andrijk777 написав:А я на 100% впевнений що травневі відключення були "для того" щоб підняти тариф. Ось підняли тариф і все, немає ніяких відключень.
Нє, ще для вигляду пару днів повідключають. А потім ще пару днів, коли платіжки прийдуть, щоб люди усвідомили цінність електроенергії. Але в цілому погоджують - відключення - це чисто щоб аргументувати підвищення тарифів.
для тих, хто досі грається в конспірології, коли свідомо обстрілюють енергосистему Про ринкові тарифи
Уряд майже вдвічі підняв тарифи для населення. І вони досі залишаються найнижчими в Європі. І досі у нас електроенергія для населення коштує дешевше ніж в Молдові. І досі лишаються різні ціни, для промисловості і населення.
Умовному Ахмєтову плювати з високої дзвіниці на те, скільки платить населення. Його хвилюють ціни на ринку для промисловості. Бо саме так формується тариф, по якому ДТЕК продаж електроенергію в систему. А от тарифи для населення були важливі для державних компаній.
А тут ще трапились російські атаки на генерацію. В тому числі державні ТЕЦ і ГЕС. Які треба відновлювати. І на це треба гроші.
Не кажучи вже про те, що з такими смішними тарифами ніхто не збирався економити електрику. Всі заклики економити лишились без відповіді. Така вже людська натура. А дефіцит в системі нікуди не подінеться найближчі кілька років. Вища ціна має призвести до скорочення споживання. Так працює економіка.
І так, дефіцит справжній. Ніякого експорту зараз немає, щоб про це не писали в чатіках ОСББ чи не розповідали таксисти. Експорт був, коли в системі був профіцит. Але з російськими атаками він зник. Прийшов дефіцит. І імпорт на всю потужність разом із ним. Імпорт з ЄС, до речі. Де вартість електроенергії набагато вища.
І так, звісно там є корупція. Але це не змінює ситуації, що для ремонту потрібні гроші. І що тариф має бути ринковим. І що система має працювати. Бо можна скільки завгодно казати, що поки в державних компаніях є корупція, то не можна підвищувати тариф. Але тоді в один день ви опинитесь у темряві, але з низькими тарифами. І принциповою позицією. Правильний метод – ринкові тарифи і тиск на владу, щоб вона боролася з корупцією. І чим ближчі тарифи до ринкового рівня, тим більше у суспільства стимулів довбати владу і не спускати крадіжки.
наче очевидні речі, а треба їх постійно повторяти. бо схоже дурників, які кажуть про Ахметова, надто багацько. а може й не дурників, а цинічних хлопців, які роблять це за гроші.
холява написав:Є і місцеві невгамонні правдоруби .
*Як сказати про те, що складна ситуація на фронті, потрібні ротації, бо люди просто згорають емоційно. Є дуже хороше правило: «Якщо не знаєш що казати, кажи правду». Може вже потрібно казати людям правду, ми з цим запізнились на роки два. Але ліпше зараз, ніж ніколи. Яка може бути мотивація у людей, яких спіймали на вулиці і спакували в автобус. Ніякої. Це величезна проблема, наслідки якої ніхто не продумує. Звісно, можна мовчати. Але. Якщо не знаєш, що казати, кажи правду. Це моя позиція, як громадянина України.* https://lb.ua/blog/dana_yarova/614251_y ... ravdu.html
*Хоча б як компроміс з правдою про війну. Вони були змушені це робити, бо пафос уже не працював. У нас теж сьогодні запит на правду, на гірку правду. І правда завжди цінніша, ніж мітологія, агітки тощо.* https://svit.kpi.ua/2023/10/27/тарас-компаніченко-сьогодні-є-запит/
Бетон написав:В Харькове тцк ашники толпой фигачат ногами руками человека. Тут писали, что такое только на окупированных территория. Харьков окупирован?
вы не понимаете: это другое - хотите что бы снова Буряты как в Буче?
Що там на заняттях з німецької ? Ви вже розумієте з синочкой ,коли вам кажуть їдьте захищайте свою країну ? Своєчасно видають 30 сребренників ?
Тут багато вашіх однодумців . Нема вже бажання заходити на форум і читати постійні повідомлення про чемність і неаби які розумові сдібності місцевих аборигенів . Також задовбали деякі бетоно-асфальтні віська спецпризначення по накидування лайна .
Особливо тіх ІУД , які бросили країну і із закордону вихваляются своїми вчинками . Є і місцеві невгамонні правдоруби . Но я всеж таки маю надію , що ТЦК не омене їх .
А те наши козаки 50+++ летние, что после сплошных ночных победных марафонских видео про жизнь ампутантов данные не спешат обновлять да и в окоп с лопатой и АК47 не рвутся - по вашему иуды или нет? И те, которых 73% из овна наверх двинули и у которых полномочия давным давно закончились - по вашему иуды или праведники велюрокаклетные?
холява написав:Є і місцеві невгамонні правдоруби .
*Як сказати про те, що складна ситуація на фронті, потрібні ротації, бо люди просто згорають емоційно. Є дуже хороше правило: «Якщо не знаєш що казати, кажи правду». Може вже потрібно казати людям правду, ми з цим запізнились на роки два. Але ліпше зараз, ніж ніколи. Яка може бути мотивація у людей, яких спіймали на вулиці і спакували в автобус. Ніякої. Це величезна проблема, наслідки якої ніхто не продумує. Звісно, можна мовчати. Але. Якщо не знаєш, що казати, кажи правду. Це моя позиція, як громадянина України.* https://lb.ua/blog/dana_yarova/614251_y ... ravdu.html
*Хоча б як компроміс з правдою про війну. Вони були змушені це робити, бо пафос уже не працював. У нас теж сьогодні запит на правду, на гірку правду. І правда завжди цінніша, ніж мітологія, агітки тощо.* https://svit.kpi.ua/2023/10/27/тарас-компаніченко-сьогодні-є-запит/
Я перепрошую , про правду ......... почитайте про обов,язок захищати Україну . І що ? Читайте форум і ........... окрім СІБАРІТА хтось написав що пішов на захист ? А пишуть тут такі фантазії , і правду рублять що блювати сил не вистачає .
Зеленський на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі
Пряма мова Зеленського: ""У нас є підтвердження 106 країн світу. І це на високому рівні: на рівні лідерів, на високому рівні представників своїх країн...
Росія сьогодні їздить багатьма країнами світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімії, цінами на енергетику або просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті".
«І США, варто сказати, хоч би там як, мають контакти з деякими державами, яких залучають брати участь у саміті. Китай же, навпаки, сьогодні працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру. Велика різниця між двома цими позиціями», - пояснив президент.
А те наши козаки 50+++ летние, что после сплошных ночных победных марафонских видео про жизнь ампутантов данные не спешат обновлять да и в окоп с лопатой и АК47 не рвутся - по вашему иуды или нет? И те, которых 73% из овна наверх двинули и у которых полномочия давным давно закончились - по вашему иуды или праведники велюрокаклетные?
Це тільки у нас на форумі жваво осмислюются , про нелегетімність ЗЕ . Особливо від тіх ,хто нешкодуя свого життя, ховається від мобілізації Щось від інших , в тому числі НАТО , Ж7, я це не чув .
холява написав:Є і місцеві невгамонні правдоруби .
*Як сказати про те, що складна ситуація на фронті, потрібні ротації, бо люди просто згорають емоційно. Є дуже хороше правило: «Якщо не знаєш що казати, кажи правду». Може вже потрібно казати людям правду, ми з цим запізнились на роки два. Але ліпше зараз, ніж ніколи. Яка може бути мотивація у людей, яких спіймали на вулиці і спакували в автобус. Ніякої. Це величезна проблема, наслідки якої ніхто не продумує. Звісно, можна мовчати. Але. Якщо не знаєш, що казати, кажи правду. Це моя позиція, як громадянина України.* https://lb.ua/blog/dana_yarova/614251_y ... ravdu.html
*Хоча б як компроміс з правдою про війну. Вони були змушені це робити, бо пафос уже не працював. У нас теж сьогодні запит на правду, на гірку правду. І правда завжди цінніша, ніж мітологія, агітки тощо.* https://svit.kpi.ua/2023/10/27/тарас-компаніченко-сьогодні-є-запит/
Я перепрошую , про правду ......... почитайте про обов,язок захищати Україну . І що ? Читайте форум і ........... окрім СІБАРІТА хтось написав що пішов на захист ? А пишуть тут такі фантазії , і правду рублять що блювати сил не вистачає .