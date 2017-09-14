"Чим далі від фронту, тим кровожерливіша аудиторія. Коли дебелі хлопці призовного віку за кордоном кричать смерть ворогам, то ти думаєш: "Окей, ну звісно смерть, але ми якось далеченько від того місця". Для них це щось інакше, якісь інші люди, рицарі без страху, які б’ються 24/7 зі своїми золотими мечами. І треба це якось трохи змінити, бо це не зовсім так, і ви точно такі самі рицарі з тим же страхом, як і ті, хто робить цю роботу. Не дай Боже вони закінчаться, то прийде ваша черга
Что это за говорящая голова - Хливнюк - и почему хоть кого-то должно интересовать что он там навысловлював?
BTW: в отличии от вас я никого никуда не гоню - так что тут вообще мимо. А вот всякого рода "броневики" (в том числе и по возрасту) - тут как раз 100%е попадание
The Wall Street Journal: Зеленский считает, что Китай помогает России сорвать мирный саммит по Украине
▪В отличие от прошлогодней конференции в Сингапуре, где министры обороны Китая и Украины провели двусторонние переговоры, официальных контактов между Украиной и большой китайской делегацией, участвовавшей в мероприятии в эти выходные, не было.
▪Представители Китая на форуме «Диалог Шангри-Ла», которые в большом количестве присутствовали на других выступлениях, отсутствовали во время воскресного обращения Зеленского к участникам конференции.
▪Китайские делегаты постарались избежать даже случайных встреч с украинской командой на площадке форума и заявили принимающей стороне, что не будут присутствовать на субботнем ужине для делегатов, если Зеленский будет там, по словам человека, знакомого с ходом мероприятия.
▪Президент Украины не планировал посещать ужин и вместо этого провел вечер в двусторонних переговорах с президентами Индонезии и Восточного Тимора, а также с делегацией Конгресса США. Он также обсудил военную помощь США на воскресной встрече с министром обороны США Ллойдом Остином.
▪В целом, сказал Зеленский сегодня, между его правительством и Пекином не было никаких существенных контактов с тех пор, как он провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином в апреле 2023 года.
_hunter написав:Блин, аж из черного списка достать пр шлось, что бы ответить... Ты там про 65ю статью писал, вроде? - найди там что-то про освобождение по возрасту. А если ты решил за законом о ВС прятаться - так ровно по этому же закону можно просто штрафами отделаться. Поэтому нет: никакой разницы между тобой и простыми ухылянтами с моральной точки зрения я нэ видчуваю - флайман там правильный вопрос тeбе задавал - Заяву добровольцем в ужгородский тцк на пулеметчика уже писал? - там животворящие влк - берут даже ранее звильнэних. Даже по возрасту.
притомив. ти не перший, хто з'.бав з України. от чого ти виступаєш далі? виправдовуєш себе? ну це класична психологічна реакція. але скоріш всього ти з тих, хто повернеться за можливості, бо досягти чогось за кордоном не зможеш. напевне поїхав в Німеччину, бо жити за свої - це не твій метод, треба халяву від держави.
але отак нахабно перти буром - це теж треба вміти. тобі вже написав Холява - що за віком так, звільняють з ЗСУ. якби його не звільнили, то й далі був би там. так чого виступаєш? стули пельку й починай смоктати сисю, де ти її знайшов
"Чим далі від фронту, тим кровожерливіша аудиторія. Коли дебелі хлопці призовного віку за кордоном кричать смерть ворогам, то ти думаєш: "Окей, ну звісно смерть, але ми якось далеченько від того місця". Для них це щось інакше, якісь інші люди, рицарі без страху, які б’ються 24/7 зі своїми золотими мечами. І треба це якось трохи змінити, бо це не зовсім так, і ви точно такі самі рицарі з тим же страхом, як і ті, хто робить цю роботу. Не дай Боже вони закінчаться, то прийде ваша черга
Что это за говорящая голова - Хливнюк - и почему хоть кого-то должно интересовать что он там навысловлював?
BTW: в отличии от вас я никого никуда не гоню - так что тут вообще мимо. А вот всякого рода "броневики" (в том числе и по возрасту) - тут как раз 100%е попадание
Я навіть з вами не сперечаюсь , бо знаю ще потрібен . Навіть хочь у перев,язочной в травматології . А З,ЇБНУВШИМ , в черзі за грошми , то ваша доля ....
_hunter написав:Блин, аж из черного списка достать пр шлось, что бы ответить... Ты там про 65ю статью писал, вроде? - найди там что-то про освобождение по возрасту. А если ты решил за законом о ВС прятаться - так ровно по этому же закону можно просто штрафами отделаться. Поэтому нет: никакой разницы между тобой и простыми ухылянтами с моральной точки зрения я нэ видчуваю - флайман там правильный вопрос тeбе задавал - Заяву добровольцем в ужгородский тцк на пулеметчика уже писал? - там животворящие влк - берут даже ранее звильнэних. Даже по возрасту.
притомив. ти не перший, хто з'.бав з України. от чого ти виступаєш далі? виправдовуєш себе? ну це класична психологічна реакція. але скоріш всього ти з тих, хто повернеться за можливості, бо досягти чогось за кордоном не зможеш. напевне поїхав в Німеччину, бо жити за свої - це не твій метод, треба халяву від держави.
але отак нахабно перти буром - це теж треба вміти. тобі вже написав Холява - що за віком так, звільняють з ЗСУ. якби його не звільнили, то й далі був би там. так чого виступаєш? стули пельку й починай смоктати сисю, де ти її знайшов
если бы в зсу не принимали добровольцев - я бы, наверное, согласился. А "выступаю" я только в ответ на безмерное лицемерие. Как-то так.
"Чим далі від фронту, тим кровожерливіша аудиторія. Коли дебелі хлопці призовного віку за кордоном кричать смерть ворогам, то ти думаєш: "Окей, ну звісно смерть, але ми якось далеченько від того місця". Для них це щось інакше, якісь інші люди, рицарі без страху, які б’ються 24/7 зі своїми золотими мечами. І треба це якось трохи змінити, бо це не зовсім так, і ви точно такі самі рицарі з тим же страхом, як і ті, хто робить цю роботу. Не дай Боже вони закінчаться, то прийде ваша черга
Что это за говорящая голова - Хливнюк - и почему хоть кого-то должно интересовать что он там навысловлював?
BTW: в отличии от вас я никого никуда не гоню - так что тут вообще мимо. А вот всякого рода "броневики" (в том числе и по возрасту) - тут как раз 100%е попадание
Я навіть з вами не сперечаюсь , бо знаю ще потрібен . Навіть хочь у перев,язочной в травматології . А З,ЇБНУВШИМ , в черзі за грошми , то ваша доля ....
Так повторюсь: на этом форуме каждый первый знает, что он нужен ровно там, где он сейчас находится. В плане 65й статьи Конституции вы ничем от них не отличаетесь.
Shaman написав:не треба України хоронити раніше часу, переборемо. викликів багато, але й достатньо людей, щоб з ними впоратися
То що - краще не писати про "достатність людей" у нас? Ну то ок. Тоді у нас - ВСЕ ДОБРЕ!
А от у моїх фантастичних снах про Марс сьогодні наснилось, що марсіанська арта вибила юпітерські позиції... - хто вижив, повтікали, залишивши свої позиції... І от марсіанська арта каже марсіанській піхоті - все, можете заходити! Відповідь - "нема кому... є щось четверо..."
Shaman написав:не треба України хоронити раніше часу, переборемо. викликів багато, але й достатньо людей, щоб з ними впоратися
То що - краще не писати про "достатність людей" у нас? Ну то ок. Тоді у нас - ВСЕ ДОБРЕ!
А от у моїх фантастичних снах про Марс сьогодні наснилось, що марсіанська арта вибила юпітерські позиції... - хто вижив, повтікали, залишивши свої позиції... І от марсіанська арта каже марсіанській піхоті - все, можете заходити! Відповідь - "нема кому... є щось четверо..."