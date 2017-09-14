Успіх написав:

vitaliiangel написав:

Капець. Затока ж так далеко від фронту. Я там двічі відпочивав.Тут якісь журналісти в Лимані бачив, може теж зняли репортаж...Тут дуже багато зруйнованого/знищеного... і ще продовжують руйнувати(щотижня, а деколи і щодня прилітає 1-2-3-4 КАБи)Ну і я, як колишній ФОП, то не можу не звернути увагу на магазинчики))Вже і багато їх понищених/зруйнованих, але багато сміливців і далі продовжують торгувати.Навіть, на одному роздоріжжі, на днях НОВИЙ магазинчик позкручували з сендвіч- панелей!Думаю, завтра/післязавтра вже завезуть там товар..Думаю що отакі, як наш Будівельник і Василь-Рівне і відкривають тут свої "другі бізнеси"А що - тут он магазинчики, чи кіоски з шаурмою/хот-догами, та і взагалі з продуктами - "попали в казку" по виручціТа й по прифронтових селах тепер магазинчики з продуктами "жирують"))Побратими завжди жартують, що ці магазини ніколи таких "кас/виручок" не мали/не бачили до війни!))Кажуть - напевно тепер за день-два-три така каса, як до війни за місяць!