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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8461846284638464>
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 16:27

  холява написав:Це ви довго розповідали що служити ви не підете ні при яких умовах .....

Звісно, що вигадати зі стелі те, що вам схотілося, і приписати, буде кратко.
Це ви і зробили.
Навіщо вигадали?
Бо нема інших аргументів чи чому?

Тим паче що мова була не про мене.
Про себе я вже декілька разів поясняв. Мене питати ніхто не буде. Призвуть, то прийдеться йти незалежно від бажаннянебажання. Поки маю відстрочку.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 02 чер, 2024 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 16:30

  flyman написав:
  холява написав:Ні , я свій обов,язок ще не виконав ,я продовжую бігати на допомогу .
Окрім СІБАРІТА ні одна людина не пішла в ЗСУ бо пітляють як можуть .
.......і я вам вже писав що вас зрозуміють на німецьких форумах .

закінчилися кулеметники
  Banderlog написав:Закінчились кулеметники. В відкритому степу з постійними дронами зверху кулеметника легко вичисляють а далі діло техніки.
А баггі по вашому не ідеальні цілі?

чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"?
чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?

Тут каждый первый готов "бегать на помощь" (что бы это ни значило). Но вы же там громко стуча тапком в грудь всех в зсу за собой звали, вроде?
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 16:31

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:vitaliiangel

Спасибо, от души поржал :mrgreen:

після перемоги займе трон в Кремлі, то так і буде


Не втримає. було таке вже 420 років тому.
не люблять москвини веселих та кмітливих

тоді був якийсь лже-Діма толі один толі 2 після аператива, то Боріс шо нєправ, а тру Вова спражньої якості у нас, визнаний Вінсдорами та іншими королівськими дворами з нужними пєчатєми і сертифікатами соотвєтсвія ойронормам (і срок придатності не вийшов), а не хінська подєлка
Востаннє редагувалось flyman в Нед 02 чер, 2024 16:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 16:36

  _hunter написав:
  flyman написав:
  холява написав:Ні , я свій обов,язок ще не виконав ,я продовжую бігати на допомогу .
Окрім СІБАРІТА ні одна людина не пішла в ЗСУ бо пітляють як можуть .
.......і я вам вже писав що вас зрозуміють на німецьких форумах .

закінчилися кулеметники
  Banderlog написав:Закінчились кулеметники. В відкритому степу з постійними дронами зверху кулеметника легко вичисляють а далі діло техніки.
А баггі по вашому не ідеальні цілі?

чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"?
чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?

Тут каждый первый готов "бегать на помощь" (что бы это ни значило). Но вы же там громко стуча тапком в грудь всех в зсу за собой звали, вроде?


Понімаєш "україньский біжанець "-я пішов в армію будучі на пенсії і служив поки не звільнили за віком . Кому я тапком стучав не пам,ятаю . І що ви комусь допомогали не помню .
..... ви з,їбнули за кордон разом з сином і ще пишите тут усілякі несунітниці .
Відчуваєш різницю ?
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 16:36

  flyman написав:а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?

Флімен, в Детройта трошки змінились розклади -- "призвуть, піду" змінилось на "відмінять відстрочку, призвуть, піду".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 16:39

  detroytred написав:
  flyman написав:а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?

Флімен, в Детройта трошки змінились розклади -- "призвуть, піду" змінилось на "відмінять відстрочку, призвуть, піду".

взяв нефіктивно мать-гєроїню за жону, чи "догляд за марсіанськими котятами"?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 16:46

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?

Флімен, в Детройта трошки змінились розклади -- "призвуть, піду" змінилось на "відмінять відстрочку, призвуть, піду".

взяв мать-гєроню за жону?

Ні. Накльопав сам трьох.

Нічого гарного в такій відстрочці нема. Догляд за батьками.
Уходжу я, доглядати буде той, хто з 2014 року виконує вобов'язок.
Відмінять такий вид відстрочки (а те, що відстрочки будуть повільно прибирати, не маю сумнівів), то призов.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 16:51

  холява написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:закінчилися кулеметники

Закінчились кулеметники. В відкритому степу з постійними дронами зверху кулеметника легко вичисляють а далі діло техніки.
А баггі по вашому не ідеальні цілі?
чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"?
чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?

Тут каждый первый готов "бегать на помощь" (что бы это ни значило). Но вы же там громко стуча тапком в грудь всех в зсу за собой звали, вроде?


Понімаєш "україньский біжанець "-я пішов в армію будучі на пенсії і служив поки не звільнили за віком . Кому я тапком стучав не пам,ятаю . І що ви комусь допомогали не помню .
..... ви з,їбнули за кордон разом з сином і ще пишите тут усілякі несунітниці .
Відчуваєш різницю ?

Блин, аж из черного списка достать пр шлось, что бы ответить...
Ты там про 65ю статью писал, вроде? - найди там что-то про освобождение по возрасту.
А если ты решил за законом о ВС прятаться - так ровно по этому же закону можно просто штрафами отделаться.
Поэтому нет: никакой разницы между тобой и простыми ухылянтами с моральной точки зрения я нэ видчуваю - флайман там правильный вопрос тeбе задавал - Заяву добровольцем в ужгородский тцк на пулеметчика уже писал? - там животворящие влк - берут даже ранее звильнэних. Даже по возрасту.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 16:52

  detroytred написав:Ні. Накльопав сам трьох.

Нічого гарного в такій відстрочці нема. Догляд за батьками.
Уходжу я, доглядати буде той, хто з 2014 року виконує вобов'язок.
Відмінять такий вид відстрочки (а те, що відстрочки будуть повільно прибирати, не маю сумнівів), то призов.

Дай Бог здоров"я батькам
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 16:57

  flyman написав:
  detroytred написав:Ні. Накльопав сам трьох.

Нічого гарного в такій відстрочці нема. Догляд за батьками.
Уходжу я, доглядати буде той, хто з 2014 року виконує вобов'язок.
Відмінять такий вид відстрочки (а те, що відстрочки будуть повільно прибирати, не маю сумнівів), то призов.

Дай Бог здоров"я батькам

Дякую.
Здоров'я і самому теж не завадить, бо скопичусь раніше (по добрим натякам стм), то з війська піде вояк.
Хоча навіть просто зіпсується здоров'я ще далі, то теж саме.
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