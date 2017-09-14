А те наши козаки 50+++ летние, что после сплошных ночных победных марафонских видео про жизнь ампутантов данные не спешат обновлять да и в окоп с лопатой и АК47 не рвутся - по вашему иуды или нет? И те, которых 73% из овна наверх двинули и у которых полномочия давным давно закончились - по вашему иуды или праведники велюрокаклетные?
Це тільки у нас на форумі жваво осмислюются , про нелегетімність ЗЕ . Особливо від тіх ,хто нешкодуя свого життя, ховається від мобілізації Щось від інших , в тому числі НАТО , Ж7, я це не чув .
холява написав:Я перепрошую , про правду ......... почитайте про обов,язок захищати Україну . І що ? Читайте форум і ........... окрім СІБАРІТА хтось написав що пішов на захист ? А пишуть тут такі фантазії , і правду рублять що блювати сил не вистачає .
Мова була про правду. Про обов'язки я не піднімав.
Але можу)) Обов'язків є багато. Захист прав один з переліку. Дивіться ось вони обов'язки громадянина: Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки. Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. https://www.president.gov.ua/ua/documen ... -rozdil-ii
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України -- один з них.
Тепер подивимось як громадянини, і в тому числі посадовці, не пильно-то і виконують їх. А деякі і овсі ВІДКРИТО! не виконують обов'язку "не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей".
І нічьо.... І це вже не говорячи, що в правовій державі права передують обов'зкам. А права ... можна трактувати ще глибше та ширше, ніж намагаються трактувати обов'зки деякі.
Це я до того, що апелювати до обов'зків не зовсім підходить до реалій суспільства. Як держава частково та своєрідно підходить до виконання своїх обов'язків, так не дивно, що і громадяни також.
Тут можливі лише два варіанти: або прямий примітивний примус (результат понад усе, переможців не судять, за ціной не постоїм, мета виправдовує засоби), або домовлятися-вмовляти-заохочувати-пояснювати. Але мова про обов'язок якось не підходить до реалій. Це як порушник або неповністю виконуючий свої обов'язки начальник вимагає сумлінного повного виконання обов'язку підлеглим.