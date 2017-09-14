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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8459846084618462
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 14:07

  холява написав:
  барабашов написав:
  холява написав:

А те наши козаки 50+++ летние, что после сплошных ночных победных марафонских видео про жизнь ампутантов данные не спешат обновлять да и в окоп с лопатой и АК47 не рвутся - по вашему иуды или нет?
И те, которых 73% из овна наверх двинули и у которых полномочия давным давно закончились - по вашему иуды или праведники велюрокаклетные?



Це тільки у нас на форумі жваво осмислюются , про нелегетімність ЗЕ .
Особливо від тіх ,хто нешкодуя свого життя, ховається від мобілізації
Щось від інших , в тому числі НАТО , Ж7, я це не чув .

Що каже Конституція про ОП і держадміністрації?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 14:23

  холява написав:Я перепрошую , про правду ......... почитайте про обов,язок захищати Україну .
І що ?
Читайте форум і ........... окрім СІБАРІТА хтось написав що пішов на захист ?
А пишуть тут такі фантазії , і правду рублять що блювати сил не вистачає .

Мова була про правду.
Про обов'язки я не піднімав.

Але можу))
Обов'язків є багато. Захист країни один з переліку.
Дивіться ось вони обов'язки громадянина:
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.
Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
https://www.president.gov.ua/ua/documen ... -rozdil-ii

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України -- один з них.

Тепер подивимось як громадянини, і в тому числі посадовці, не пильно-то і виконують їх.
А деякі і овсі ВІДКРИТО! не виконують обов'язку "не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей".

І нічьо....
І це вже не говорячи, що в правовій державі права передують обов'зкам.
А права ... можна трактувати ще глибше та ширше, ніж намагаються трактувати обов'зки деякі.

Це я до того, що апелювати до обов'зків не зовсім підходить до реалій суспільства.
Як держава частково та своєрідно підходить до виконання своїх обов'язків, так не дивно, що і громадяни також.

Тут можливі лише два варіанти: або прямий примітивний примус (результат понад усе, переможців не судять, за ціной не постоїм, мета виправдовує засоби), або домовлятися-вмовляти-заохочувати-пояснювати.
Але мова про обов'язок якось не підходить до реалій.
Це як порушник або неповністю виконуючий свої обов'язки начальник вимагає сумлінного повного виконання обов'язку підлеглим.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 14:46

  flyman написав:
  холява написав:
  detroytred написав:*Як сказати про те, що складна ситуація на фронті, потрібні ротації, бо люди просто згорають емоційно. Є дуже хороше правило: «Якщо не знаєш що казати, кажи правду». Може вже потрібно казати людям правду, ми з цим запізнились на роки два. Але ліпше зараз, ніж ніколи. Яка може бути мотивація у людей, яких спіймали на вулиці і спакували в автобус. Ніякої. Це величезна проблема, наслідки якої ніхто не продумує. Звісно, можна мовчати. Але.
Якщо не знаєш, що казати, кажи правду. Це моя позиція, як громадянина України.*
https://lb.ua/blog/dana_yarova/614251_y ... ravdu.html


*Хоча б як компроміс з правдою про війну. Вони були змушені це робити, бо пафос уже не працював. У нас теж сьогодні запит на правду, на гірку правду. І правда завжди цінніша, ніж мітологія, агітки тощо.*
https://svit.kpi.ua/2023/10/27/тарас-компаніченко-сьогодні-є-запит/


Я перепрошую , про правду ......... почитайте про обов,язок захищати Україну .
І що ?
Читайте форум і ........... окрім СІБАРІТА хтось написав що пішов на захист ?
А пишуть тут такі фантазії , і правду рублять що блювати сил не вистачає .

Сібаріт не пішов, а його викликали.

Шо "и шо?"? - вы сами решили, что ваш обовъязок выполнен - почему вас удивляет, когда другие делают так же?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 14:48

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 15:21

  Schmit написав:

Дик, турне по Європі зі збором пачки Меморандумів 1 то 1 про запевнення в консультаціях
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 15:59

  detroytred написав:
  холява написав:Я перепрошую , про правду ......... почитайте про обов,язок захищати Україну .
І що ?
Читайте форум і ........... окрім СІБАРІТА хтось написав що пішов на захист ?
А пишуть тут такі фантазії , і правду рублять що блювати сил не вистачає .

Мова була про правду.
Про обов'язки я не піднімав.

Але можу))
Обов'язків є багато. Захист країни один з переліку.
Дивіться ось вони обов'язки громадянина:
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.
Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
https://www.president.gov.ua/ua/documen ... -rozdil-ii

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України -- один з них.

Тепер подивимось як громадянини, і в тому числі посадовці, не пильно-то і виконують їх.
А деякі і овсі ВІДКРИТО! не виконують обов'язку "не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей".

І нічьо....
І це вже не говорячи, що в правовій державі права передують обов'зкам.
А права ... можна трактувати ще глибше та ширше, ніж намагаються трактувати обов'зки деякі.

Це я до того, що апелювати до обов'зків не зовсім підходить до реалій суспільства.
Як держава частково та своєрідно підходить до виконання своїх обов'язків, так не дивно, що і громадяни також.

Тут можливі лише два варіанти: або прямий примітивний примус (результат понад усе, переможців не судять, за ціной не постоїм, мета виправдовує засоби), або домовлятися-вмовляти-заохочувати-пояснювати.
Але мова про обов'язок якось не підходить до реалій.
Це як порушник або неповністю виконуючий свої обов'язки начальник вимагає сумлінного повного виконання обов'язку підлеглим.



Це ви довго розповідали що служити ви не підете ні при яких умовах .....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 16:06

  _hunter написав:
  detroytred написав:*Як сказати про те, що складна ситуація на фронті, потрібні ротації, бо люди просто згорають емоційно. Є дуже хороше правило: «Якщо не знаєш що казати, кажи правду». Може вже потрібно казати людям правду, ми з цим запізнились на роки два. Але ліпше зараз, ніж ніколи. Яка може бути мотивація у людей, яких спіймали на вулиці і спакували в автобус. Ніякої. Це величезна проблема, наслідки якої ніхто не продумує. Звісно, можна мовчати. Але.
Якщо не знаєш, що казати, кажи правду. Це моя позиція, як громадянина України.*
https://lb.ua/blog/dana_yarova/614251_y ... ravdu.html


*Хоча б як компроміс з правдою про війну. Вони були змушені це робити, бо пафос уже не працював. У нас теж сьогодні запит на правду, на гірку правду. І правда завжди цінніша, ніж мітологія, агітки тощо.*
https://svit.kpi.ua/2023/10/27/тарас-компаніченко-сьогодні-є-запит/


Я перепрошую , про правду ......... почитайте про обов,язок захищати Україну .
І що ?
Читайте форум і ........... окрім СІБАРІТА хтось написав що пішов на захист ?
А пишуть тут такі фантазії , і правду рублять що блювати сил не вистачає .

Сібаріт не пішов, а його викликали.[/quote]
Шо "и шо?"? - вы сами решили, что ваш обовъязок выполнен - почему вас удивляет, когда другие делают так же?[/quote]

Ні , я свій обов,язок ще не виконав ,я продовжую бігати на допомогу .
Окрім СІБАРІТА ні одна людина не пішла в ЗСУ бо пітляють як можуть .
.......і я вам вже писав що вас зрозуміють на німецьких форумах .
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 16:10

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:с. Москалі проскакують між передком на кросових мотоциклах до 2км в глибину.

Мене це дуже дивує: наче ідеальні цілі, які мав би кулемет легко скосити.

Закінчились кулеметники. В відкритому степу з постійними дронами зверху кулеметника легко вичисляють а далі діло техніки.
А баггі по вашому не ідеальні цілі?
Banderlog
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