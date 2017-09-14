після перемоги займе трон в Кремлі, то так і буде
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Додано: Нед 02 чер, 2024 11:20
Додано: Нед 02 чер, 2024 11:34
Що там на заняттях з німецької ?
Ви вже розумієте з синочкой ,коли вам кажуть їдьте захищайте свою країну ?
Своєчасно видають 30 сребренників ?
Тут багато вашіх однодумців .
Нема вже бажання заходити на форум і читати постійні повідомлення про чемність і неаби які розумові сдібності місцевих аборигенів . Також задовбали деякі бетоно-асфальтні віська спецпризначення по накидування лайна .
Особливо тіх ІУД , які бросили країну і із закордону вихваляются своїми вчинками .
Є і місцеві невгамонні правдоруби . Но я всеж таки маю надію , що ТЦК не омене їх .
Додано: Нед 02 чер, 2024 11:35
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