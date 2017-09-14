Додано: Нед 02 чер, 2024 07:52

Зеленський заявив, що українські пілоти мають освоювати шведські винищувачі Gripen

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості навчання українських льотчиків пілотуванню шведських винищувачів Gripen. На його думку, цей процес має розпочатися вже зараз.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон 28 травня заявив, що на цей час ухвалено рішення не постачати в Україну винищувачі Gripen. Союзники по Коаліції авіаційних спроможностей вирішили сконцентрувати всі зусилля на постачанні літаків F-16 та навчанні їх пілотів та персоналу.



Однак президент України вважає, що навіть якщо шведські літаки не будуть зараз поставлені до України, навчання наші льотчики мають розпочати вже зараз.



"У нас був діалог з прем'єр-міністром Швеції по Gripen. Моя позиція в тому, що ми зараз тренуємо наших людей, пілотів на F-16. Від моменту позитивного рішення прем'єр-міністра Данії Метте, яке було ухвалено рік тому. Лише зараз вони завершують тренування. Тому це залежить не від мене, не від Метте, не від вас, а воно залежить від цього процесу", – заявив Володимир Зеленський.

На його думку, затримка з початком курсу навчання може дорого коштувати у майбутньому. Темпами підготовки пілотів F-16 президент України також незадоволений. Він вважає, що Україні спільно з НАТО необхідно переглянути та покращити цей процес.

Нагадаємо, одна з причин, чому американські винищувачі досі не охороняють небо України, полягає в тому, що навчання наших льотчиків зайняло набагато більше часу, ніж планувалося спочатку.