Додано: Нед 02 чер, 2024 17:39

_hunter написав: flyman написав: закінчилися кулеметники



Закінчились кулеметники. В відкритому степу з постійними дронами зверху кулеметника легко вичисляють а далі діло техніки.

А баггі по вашому не ідеальні цілі?

чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"?

чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"? закінчилися кулеметникиЗакінчились кулеметники. В відкритому степу з постійними дронами зверху кулеметника легко вичисляють а далі діло техніки.А баггі по вашому не ідеальні цілі?чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"?чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?

Тут каждый первый готов "бегать на помощь" (что бы это ни значило). Но вы же там громко стуча тапком в грудь всех в зсу за собой звали, вроде? Тут каждый первый готов "бегать на помощь" (что бы это ни значило). Но вы же там громко стуча тапком в грудь всех в зсу за собой звали, вроде?

Понімаєш "україньский біжанець "-я пішов в армію будучі на пенсії і служив поки не звільнили за віком . Кому я тапком стучав не пам,ятаю . І що ви комусь допомогали не помню ...... ви з,їбнули за кордон разом з сином і ще пишите тут усілякі несунітниці .Відчуваєш різницю ?[/quote]Блин, аж из черного списка достать пр шлось, что бы ответить...Ты там про 65ю статью писал, вроде? - найди там что-то про освобождение по возрасту.А если ты решил за законом о ВС прятаться - так ровно по этому же закону можно просто штрафами отделаться.Поэтому нет: никакой разницы между тобой и простыми ухылянтами с моральной точки зрения я нэ видчуваю - флайман там правильный вопрос тeбе задавал - Заяву добровольцем в ужгородский тцк на пулеметчика уже писал? - там животворящие влк - берут даже ранее звильнэних. Даже по возрасту.[/quote]Ви , це , ідіота з себе не корчить .Я ще раз ( в останній ) наголошую , ВИ З,ЇБНУЛИ , а я мав честь служити з 02.03.2022.А як би врятували хочь одне життя (а у мене цього в досталь ) то мали пошану .А так - " біженець "- у чергу за срібними монетами .І не треба доставати мене з черного списку .