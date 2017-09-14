Додано: Нед 02 чер, 2024 19:41

Shaman написав: всьопропальщиків розвелося дуже багато на форумі, оце нервує. всьопропальщиків розвелося дуже багато на форумі, оце нервує.

Цюму сприяє кілька факторів1 Невдах в будь-якому суспільстві на порядок більше ніж успішних - тому невдахи постійно шукають де і хто винен в їх негараздах.Так як Війна ще не виграна-значить хтось винуватий2 Педераційні гроші, які створюють з невдах(пункт1)-корисних ідіотів3 Забавки в політику діючої влади, яка вбиває кіл між військовими і цивільними....Як на мене - то відсутня така кількість ухилянтів, якою б можна було оправдати сьогоднішні обмеження..Але дивного я тут нічого не бачу,адже керує один сонцесяйний з пятьома апостолами..і на виході маємо...Головний економіст(гетьманцев)+ОПа Президента - заявляють..Ідея економічного бронювання( яке і так є , просто у варіанті влади а не у варіанті який підходить бізнесу)-була відкинута на прохання ГенШтабу...Прикольновиходить фінансами у нас керує ГенШтаба ГенШтабом - бузумна безугла...Тепер по суті1 В 2024 році ДОПОМОГА з Європи( як фінансова так і військова) - перевищила по обєму допомогу від США ( це для тих хто переконаний що нас зливають)2 Згідно звітів Мінфіну, станом на 01-05-2024 року податків зібрано на 44% ..ніж планувалось зібрати на той час.Тобто ми не здаємся(ми це бійці економічного тилу)наростаючимперіод___зібрано млн грн____план____перевищеннясічень________154849______147000______+5,34%лютий_________398247______294000______+35%березень______642107______441000______+45%квітень_______845717______588000______+44%