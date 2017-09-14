Стосовно віку -- в ЗСУ є посади працівник ЗСУ...
Якщо не помиляюсь:
Наче ж на 5 років понад граничний вік можна продовжити вслужбу. За згоди на це командування.
?
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Додано: Нед 02 чер, 2024 17:04
Стосовно віку -- в ЗСУ є посади працівник ЗСУ...
Якщо не помиляюсь:
Наче ж на 5 років понад граничний вік можна продовжити вслужбу. За згоди на це командування.
?
Додано: Нед 02 чер, 2024 17:06
то вона до вас залицялася, вчора в парку якась "дама з собачкою" сказала свому песику: "чьо ти гавкаєш, шас мущіна на вєс золота"
Додано: Нед 02 чер, 2024 17:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 02 чер, 2024 17:28
вряд ли все так просто: на Тайване слишком много ключевых фабрик - в отличии от. Т.е. тест не сильно релевантный выходит...
Додано: Нед 02 чер, 2024 17:38
Додано: Нед 02 чер, 2024 17:39
Понімаєш "україньский біжанець "-я пішов в армію будучі на пенсії і служив поки не звільнили за віком . Кому я тапком стучав не пам,ятаю . І що ви комусь допомогали не помню .
..... ви з,їбнули за кордон разом з сином і ще пишите тут усілякі несунітниці .
Відчуваєш різницю ?[/quote]
Блин, аж из черного списка достать пр шлось, что бы ответить...
Ты там про 65ю статью писал, вроде? - найди там что-то про освобождение по возрасту.
А если ты решил за законом о ВС прятаться - так ровно по этому же закону можно просто штрафами отделаться.
Поэтому нет: никакой разницы между тобой и простыми ухылянтами с моральной точки зрения я нэ видчуваю - флайман там правильный вопрос тeбе задавал - Заяву добровольцем в ужгородский тцк на пулеметчика уже писал? - там животворящие влк - берут даже ранее звильнэних. Даже по возрасту.[/quote]
Ви , це , ідіота з себе не корчить .
Я ще раз ( в останній ) наголошую , ВИ З,ЇБНУЛИ , а я мав честь служити з 02.03.2022.
А як би врятували хочь одне життя (а у мене цього в досталь ) то мали пошану .
А так - " біженець "- у чергу за срібними монетами .
І не треба доставати мене з черного списку .
Додано: Нед 02 чер, 2024 17:43
_hunter
Андрій Хливнюк висловився про чоловіків-українців за кордоном під час війни: "Для них це щось інакше"
"Чим далі від фронту, тим кровожерливіша аудиторія. Коли дебелі хлопці призовного віку за кордоном кричать смерть ворогам, то ти думаєш: "Окей, ну звісно смерть, але ми якось далеченько від того місця". Для них це щось інакше, якісь інші люди, рицарі без страху, які б’ються 24/7 зі своїми золотими мечами. І треба це якось трохи змінити, бо це не зовсім так, і ви точно такі самі рицарі з тим же страхом, як і ті, хто робить цю роботу. Не дай Боже вони закінчаться, то прийде ваша черга
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