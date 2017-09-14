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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8458845984608461
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 11:20

  fox767676 написав:vitaliiangel

Спасибо, от души поржал :mrgreen:

після перемоги займе трон в Кремлі, то так і буде
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 11:34

  _hunter написав:
  Бетон написав:В Харькове тцк ашники толпой фигачат ногами руками человека.
Тут писали, что такое только на окупированных территория. Харьков окупирован?

вы не понимаете: это другое :D
- хотите что бы снова Буряты как в Буче?


Що там на заняттях з німецької ?
Ви вже розумієте з синочкой ,коли вам кажуть їдьте захищайте свою країну ?
Своєчасно видають 30 сребренників ?

Тут багато вашіх однодумців .
Нема вже бажання заходити на форум і читати постійні повідомлення про чемність і неаби які розумові сдібності місцевих аборигенів . Також задовбали деякі бетоно-асфальтні віська спецпризначення по накидування лайна .

Особливо тіх ІУД , які бросили країну і із закордону вихваляются своїми вчинками .
Є і місцеві невгамонні правдоруби . Но я всеж таки маю надію , що ТЦК не омене їх .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 11:35

  flyman написав:
  fox767676 написав:vitaliiangel

Спасибо, от души поржал :mrgreen:

після перемоги займе трон в Кремлі, то так і буде


До речі ваше почуття гумору зійшло на нівець .
Якісь безмозглі фрази .
холява
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