І це каже людина , яка знаходиться в Германії з протянутой рукой ?
Той що хизувався своїм незаконим виїздом разом з сином ?
Ви так потрібні Германії ?
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Додано: Нед 02 чер, 2024 19:05
І це каже людина , яка знаходиться в Германії з протянутой рукой ?
Той що хизувався своїм незаконим виїздом разом з сином ?
Ви так потрібні Германії ?
Додано: Нед 02 чер, 2024 19:07
Пропальщики - то ладно. Про возрастных "броневиков" что думаете? - точно они подмогти ну никак не могут?
Додано: Нед 02 чер, 2024 19:15
Не нервує, а викликає подив те, що лунають закиди аля совдепу...
Від совдепу пішли, щоб не заганяли в піонери, збір металобрухту, збираємо дітям в Африці, а палко чи ти любиш Батьківщину, а ти повинен...; роби, як вони...; агітки, пропаганда; хтось визначає кому що треба можна казати; оті правіші; для них закону нема; і т.д.
30 років втілювали воля, хазяїн долі, власний вибір, макулатура по бажанню, життя-гідність понад усе; закон один для всіх. Тощо.
А тепер напрямок назад тіко в іншій обгортці... Поки тіко напрямок.
Війна? Так тоді війна, а не ринок...
Ринок, так тоді ринок.
А оцей вінегрет, намагання сумістити несумісне... так тоді нефіг моралі читати.
Додано: Нед 02 чер, 2024 19:16
вибачте, аде з таким списком де бішьшість гуманітарії-ухилянти саме думки про похорони країни і лізуть...
більшість просто майстровиті словоблуди
а ось рашкована я би понівечив
людина яка під час євромайдана рвала на собі одеську тельняшку на хлопоманський манер, після приходу до влади питала - "а чого бидло хвилює валютний курс? бидлу на картоплюю вистачить, а євроінтегруватися потрібно тим кому потрібно"
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 02 чер, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 чер, 2024 19:18
І аж на третій рік нам трошки дозволяють бити по ворожій тер
Та нервує, що цьому всьому кінця-краю не видно!
Якось все робиться НЕ логічно, НЕ обдумано...
Наприклад, починаючи від того, що йде ТРЕТІЙ РІК повномасштабної, а Захід нам і далі з піпетки накрапають допомогу/зброю... - і завершуючи безкінечністю служби/нема чітких термінів!
Додано: Нед 02 чер, 2024 19:30
>>> Той що хизувався своїм незаконим виїздом разом з сином ?
ссылкой на пост свои фантазии подтвердить сможете?
>>> Ви так потрібні Германії ?
Согласитесь - это не вам решать?
Додано: Нед 02 чер, 2024 19:41
Цюму сприяє кілька факторів
1 Невдах в будь-якому суспільстві на порядок більше ніж успішних - тому невдахи постійно шукають де і хто винен в їх негараздах.Так як Війна ще не виграна-значить хтось винуватий
2 Педераційні гроші, які створюють з невдах(пункт1)-корисних ідіотів
3 Забавки в політику діючої влади, яка вбиває кіл між військовими і цивільними....
Як на мене - то відсутня така кількість ухилянтів, якою б можна було оправдати сьогоднішні обмеження..
Але дивного я тут нічого не бачу,адже керує один сонцесяйний з пятьома апостолами..і на виході маємо...
Головний економіст(гетьманцев)+ОПа Президента - заявляють..
Ідея економічного бронювання( яке і так є , просто у варіанті влади а не у варіанті який підходить бізнесу)-була відкинута на прохання ГенШтабу...
Прикольно
виходить фінансами у нас керує ГенШтаб
а ГенШтабом - бузумна безугла...
Тепер по суті
1 В 2024 році ДОПОМОГА з Європи( як фінансова так і військова) - перевищила по обєму допомогу від США ( це для тих хто переконаний що нас зливають)
2 Згідно звітів Мінфіну, станом на 01-05-2024 року податків зібрано на 44% ..ніж планувалось зібрати на той час.
Тобто ми не здаємся(ми це бійці економічного тилу)
наростаючим
період___зібрано млн грн____план____перевищення
січень________154849______147000______+5,34%
лютий_________398247______294000______+35%
березень______642107______441000______+45%
квітень_______845717______588000______+44%
Додано: Нед 02 чер, 2024 19:43
Додано: Нед 02 чер, 2024 19:44
Давайте так
В совку не було свободи і совок вирішував кому яку мораль читати....
Сьогодні в Україні - є свобода( хоч і не така як мені б хотілось)....
але мораль тепер кожен ПОВИНЕН читати собі сам...
Держава певний рівень свободи -надала.
Тепер питання як ця свобода буде використана..
Якщо щоб заховатись або прикритись - то краще ніж в совку не вийде...
Совок розвалився...то гірше тоді як?
Додано: Нед 02 чер, 2024 19:45
ростуть % жиров в маслах, а грошей як не вистачало, так і не вистачає (300..400 млдр. грн. чи скільки там недавно заявили "діра"), ще й податки збираються піднімати, і на соц. пенсії, кажуть щоб не розраховували ... "все харашо прєкрасная маркіза ..."
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