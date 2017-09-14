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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8461846284638464
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 17:04

Стосовно віку -- в ЗСУ є посади працівник ЗСУ...

Якщо не помиляюсь:
Наче ж на 5 років понад граничний вік можна продовжити вслужбу. За згоди на це командування.
?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 17:06

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Ні. Накльопав сам трьох.

Нічого гарного в такій відстрочці нема. Догляд за батьками.
Уходжу я, доглядати буде той, хто з 2014 року виконує вобов'язок.
Відмінять такий вид відстрочки (а те, що відстрочки будуть повільно прибирати, не маю сумнівів), то призов.

Дай Бог здоров"я батькам

Дякую.
Здоров'я і самому теж не завадить, бо скопичусь раніше (по добрим натякам стм), то з війська піде вояк.
Хоча навіть просто зіпсується здоров'я ще далі, то теж саме.

то вона до вас залицялася, вчора в парку якась "дама з собачкою" сказала свому песику: "чьо ти гавкаєш, шас мущіна на вєс золота"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:так шо получается Китай хочет продолжения войны?

Наша війна це для нього тест , що зробить світ у разі його захвату Тайваню, у що це для нього випливе, наскільки довго хто буде голову у пісок ховати. расія та ми для нього просто пацюки лабораторні.
d44
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 17:28

  d44 написав:
  vitaliiangel написав:так шо получается Китай хочет продолжения войны?

Наша війна це для нього тест , що зробить світ у разі його захвату Тайваню, у що це для нього випливе, наскільки довго хто буде голову у пісок ховати. расія та ми для нього просто пацюки лабораторні.

вряд ли все так просто: на Тайване слишком много ключевых фабрик - в отличии от. Т.е. тест не сильно релевантный выходит...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 17:38

  detroytred написав:Здоров'я і самому теж не завадить, бо скопичусь раніше
вы нас тут всех переживёте.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 17:39

  _hunter написав:
  flyman написав:закінчилися кулеметники

Закінчились кулеметники. В відкритому степу з постійними дронами зверху кулеметника легко вичисляють а далі діло техніки.
А баггі по вашому не ідеальні цілі?
чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"?
чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?

Тут каждый первый готов "бегать на помощь" (что бы это ни значило). Но вы же там громко стуча тапком в грудь всех в зсу за собой звали, вроде?


Понімаєш "україньский біжанець "-я пішов в армію будучі на пенсії і служив поки не звільнили за віком . Кому я тапком стучав не пам,ятаю . І що ви комусь допомогали не помню .
..... ви з,їбнули за кордон разом з сином і ще пишите тут усілякі несунітниці .
Відчуваєш різницю ?[/quote]
Блин, аж из черного списка достать пр шлось, что бы ответить...
Ты там про 65ю статью писал, вроде? - найди там что-то про освобождение по возрасту.
А если ты решил за законом о ВС прятаться - так ровно по этому же закону можно просто штрафами отделаться.
Поэтому нет: никакой разницы между тобой и простыми ухылянтами с моральной точки зрения я нэ видчуваю - флайман там правильный вопрос тeбе задавал - Заяву добровольцем в ужгородский тцк на пулеметчика уже писал? - там животворящие влк - берут даже ранее звильнэних. Даже по возрасту.[/quote]

Ви , це , ідіота з себе не корчить .
Я ще раз ( в останній ) наголошую , ВИ З,ЇБНУЛИ , а я мав честь служити з 02.03.2022.
А як би врятували хочь одне життя (а у мене цього в досталь ) то мали пошану .
А так - " біженець "- у чергу за срібними монетами .
І не треба доставати мене з черного списку .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 17:43

_hunter
Андрій Хливнюк висловився про чоловіків-українців за кордоном під час війни: "Для них це щось інакше"

https://tsn.ua/glamur/andriy-hlivnyuk-v ... 91955.html

"Чим далі від фронту, тим кровожерливіша аудиторія. Коли дебелі хлопці призовного віку за кордоном кричать смерть ворогам, то ти думаєш: "Окей, ну звісно смерть, але ми якось далеченько від того місця". Для них це щось інакше, якісь інші люди, рицарі без страху, які б’ються 24/7 зі своїми золотими мечами. І треба це якось трохи змінити, бо це не зовсім так, і ви точно такі самі рицарі з тим же страхом, як і ті, хто робить цю роботу. Не дай Боже вони закінчаться, то прийде ваша черга
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