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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 чер, 2024 16:27
холява написав:
Це ви довго розповідали що служити ви не підете ні при яких умовах .....
Звісно, що вигадати зі стелі те, що вам схотілося, і приписати, буде кратко.
Це ви і зробили.
Навіщо вигадали?
Бо нема інших аргументів чи чому?
Тим паче що мова була не про мене.
Про себе я вже декілька разів поясняв. Мене питати ніхто не буде. Призвуть, то прийдеться йти незалежно від бажаннянебажання. Поки маю відстрочку.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 02 чер, 2024 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 16:30
flyman написав: холява написав:
Ні , я свій обов,язок ще не виконав ,я продовжую бігати на допомогу .
Окрім СІБАРІТА ні одна людина не пішла в ЗСУ бо пітляють як можуть .
.......і я вам вже писав що вас зрозуміють на німецьких форумах .
закінчилися кулеметники
Banderlog написав:
Закінчились кулеметники. В відкритому степу з постійними дронами зверху кулеметника легко вичисляють а далі діло техніки.
А баггі по вашому не ідеальні цілі?
чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"?
чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?
Тут каждый первый готов "бегать на помощь" (что бы это ни значило). Но вы же там громко стуча тапком в грудь всех в зсу за собой звали, вроде?
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Додано: Нед 02 чер, 2024 16:31
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:vitaliiangel
Спасибо, от души поржал
після перемоги займе трон в Кремлі, то так і буде
Не втримає. було таке вже 420 років тому.
не люблять москвини веселих та кмітливих
тоді був якийсь лже-Діма толі один толі 2 після аператива, то Боріс шо нєправ, а тру Вова спражньої якості у нас, визнаний Вінсдорами та іншими королівськими дворами з нужними пєчатєми і сертифікатами соотвєтсвія ойронормам (і срок придатності не вийшов), а не хінська подєлка
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 02 чер, 2024 16:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 16:36
_hunter написав: flyman написав: холява написав:
Ні , я свій обов,язок ще не виконав ,я продовжую бігати на допомогу .
Окрім СІБАРІТА ні одна людина не пішла в ЗСУ бо пітляють як можуть .
.......і я вам вже писав що вас зрозуміють на німецьких форумах .
закінчилися кулеметники
Banderlog написав:
Закінчились кулеметники. В відкритому степу з постійними дронами зверху кулеметника легко вичисляють а далі діло техніки.
А баггі по вашому не ідеальні цілі?
чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"?
чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?
Тут каждый первый готов "бегать на помощь" (что бы это ни значило). Но вы же там громко стуча тапком в грудь всех в зсу за собой звали, вроде?
Понімаєш "україньский біжанець "-я пішов в армію будучі на пенсії і служив поки не звільнили за віком . Кому я тапком стучав не пам,ятаю . І що ви комусь допомогали не помню .
..... ви з,їбнули за кордон разом з сином і ще пишите тут усілякі несунітниці .
Відчуваєш різницю ?
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Додано: Нед 02 чер, 2024 16:36
flyman написав:
а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?
Флімен, в Детройта трошки змінились розклади -- "призвуть, піду" змінилось на "відмінять відстрочку, призвуть, піду".
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Додано: Нед 02 чер, 2024 16:39
detroytred написав: flyman написав:
а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?
Флімен, в Детройта трошки змінились розклади -- "призвуть, піду" змінилось на "відмінять відстрочку, призвуть, піду".
взяв нефіктивно мать-гєроїню за жону, чи "догляд за марсіанськими котятами"?
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Додано: Нед 02 чер, 2024 16:46
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?
Флімен, в Детройта трошки змінились розклади -- "призвуть, піду" змінилось на "відмінять відстрочку, призвуть, піду".
взяв мать-гєроню за жону?
Ні. Накльопав сам трьох.
Нічого гарного в такій відстрочці нема. Догляд за батьками.
Уходжу я, доглядати буде той, хто з 2014 року виконує вобов'язок.
Відмінять такий вид відстрочки (а те, що відстрочки будуть повільно прибирати, не маю сумнівів), то призов.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 16:51
холява написав: _hunter написав: flyman написав:
закінчилися кулеметники
Закінчились кулеметники. В відкритому степу з постійними дронами зверху кулеметника легко вичисляють а далі діло техніки.
А баггі по вашому не ідеальні цілі?
чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"?
чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?
Тут каждый первый готов "бегать на помощь" (что бы это ни значило). Но вы же там громко стуча тапком в грудь всех в зсу за собой звали, вроде?
Понімаєш "україньский біжанець "-я пішов в армію будучі на пенсії і служив поки не звільнили за віком . Кому я тапком стучав не пам,ятаю . І що ви комусь допомогали не помню .
..... ви з,їбнули за кордон разом з сином і ще пишите тут усілякі несунітниці .
Відчуваєш різницю ?
Блин, аж из черного списка достать пр шлось, что бы ответить...
Ты там про 65ю статью писал, вроде? - найди там что-то про освобождение по возрасту.
А если ты решил за законом о ВС прятаться - так ровно по этому же закону можно просто штрафами отделаться.
Поэтому нет: никакой разницы между тобой и простыми ухылянтами с моральной точки зрения я нэ видчуваю - флайман там правильный вопрос тeбе задавал - Заяву добровольцем в ужгородский тцк на пулеметчика уже писал? - там животворящие влк - берут даже ранее звильнэних. Даже по возрасту.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 16:52
detroytred написав:
Ні. Накльопав сам трьох.
Нічого гарного в такій відстрочці нема. Догляд за батьками.
Уходжу я, доглядати буде той, хто з 2014 року виконує вобов'язок.
Відмінять такий вид відстрочки (а те, що відстрочки будуть повільно прибирати, не маю сумнівів), то призов.
Дай Бог здоров"я батькам
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Додано: Нед 02 чер, 2024 16:57
flyman написав: detroytred написав:
Ні. Накльопав сам трьох.
Нічого гарного в такій відстрочці нема. Догляд за батьками.
Уходжу я, доглядати буде той, хто з 2014 року виконує вобов'язок.
Відмінять такий вид відстрочки (а те, що відстрочки будуть повільно прибирати, не маю сумнівів), то призов.
Дай Бог здоров"я батькам
Дякую.
Здоров'я і самому теж не завадить, бо скопичусь раніше (по добрим натякам стм), то з війська піде вояк.
Хоча навіть просто зіпсується здоров'я ще далі, то теж саме.
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