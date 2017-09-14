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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8463846484658466
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 19:05

  _hunter написав:
Так повторюсь: на этом форуме каждый первый знает, что он нужен ровно там, где он сейчас находится. В плане 65й статьи Конституции вы ничем от них не отличаетесь.


І це каже людина , яка знаходиться в Германії з протянутой рукой ?
Той що хизувався своїм незаконим виїздом разом з сином ?
Ви так потрібні Германії ?
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 19:07

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:не треба України хоронити раніше часу, переборемо. викликів багато, але й достатньо людей, щоб з ними впоратися
То що - краще не писати про "достатність людей" у нас?
Ну то ок.
Тоді у нас - ВСЕ ДОБРЕ! :D

А от у моїх фантастичних снах про Марс сьогодні наснилось, що марсіанська арта вибила юпітерські позиції... - хто вижив, повтікали, залишивши свої позиції...
І от марсіанська арта каже марсіанській піхоті - все, можете заходити!
Відповідь - "нема кому... є щось четверо..."

Добре, що то все сни...
В нас такого бути НЕ може!!!
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc

я про це подумав, коли писав. малося на увазі дещо інше. а в ЗСУ так, людей не вистачає...

всьопропальщиків розвелося дуже багато на форумі, оце нервує.

Пропальщики - то ладно. Про возрастных "броневиков" что думаете? - точно они подмогти ну никак не могут? ;)
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 19:15

  Shaman написав: оце нервує.

Не нервує, а викликає подив те, що лунають закиди аля совдепу...
Від совдепу пішли, щоб не заганяли в піонери, збір металобрухту, збираємо дітям в Африці, а палко чи ти любиш Батьківщину, а ти повинен...; роби, як вони...; агітки, пропаганда; хтось визначає кому що треба можна казати; оті правіші; для них закону нема; і т.д.
30 років втілювали воля, хазяїн долі, власний вибір, макулатура по бажанню, життя-гідність понад усе; закон один для всіх. Тощо.

А тепер напрямок назад тіко в іншій обгортці... Поки тіко напрямок.
Війна? Так тоді війна, а не ринок...
Ринок, так тоді ринок.
А оцей вінегрет, намагання сумістити несумісне... так тоді нефіг моралі читати.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 19:16

  Shaman написав:не треба України хоронити раніше часу, переборемо. викликів багато, але й достатньо людей, щоб з ними впоратися

30 українців, чиї тексти, оцінки та інтерв’ю формують настрої еліти і влади



вибачте, аде з таким списком де бішьшість гуманітарії-ухилянти саме думки про похорони країни і лізуть...
більшість просто ловкі словоблуди
а ось рашкована я би понівечив
fox767676
 
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