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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8459846084618462
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 14:07

  холява написав:
  барабашов написав:
  холява написав:

А те наши козаки 50+++ летние, что после сплошных ночных победных марафонских видео про жизнь ампутантов данные не спешат обновлять да и в окоп с лопатой и АК47 не рвутся - по вашему иуды или нет?
И те, которых 73% из овна наверх двинули и у которых полномочия давным давно закончились - по вашему иуды или праведники велюрокаклетные?



Це тільки у нас на форумі жваво осмислюются , про нелегетімність ЗЕ .
Особливо від тіх ,хто нешкодуя свого життя, ховається від мобілізації
Щось від інших , в тому числі НАТО , Ж7, я це не чув .

Що каже Конституція про ОП і держадміністрації?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 14:23

  холява написав:Я перепрошую , про правду ......... почитайте про обов,язок захищати Україну .
І що ?
Читайте форум і ........... окрім СІБАРІТА хтось написав що пішов на захист ?
А пишуть тут такі фантазії , і правду рублять що блювати сил не вистачає .

Мова була про правду.
Про обов'язки я не піднімав.

Але можу))
Обов'язків є багато. Захист прав один з переліку.
Дивіться ось вони обов'язки громадянина:
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.
Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
https://www.president.gov.ua/ua/documen ... -rozdil-ii

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України -- один з них.

Тепер подивимось як громадянини, і в тому числі посадовці, не пильно-то і виконують їх.
А деякі і овсі ВІДКРИТО! не виконують обов'язку "не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей".

І нічьо....
І це вже не говорячи, що в правовій державі права передують обов'зкам.
А права ... можна трактувати ще глибше та ширше, ніж намагаються трактувати обов'зки деякі.

Це я до того, що апелювати до обов'зків не зовсім підходить до реалій суспільства.
Як держава частково та своєрідно підходить до виконання своїх обов'язків, так не дивно, що і громадяни також.

Тут можливі лише два варіанти: або прямий примітивний примус (результат понад усе, переможців не судять, за ціной не постоїм, мета виправдовує засоби), або домовлятися-вмовляти-заохочувати-пояснювати.
Але мова про обов'язок якось не підходить до реалій.
Це як порушник або неповністю виконуючий свої обов'язки начальник вимагає сумлінного повного виконання обов'язку підлеглим.
detroytred
 
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  #<1 ... 8459846084618462
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