього процесу", – заявив Володимир Зеленський. На його думку, затримка з початком курсу навчання може дорого коштувати у майбутньому. Темпами підготовки пілотів F-16 президент України також незадоволений. Він вважає, що Україні спільно з НАТО необхідно переглянути та покращити цей процес. Нагадаємо, одна з причин, чому американські винищувачі досі не охороняють небо України, полягає в тому, що навчання наших льотчиків зайняло набагато більше часу, ніж планувалося спочатку.
Я мав на увазі, що це ще поки квіточки, ягідки попереду.
А так піхота - це песець. Цариця ланів. Але мабуть там тіко так і можна. Якщо потрібен результат. За будь-яку ціну (навіщо тоді пам'ятники повбирали?)). З невідбірними що рядовими, що командирами.
Мені сподобалося в отому інтерв'ю Вереса, як він на пальцях розписав симфонію захисту бійця на нулі. Повна разюча відміна з вашою дійсністю: - сидить боєць. Побачив наближення ..., доповів, йому на поміч беспілотник - знищив. Побачив групу, йому на поміч своя група, знищили. Побачив наближення броні, доповів, знищили птурами, артою. Не вистачає ротних, батальйоних засобів, комбат вийшов на штаб бригади, знищили засобами бригади. Оркестр...симфонія.
Вояк завжди знає, що він не покинутий, прийдуть на допомогу, всі. Тому впевнено тримає позицію. Невже в тому баті і справді отак?
Хоча цікавий момент: він проговорився - якщо його бат знищує танки по 3-5, то сусідній коли знищив один, так це диво дивне було, свято, подяки тощо. Одна бригада і два отакі різні підрозділи.
Banderlog написав:с. Москалі проскакують між передком на кросових мотоциклах до 2км в глибину.
Мене це дуже дивує: наче ідеальні цілі, які мав би кулемет легко скосити.
тот пулеметчик, про которого Фриз рассказывал? - со зрением -9? - много он накосит...
❗️Те, чому навчають в українських навчальних центрах, «повна нісенітниця», — військовий для WP
Головне: ▫️Українські командири готуються до прибуття більшості нових військ із поганою підготовкою. ▫️Були хлопці, які після навчання навіть не знали, як розбирати та збирати рушницю. ▫️Сирський передислокував людей, які раніше служили на охороні мостів та іншої інфраструктури далеко від зони бойових дій, до бригад, залучених до деяких з найзапекліші бої. ▫️В навчальних центрах мало боєприпасів радянського калібру, тому що їх економлять для військ на полі бою. ▫️Всіх хороших бійців вже забрали інші бригади, доводиться вибирати з кривих, кульгавих, хворих.
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 02 чер, 2024 11:01, всього редагувалось 1 раз.