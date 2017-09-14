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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 чер, 2024 20:31
Xenon написав:
Ключових країн, заради яких і робився цей захід не буде (Китай, араби, африка, Бразилія і можливо навіть США)
Тобто по факту це незрозуміло для кого зборище
🇸🇦 Саудівська Аравія не братиме участі у мирній конференції щодо України у Швейцарії, тому що на ній не буде представників росії
Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на дипломатичні джерела.
Китай також не буде присутнім через відсутність росії на саміті
наче свого часу в Тегерані теж не було ні Німеччини, ні Японії, ні Китаю, ні Бразилії - але рішення прийняли й виконали
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Shaman
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Додано: Нед 02 чер, 2024 20:40
Shaman написав: Xenon написав:
Ключових країн, заради яких і робився цей захід не буде (Китай, араби, африка, Бразилія і можливо навіть США)
Тобто по факту це незрозуміло для кого зборище
🇸🇦 Саудівська Аравія не братиме участі у мирній конференції щодо України у Швейцарії, тому що на ній не буде представників росії
Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на дипломатичні джерела.
Китай також не буде присутнім через відсутність росії на саміті
наче свого часу в Тегерані теж не було ні Німеччини, ні Японії, ні Китаю, ні Бразилії - але рішення прийняли й виконали
напевно там були СОЮЗНИКИ. А не партнери) союз, сша , тогочасна британська імперія. Так шо аналогії хромають.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 20:41
flyman написав:чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"?
чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?
Не хочуть ЧОМУСЬ(?)
попасти в "казку"?
А тут - так цікаво))
Тут - стільки пригод))
Ще й ДВА МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ можна заробити лише за 1рік!!!
А можна спробувати і джек-пот зірвати в 15 МІЛЬЙОНІВ!
Купіть слона!©
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