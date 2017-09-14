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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 чер, 2024 19:48
flyman написав: budivelnik написав: Shaman написав:
всьопропальщиків розвелося дуже багато на форумі, оце нервує.
Цюму сприяє кілька факторів
1 Невдах в будь-якому суспільстві на порядок більше ніж успішних - тому невдахи постійно шукають де і хто винен в їх негараздах.Так як Війна ще не виграна-значить хтось винуватий
2 Педераційні гроші, які створюють з невдах(пункт1)-корисних ідіотів
3 Забавки в політику діючої влади, яка вбиває кіл між військовими і цивільними....
Як на мене - то відсутня така кількість ухилянтів, якою б можна було оправдати сьогоднішні обмеження..
Але дивного я тут нічого не бачу,адже керує один сонцесяйний з пятьома апостолами..і на виході маємо...
Головний економіст(гетьманцев)+ОПа Президента - заявляють..
Ідея економічного бронювання( яке і так є , просто у варіанті влади а не у варіанті який підходить бізнесу)-була відкинута на прохання ГенШтабу...
Прикольно
виходить фінансами у нас керує ГенШтаб
а ГенШтабом - бузумна безугла...
Тепер по суті
1 В 2024 році ДОПОМОГА з Європи( як фінансова так і військова) - перевищила по обєму допомогу від США ( це для тих хто переконаний що нас зливають)
2 Згідно звітів Мінфіну, станом на 01-05-2024 року податків зібрано на 44% ..ніж планувалось зібрати на той час.
Тобто ми не здаємся(ми це бійці економічного тилу)
наростаючим
період___зібрано млн грн____план____перевищення
січень________154849______147000______+5,34%
лютий_________398247______294000______+35%
березень______642107______441000______+45%
квітень_______845717______588000______+44%
ростуть % жиров в маслах, а грошей як не вистачало, так і не вистачає, ще й податки збираються піднімати, і на соц. пенсії, кажуть щоб не розраховували ... "все харашо прєкрасная маркіза ..."
Два питання
1 Ти помітив що на дворі війна яка потребує завжди більше ніж цивільна економіка може дати?
Ти ж читав Долярчика
артилеристи розфігачили -а завдання взяти все одно не виконано...піхоти не вистарчило
2 Особисто ти дав плюсом 45% до собою ж запланованого?
Бо якщо не дав- то може варто Долярчику позвонити, в нього там нестача людей.
А ти і тут прохолоджуєшся
і туди не йдеш.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 19:55
vitaliiangel написав:
Капець. Затока ж так далеко від фронту. Я там двічі відпочивав.
Тут якісь журналісти в Лимані бачив, може теж зняли репортаж...
Тут дуже багато зруйнованого/знищеного... і ще продовжують руйнувати(щотижня, а деколи і щодня прилітає 1-2-3-4 КАБи)
Ну і я, як колишній ФОП, то не можу не звернути увагу на магазинчики))
Вже і багато їх понищених/зруйнованих, але багато сміливців і далі продовжують торгувати.
Навіть, на одному роздоріжжі, на днях НОВИЙ магазинчик позкручували з сендвіч- панелей!
Думаю, завтра/післязавтра вже завезуть там товар..
Думаю що отакі, як наш Будівельник і Василь-Рівне і відкривають тут свої "другі бізнеси"
А що - тут он магазинчики, чи кіоски з шаурмою/хот-догами, та і взагалі з продуктами - "попали в казку" по виручці
Та й по прифронтових селах тепер магазинчики з продуктами "жирують"))
Побратими завжди жартують, що ці магазини ніколи таких "кас/виручок" не мали/не бачили до війни!))
Кажуть - напевно тепер за день-два-три така каса, як до війни за місяць!
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Додано: Нед 02 чер, 2024 20:00
Чого дурний-бо бідний
Чого бідний - бо дурний....
Дурень завжди одночасно буде ненавидіти
тих хто дає йому можливість отоваритись бо ціна висока
але ще більше він буде ненавидіти тих , хто пробує щось відкрити ( і тоді ціна впаде) - бо вони відкривають...
Убогому не вгодиш , але ж він не винуватий що убогий
він убогий тому ,що замість того щоб подякувати -він завжди невдоволений....
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Додано: Нед 02 чер, 2024 20:07
Успіх написав:
Затока ж так далеко від фронту. Я там двічі відпочивав.
там еще в 2022 когда ждали русский десант пляжи заминировали.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 20:10
Цікаво, де Будівельник побачив дурня? Мабуть, коли підійшов до дзеркала!
А де про "ненависть до торговців" він прочитав?
Дивина та й годі!))
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 02 чер, 2024 20:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 20:10
flyman написав: Shaman написав:
всьопропальщиків розвелося дуже багато на форумі, оце нервує.
чому розвелося, Василь-Рівне, напр. другий бізнес відкрив, але до ТЦК СП дійти немає сили
А Андрюші вибирають чергові помийки- кавалірки. Але також не знають де ТЦК.
чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"?
Там розрахунок наче з двох чоловік. Подавати стрічку кулеметну готовий? Хай якщо очі дефективні, руки теж заточені лише під самозадоволення?
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в Нед 02 чер, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 20:11
Ключових країн, заради яких і робився цей захід не буде (Китай, араби, африка, Бразилія і можливо навіть США)
Тобто по факту це незрозуміло для кого зборище
🇸🇦 Саудівська Аравія не братиме участі у мирній конференції щодо України у Швейцарії, тому що на ній не буде представників росії
Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на дипломатичні джерела.
Китай також не буде присутнім через відсутність росії на саміті
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Додано: Нед 02 чер, 2024 20:21
budivelnik написав:
В совку не було свободи і совок вирішував кому яку мораль читати....
Сьогодні в Україні - є свобода( хоч і не така як мені б хотілось)....
але мораль тепер кожен ПОВИНЕН читати собі сам...
Саме так - кожен собі сам (кожен сам вирішує), а не хтось комусь.
На те, що це саме в совдепії моралью тощо намагалися підмінити Закони, я звернув увагу. Саме з цього оті піїонерії, комсомоли, коммі, замполіти, дружинники, зібрання, суди честі, моральні кодекси і т.д.
В демократіях головують Закони та договори. Порушив закон, відповідай, ніяких моралей...
Поліція, прокуратура і т.д. займаються порушниками. Крапка.
В отих читаннях моралей головний недолік -- той, хто зробив більше (зібрав більше макулатури), буде вважати, що усі інші недостойні і він має право читати їм моралі.
Тобто треба визначитися: або дійсно кожен вирішує для себе сам, або оті совдепівські закиди начебто негідним.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 20:21
Xenon написав:
і можливо навіть США)
США будет по любому но вряд ли Байден. Тяжело уже дедушке по 16 часов в самолете и потом ещё среди малознакомых лиц тусить. Тем более кого то слушать.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 20:28
Успіх написав: vitaliiangel написав:
Капець. Затока ж так далеко від фронту. Я там двічі відпочивав.
Тут якісь журналісти в Лимані бачив, може теж зняли репортаж...
Тут дуже багато зруйнованого/знищеного... і ще продовжують руйнувати(щотижня, а деколи і щодня прилітає 1-2-3-4 КАБи)
Ну і я, як колишній ФОП, то не можу не звернути увагу на магазинчики))
Вже і багато їх понищених/зруйнованих, але багато сміливців і далі продовжують торгувати.
Навіть, на одному роздоріжжі, на днях НОВИЙ магазинчик позкручували з сендвіч- панелей!
Думаю, завтра/післязавтра вже завезуть там товар..
Думаю що отакі, як наш Будівельник і Василь-Рівне і відкривають тут свої "другі бізнеси"
А що - тут он магазинчики, чи кіоски з шаурмою/хот-догами, та і взагалі з продуктами - "попали в казку" по виручці
Та й по прифронтових селах тепер магазинчики з продуктами "жирують"))
Побратими завжди жартують, що ці магазини ніколи таких "кас/виручок" не мали/не бачили до війни!))
Кажуть - напевно тепер за день-два-три така каса, як до війни за місяць!
тут мені один каже що якщо йти в сзч то треба лишатись тут і торгувати шаурмою
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