Додано: Нед 02 чер, 2024 14:23

холява написав: Я перепрошую , про правду ......... почитайте про обов,язок захищати Україну .

І що ?

Читайте форум і ........... окрім СІБАРІТА хтось написав що пішов на захист ?

А пишуть тут такі фантазії , і правду рублять що блювати сил не вистачає . Я перепрошую , про правду ......... почитайте про обов,язок захищати Україну .І що ?Читайте форум і ........... окрім СІБАРІТА хтось написав що пішов на захист ?А пишуть тут такі фантазії , і правду рублять що блювати сил не вистачає .

Мова була про правду.Про обов'язки я не піднімав.Але можу))Обов'язків є багато. Захист прав один з переліку.Дивіться ось вони обов'язки громадянина:Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України -- один з них.Тепер подивимось як громадянини, і в тому числі посадовці, не пильно-то і виконують їх.А деякі і овсі ВІДКРИТО! не виконують обов'язку "не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей".І нічьо....І це вже не говорячи, що в правовій державі права передують обов'зкам.А права ... можна трактувати ще глибше та ширше, ніж намагаються трактувати обов'зки деякі.Це я до того, що апелювати до обов'зків не зовсім підходить до реалій суспільства.Як держава частково та своєрідно підходить до виконання своїх обов'язків, так не дивно, що і громадяни також.Тут можливі лише два варіанти: або прямий примітивний примус (результат понад усе, переможців не судять, за ціной не постоїм, мета виправдовує засоби), або домовлятися-вмовляти-заохочувати-пояснювати.Але мова про обов'язок якось не підходить до реалій.Це як порушник або неповністю виконуючий свої обов'язки начальник вимагає сумлінного повного виконання обов'язку підлеглим.