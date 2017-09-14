І це каже людина , яка знаходиться в Германії з протянутой рукой ?
Той що хизувався своїм незаконим виїздом разом з сином ?
Ви так потрібні Германії ?
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Додано: Нед 02 чер, 2024 19:05
І це каже людина , яка знаходиться в Германії з протянутой рукой ?
Той що хизувався своїм незаконим виїздом разом з сином ?
Ви так потрібні Германії ?
Додано: Нед 02 чер, 2024 19:07
Пропальщики - то ладно. Про возрастных "броневиков" что думаете? - точно они подмогти ну никак не могут?
Додано: Нед 02 чер, 2024 19:15
Не нервує, а викликає подив те, що лунають закиди аля совдепу...
Від совдепу пішли, щоб не заганяли в піонери, збір металобрухту, збираємо дітям в Африці, а палко чи ти любиш Батьківщину, а ти повинен...; роби, як вони...; агітки, пропаганда; хтось визначає кому що треба можна казати; оті правіші; для них закону нема; і т.д.
30 років втілювали воля, хазяїн долі, власний вибір, макулатура по бажанню, життя-гідність понад усе; закон один для всіх. Тощо.
А тепер напрямок назад тіко в іншій обгортці... Поки тіко напрямок.
Війна? Так тоді війна, а не ринок...
Ринок, так тоді ринок.
А оцей вінегрет, намагання сумістити несумісне... так тоді нефіг моралі читати.
Додано: Нед 02 чер, 2024 19:16
вибачте, аде з таким списком де бішьшість гуманітарії-ухилянти саме думки про похорони країни і лізуть...
більшість просто ловкі словоблуди
а ось рашкована я би понівечив
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