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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8463846484658466>
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 17:54

  холява написав:_hunter
Андрій Хливнюк висловився про чоловіків-українців за кордоном під час війни: "Для них це щось інакше"

https://tsn.ua/glamur/andriy-hlivnyuk-v ... 91955.html

"Чим далі від фронту, тим кровожерливіша аудиторія. Коли дебелі хлопці призовного віку за кордоном кричать смерть ворогам, то ти думаєш: "Окей, ну звісно смерть, але ми якось далеченько від того місця". Для них це щось інакше, якісь інші люди, рицарі без страху, які б’ються 24/7 зі своїми золотими мечами. І треба це якось трохи змінити, бо це не зовсім так, і ви точно такі самі рицарі з тим же страхом, як і ті, хто робить цю роботу. Не дай Боже вони закінчаться, то прийде ваша черга

Что это за говорящая голова - Хливнюк - и почему хоть кого-то должно интересовать что он там навысловлював?

BTW: в отличии от вас я никого никуда не гоню - так что тут вообще мимо. А вот всякого рода "броневики" (в том числе и по возрасту) - тут как раз 100%е попадание :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:12

The Wall Street Journal: Зеленский считает, что Китай помогает России сорвать мирный саммит по Украине

▪В отличие от прошлогодней конференции в Сингапуре, где министры обороны Китая и Украины провели двусторонние переговоры, официальных контактов между Украиной и большой китайской делегацией, участвовавшей в мероприятии в эти выходные, не было.

▪Представители Китая на форуме «Диалог Шангри-Ла», которые в большом количестве присутствовали на других выступлениях, отсутствовали во время воскресного обращения Зеленского к участникам конференции.

▪Китайские делегаты постарались избежать даже случайных встреч с украинской командой на площадке форума и заявили принимающей стороне, что не будут присутствовать на субботнем ужине для делегатов, если Зеленский будет там, по словам человека, знакомого с ходом мероприятия.

▪Президент Украины не планировал посещать ужин и вместо этого провел вечер в двусторонних переговорах с президентами Индонезии и Восточного Тимора, а также с делегацией Конгресса США. Он также обсудил военную помощь США на воскресной встрече с министром обороны США Ллойдом Остином.

▪В целом, сказал Зеленский сегодня, между его правительством и Пекином не было никаких существенных контактов с тех пор, как он провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином в апреле 2023 года.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:17

  _hunter написав:Блин, аж из черного списка достать пр шлось, что бы ответить...
Ты там про 65ю статью писал, вроде? - найди там что-то про освобождение по возрасту.
А если ты решил за законом о ВС прятаться - так ровно по этому же закону можно просто штрафами отделаться.
Поэтому нет: никакой разницы между тобой и простыми ухылянтами с моральной точки зрения я нэ видчуваю - флайман там правильный вопрос тeбе задавал - Заяву добровольцем в ужгородский тцк на пулеметчика уже писал? - там животворящие влк - берут даже ранее звильнэних. Даже по возрасту.

притомив. ти не перший, хто з'.бав з України. от чого ти виступаєш далі? виправдовуєш себе? ну це класична психологічна реакція. але скоріш всього ти з тих, хто повернеться за можливості, бо досягти чогось за кордоном не зможеш. напевне поїхав в Німеччину, бо жити за свої - це не твій метод, треба халяву від держави.

але отак нахабно перти буром - це теж треба вміти. тобі вже написав Холява - що за віком так, звільняють з ЗСУ. якби його не звільнили, то й далі був би там. так чого виступаєш? стули пельку й починай смоктати сисю, де ти її знайшов
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:18

  _hunter написав:
  холява написав:_hunter
Андрій Хливнюк висловився про чоловіків-українців за кордоном під час війни: "Для них це щось інакше"

https://tsn.ua/glamur/andriy-hlivnyuk-v ... 91955.html

"Чим далі від фронту, тим кровожерливіша аудиторія. Коли дебелі хлопці призовного віку за кордоном кричать смерть ворогам, то ти думаєш: "Окей, ну звісно смерть, але ми якось далеченько від того місця". Для них це щось інакше, якісь інші люди, рицарі без страху, які б’ються 24/7 зі своїми золотими мечами. І треба це якось трохи змінити, бо це не зовсім так, і ви точно такі самі рицарі з тим же страхом, як і ті, хто робить цю роботу. Не дай Боже вони закінчаться, то прийде ваша черга

Что это за говорящая голова - Хливнюк - и почему хоть кого-то должно интересовать что он там навысловлював?

BTW: в отличии от вас я никого никуда не гоню - так что тут вообще мимо. А вот всякого рода "броневики" (в том числе и по возрасту) - тут как раз 100%е попадание :D


Я навіть з вами не сперечаюсь , бо знаю ще потрібен . Навіть хочь у перев,язочной в травматології .
А З,ЇБНУВШИМ , в черзі за грошми , то ваша доля ....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:22

Бойовий медик, який твій позивний?

  холява написав:Я навіть з вами не сперечаюсь , бо знаю ще потрібен . Навіть хочь у перев,язочной в травматології .




Востаннє редагувалось flyman в Нед 02 чер, 2024 18:44, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

не треба України хоронити раніше часу, переборемо. викликів багато, але й достатньо людей, щоб з ними впоратися

30 українців, чиї тексти, оцінки та інтерв’ю формують настрої еліти і влади
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:30

  Shaman написав:
  _hunter написав:Блин, аж из черного списка достать пр шлось, что бы ответить...
Ты там про 65ю статью писал, вроде? - найди там что-то про освобождение по возрасту.
А если ты решил за законом о ВС прятаться - так ровно по этому же закону можно просто штрафами отделаться.
Поэтому нет: никакой разницы между тобой и простыми ухылянтами с моральной точки зрения я нэ видчуваю - флайман там правильный вопрос тeбе задавал - Заяву добровольцем в ужгородский тцк на пулеметчика уже писал? - там животворящие влк - берут даже ранее звильнэних. Даже по возрасту.

притомив. ти не перший, хто з'.бав з України. от чого ти виступаєш далі? виправдовуєш себе? ну це класична психологічна реакція. але скоріш всього ти з тих, хто повернеться за можливості, бо досягти чогось за кордоном не зможеш. напевне поїхав в Німеччину, бо жити за свої - це не твій метод, треба халяву від держави.

але отак нахабно перти буром - це теж треба вміти. тобі вже написав Холява - що за віком так, звільняють з ЗСУ. якби його не звільнили, то й далі був би там. так чого виступаєш? стули пельку й починай смоктати сисю, де ти її знайшов

если бы в зсу не принимали добровольцев - я бы, наверное, согласился. А "выступаю" я только в ответ на безмерное лицемерие. Как-то так.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:32

  холява написав:
  _hunter написав:
  холява написав:_hunter
Андрій Хливнюк висловився про чоловіків-українців за кордоном під час війни: "Для них це щось інакше"

https://tsn.ua/glamur/andriy-hlivnyuk-v ... 91955.html

"Чим далі від фронту, тим кровожерливіша аудиторія. Коли дебелі хлопці призовного віку за кордоном кричать смерть ворогам, то ти думаєш: "Окей, ну звісно смерть, але ми якось далеченько від того місця". Для них це щось інакше, якісь інші люди, рицарі без страху, які б’ються 24/7 зі своїми золотими мечами. І треба це якось трохи змінити, бо це не зовсім так, і ви точно такі самі рицарі з тим же страхом, як і ті, хто робить цю роботу. Не дай Боже вони закінчаться, то прийде ваша черга

Что это за говорящая голова - Хливнюк - и почему хоть кого-то должно интересовать что он там навысловлював?

BTW: в отличии от вас я никого никуда не гоню - так что тут вообще мимо. А вот всякого рода "броневики" (в том числе и по возрасту) - тут как раз 100%е попадание :D


Я навіть з вами не сперечаюсь , бо знаю ще потрібен . Навіть хочь у перев,язочной в травматології .
А З,ЇБНУВШИМ , в черзі за грошми , то ваша доля ....

Так повторюсь: на этом форуме каждый первый знает, что он нужен ровно там, где он сейчас находится. В плане 65й статьи Конституции вы ничем от них не отличаетесь.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:56

Як добре, що то таке не в нас!

  Shaman написав:не треба України хоронити раніше часу, переборемо. викликів багато, але й достатньо людей, щоб з ними впоратися
То що - краще не писати про "достатність людей" у нас?
Ну то ок.
Тоді у нас - ВСЕ ДОБРЕ! :D

А от у моїх фантастичних снах про Марс сьогодні наснилось, що марсіанська арта вибила юпітерські позиції... - хто вижив, повтікали, залишивши свої позиції...
І от марсіанська арта каже марсіанській піхоті - все, можете заходити!
Відповідь - "нема кому... є щось четверо..."

Добре, що то все сни...
В нас такого бути НЕ може!!!
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:59

  Успіх написав:
  Shaman написав:не треба України хоронити раніше часу, переборемо. викликів багато, але й достатньо людей, щоб з ними впоратися
То що - краще не писати про "достатність людей" у нас?
Ну то ок.
Тоді у нас - ВСЕ ДОБРЕ! :D

А от у моїх фантастичних снах про Марс сьогодні наснилось, що марсіанська арта вибила юпітерські позиції... - хто вижив, повтікали, залишивши свої позиції...
І от марсіанська арта каже марсіанській піхоті - все, можете заходити!
Відповідь - "нема кому... є щось четверо..."

Добре, що то все сни...
В нас такого бути НЕ може!!!
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc

я про це подумав, коли писав. малося на увазі дещо інше. а в ЗСУ так, людей не вистачає...

всьопропальщиків розвелося дуже багато на форумі, оце нервує.
Shaman
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