Нічого гарного в такій відстрочці нема. Догляд за батьками. Уходжу я, доглядати буде той, хто з 2014 року виконує вобов'язок. Відмінять такий вид відстрочки (а те, що відстрочки будуть повільно прибирати, не маю сумнівів), то призов.
Дай Бог здоров"я батькам
Дякую. Здоров'я і самому теж не завадить, бо скопичусь раніше (по добрим натякам стм), то з війська піде вояк. Хоча навіть просто зіпсується здоров'я ще далі, то теж саме.
то вона до вас залицялася, вчора в парку якась "дама з собачкою" сказала свому песику: "чьо ти гавкаєш, шас мущіна на вєс золота"
flyman написав:закінчилися кулеметники Закінчились кулеметники. В відкритому степу з постійними дронами зверху кулеметника легко вичисляють а далі діло техніки. А баггі по вашому не ідеальні цілі? чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"? чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?
Тут каждый первый готов "бегать на помощь" (что бы это ни значило). Но вы же там громко стуча тапком в грудь всех в зсу за собой звали, вроде?
Понімаєш "україньский біжанець "-я пішов в армію будучі на пенсії і служив поки не звільнили за віком . Кому я тапком стучав не пам,ятаю . І що ви комусь допомогали не помню . ..... ви з,їбнули за кордон разом з сином і ще пишите тут усілякі несунітниці . Відчуваєш різницю ?[/quote] Блин, аж из черного списка достать пр шлось, что бы ответить... Ты там про 65ю статью писал, вроде? - найди там что-то про освобождение по возрасту. А если ты решил за законом о ВС прятаться - так ровно по этому же закону можно просто штрафами отделаться. Поэтому нет: никакой разницы между тобой и простыми ухылянтами с моральной точки зрения я нэ видчуваю - флайман там правильный вопрос тeбе задавал - Заяву добровольцем в ужгородский тцк на пулеметчика уже писал? - там животворящие влк - берут даже ранее звильнэних. Даже по возрасту.[/quote]
Ви , це , ідіота з себе не корчить . Я ще раз ( в останній ) наголошую , ВИ З,ЇБНУЛИ , а я мав честь служити з 02.03.2022. А як би врятували хочь одне життя (а у мене цього в досталь ) то мали пошану . А так - " біженець "- у чергу за срібними монетами . І не треба доставати мене з черного списку .
"Чим далі від фронту, тим кровожерливіша аудиторія. Коли дебелі хлопці призовного віку за кордоном кричать смерть ворогам, то ти думаєш: "Окей, ну звісно смерть, але ми якось далеченько від того місця". Для них це щось інакше, якісь інші люди, рицарі без страху, які б’ються 24/7 зі своїми золотими мечами. І треба це якось трохи змінити, бо це не зовсім так, і ви точно такі самі рицарі з тим же страхом, як і ті, хто робить цю роботу. Не дай Боже вони закінчаться, то прийде ваша черга
Ой+ написав:З іншого боку на вихідні мав виїзд через курортні карпатські місця Яремче і т.д., то все забито дорогими машинами з всієї України, забезпеченими людьми і на вигляд цілком кондиційними чоловіками.
Хіба це знімає стрес та частина силовиків, яка не на ЛБЗ
В якійсь мірі карпатські локації у виграші. Туристи з півдня переорієнтувались на захід, за кордон також можуть поїхати не тільки лиш всі. Але пости з ТЦК кругом, так що швидше всього без відповідних паперів нарід туда не поткнеться 😎.
flyman написав:закінчилися кулеметники Закінчились кулеметники. В відкритому степу з постійними дронами зверху кулеметника легко вичисляють а далі діло техніки. А баггі по вашому не ідеальні цілі? чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"? чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?
Тут каждый первый готов "бегать на помощь" (что бы это ни значило). Но вы же там громко стуча тапком в грудь всех в зсу за собой звали, вроде?
Понімаєш "україньский біжанець "-я пішов в армію будучі на пенсії і служив поки не звільнили за віком . Кому я тапком стучав не пам,ятаю . І що ви комусь допомогали не помню . ..... ви з,їбнули за кордон разом з сином і ще пишите тут усілякі несунітниці . Відчуваєш різницю ?
Блин, аж из черного списка достать пр шлось, что бы ответить... Ты там про 65ю статью писал, вроде? - найди там что-то про освобождение по возрасту. А если ты решил за законом о ВС прятаться - так ровно по этому же закону можно просто штрафами отделаться. Поэтому нет: никакой разницы между тобой и простыми ухылянтами с моральной точки зрения я нэ видчуваю - флайман там правильный вопрос тeбе задавал - Заяву добровольцем в ужгородский тцк на пулеметчика уже писал? - там животворящие влк - берут даже ранее звильнэних. Даже по возрасту.[/quote]
Ви , це , ідіота з себе не корчить . Я ще раз ( в останній ) наголошую , ВИ З,ЇБНУЛИ , а я мав честь служити з 02.03.2022. А як би врятували хочь одне життя (а у мене цього в досталь ) то мали пошану . А так - " біженець "- у чергу за срібними монетами . І не треба доставати мене з черного списку .[/quote] Вообще пофиг: смотрим 65ю статью и ищем там хоть одну отмазку про "отслужил" или "врятувал". Еще раз: или Конституция или отмазки - третьего не дано. Как гласит древняя народная мудрость: "есть только одна степень неухылянства - сидеть на фронте" - все остальное банальная софистика.