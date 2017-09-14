Бетон написав:В Харькове тцк ашники толпой фигачат ногами руками человека. Тут писали, что такое только на окупированных территория. Харьков окупирован?
вы не понимаете: это другое - хотите что бы снова Буряты как в Буче?
Що там на заняттях з німецької ? Ви вже розумієте з синочкой ,коли вам кажуть їдьте захищайте свою країну ? Своєчасно видають 30 сребренників ?
Тут багато вашіх однодумців . Нема вже бажання заходити на форум і читати постійні повідомлення про чемність і неаби які розумові сдібності місцевих аборигенів . Також задовбали деякі бетоно-асфальтні віська спецпризначення по накидування лайна .
Особливо тіх ІУД , які бросили країну і із закордону вихваляются своїми вчинками . Є і місцеві невгамонні правдоруби . Но я всеж таки маю надію , що ТЦК не омене їх .
_hunter написав:вы не понимаете: это другое - хотите что бы снова Буряты как в Буче?
Будет хуже?
Судя по тому, что мобилизация буксует - более чем уверен
akurt написав:Справжня еміграція ...
Фільтраційний табір: окупанти шукали роги бандерівців та докази знущання з мови окупанта: чи раптом немає ніби книжки «Якутсько-бандерівський словник». Шукали два довгих тижня, але крім вимазоного в пилюку простирадла та рушників нічого не знайшли… Дозволили їхати на всі «чотири боки».
Тільки бік вже був один: на північ повз братерських «деревень», заселених алкашами з «Бояришником». Попали в Латвію. Потім - в Литву.
andrijk777 написав:А я на 100% впевнений що травневі відключення були "для того" щоб підняти тариф. Ось підняли тариф і все, немає ніяких відключень.
Нє, ще для вигляду пару днів повідключають. А потім ще пару днів, коли платіжки прийдуть, щоб люди усвідомили цінність електроенергії. Але в цілому погоджують - відключення - це чисто щоб аргументувати підвищення тарифів.
для тих, хто досі грається в конспірології, коли свідомо обстрілюють енергосистему Про ринкові тарифи
Уряд майже вдвічі підняв тарифи для населення. І вони досі залишаються найнижчими в Європі. І досі у нас електроенергія для населення коштує дешевше ніж в Молдові. І досі лишаються різні ціни, для промисловості і населення.
Умовному Ахмєтову плювати з високої дзвіниці на те, скільки платить населення. Його хвилюють ціни на ринку для промисловості. Бо саме так формується тариф, по якому ДТЕК продаж електроенергію в систему. А от тарифи для населення були важливі для державних компаній.
А тут ще трапились російські атаки на генерацію. В тому числі державні ТЕЦ і ГЕС. Які треба відновлювати. І на це треба гроші.
Не кажучи вже про те, що з такими смішними тарифами ніхто не збирався економити електрику. Всі заклики економити лишились без відповіді. Така вже людська натура. А дефіцит в системі нікуди не подінеться найближчі кілька років. Вища ціна має призвести до скорочення споживання. Так працює економіка.
І так, дефіцит справжній. Ніякого експорту зараз немає, щоб про це не писали в чатіках ОСББ чи не розповідали таксисти. Експорт був, коли в системі був профіцит. Але з російськими атаками він зник. Прийшов дефіцит. І імпорт на всю потужність разом із ним. Імпорт з ЄС, до речі. Де вартість електроенергії набагато вища.
І так, звісно там є корупція. Але це не змінює ситуації, що для ремонту потрібні гроші. І що тариф має бути ринковим. І що система має працювати. Бо можна скільки завгодно казати, що поки в державних компаніях є корупція, то не можна підвищувати тариф. Але тоді в один день ви опинитесь у темряві, але з низькими тарифами. І принциповою позицією. Правильний метод – ринкові тарифи і тиск на владу, щоб вона боролася з корупцією. І чим ближчі тарифи до ринкового рівня, тим більше у суспільства стимулів довбати владу і не спускати крадіжки.
наче очевидні речі, а треба їх постійно повторяти. бо схоже дурників, які кажуть про Ахметова, надто багацько. а може й не дурників, а цинічних хлопців, які роблять це за гроші.
холява написав:Є і місцеві невгамонні правдоруби .
*Як сказати про те, що складна ситуація на фронті, потрібні ротації, бо люди просто згорають емоційно. Є дуже хороше правило: «Якщо не знаєш що казати, кажи правду». Може вже потрібно казати людям правду, ми з цим запізнились на роки два. Але ліпше зараз, ніж ніколи. Яка може бути мотивація у людей, яких спіймали на вулиці і спакували в автобус. Ніякої. Це величезна проблема, наслідки якої ніхто не продумує. Звісно, можна мовчати. Але. Якщо не знаєш, що казати, кажи правду. Це моя позиція, як громадянина України.* https://lb.ua/blog/dana_yarova/614251_y ... ravdu.html
*Хоча б як компроміс з правдою про війну. Вони були змушені це робити, бо пафос уже не працював. У нас теж сьогодні запит на правду, на гірку правду. І правда завжди цінніша, ніж мітологія, агітки тощо.* https://svit.kpi.ua/2023/10/27/тарас-компаніченко-сьогодні-є-запит/
Бетон написав:В Харькове тцк ашники толпой фигачат ногами руками человека. Тут писали, что такое только на окупированных территория. Харьков окупирован?
вы не понимаете: это другое - хотите что бы снова Буряты как в Буче?
Що там на заняттях з німецької ? Ви вже розумієте з синочкой ,коли вам кажуть їдьте захищайте свою країну ? Своєчасно видають 30 сребренників ?
Тут багато вашіх однодумців . Нема вже бажання заходити на форум і читати постійні повідомлення про чемність і неаби які розумові сдібності місцевих аборигенів . Також задовбали деякі бетоно-асфальтні віська спецпризначення по накидування лайна .
Особливо тіх ІУД , які бросили країну і із закордону вихваляются своїми вчинками . Є і місцеві невгамонні правдоруби . Но я всеж таки маю надію , що ТЦК не омене їх .
А те наши козаки 50+++ летние, что после сплошных ночных победных марафонских видео про жизнь ампутантов данные не спешат обновлять да и в окоп с лопатой и АК47 не рвутся - по вашему иуды или нет? И те, которых 73% из овна наверх двинули и у которых полномочия давным давно закончились - по вашему иуды или праведники велюрокаклетные?