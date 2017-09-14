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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 чер, 2024 20:31
Xenon написав:
Ключових країн, заради яких і робився цей захід не буде (Китай, араби, африка, Бразилія і можливо навіть США)
Тобто по факту це незрозуміло для кого зборище
🇸🇦 Саудівська Аравія не братиме участі у мирній конференції щодо України у Швейцарії, тому що на ній не буде представників росії
Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на дипломатичні джерела.
Китай також не буде присутнім через відсутність росії на саміті
наче свого часу в Тегерані теж не було ні Німеччини, ні Японії, ні Китаю, ні Бразилії - але рішення прийняли й виконали
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Shaman
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Додано: Нед 02 чер, 2024 20:40
Shaman написав: Xenon написав:
Ключових країн, заради яких і робився цей захід не буде (Китай, араби, африка, Бразилія і можливо навіть США)
Тобто по факту це незрозуміло для кого зборище
🇸🇦 Саудівська Аравія не братиме участі у мирній конференції щодо України у Швейцарії, тому що на ній не буде представників росії
Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на дипломатичні джерела.
Китай також не буде присутнім через відсутність росії на саміті
наче свого часу в Тегерані теж не було ні Німеччини, ні Японії, ні Китаю, ні Бразилії - але рішення прийняли й виконали
напевно там були СОЮЗНИКИ. А не партнери) союз, сша , тогочасна британська імперія. Так шо аналогії хромають.
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Banderlog
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Додано: Нед 02 чер, 2024 20:41
flyman написав:чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"?
чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?
Не хочуть ЧОМУСЬ(?)
попасти в "казку"?
А тут - так цікаво))
Тут - стільки пригод))
Ще й ДВА МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ можна заробити лише за 1рік!!!
А можна спробувати і джек-пот зірвати в 15 МІЛЬЙОНІВ!
Купіть слона!©
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Додано: Нед 02 чер, 2024 20:47
Banderlog написав: Успіх написав: vitaliiangel написав:
Капець. Затока ж так далеко від фронту. Я там двічі відпочивав.
Тут якісь журналісти в Лимані бачив, може теж зняли репортаж...
Тут дуже багато зруйнованого/знищеного... і ще продовжують руйнувати(щотижня, а деколи і щодня прилітає 1-2-3-4 КАБи)
Ну і я, як колишній ФОП, то не можу не звернути увагу на магазинчики))
Вже і багато їх понищених/зруйнованих, але багато сміливців і далі продовжують торгувати.
Навіть, на одному роздоріжжі, на днях НОВИЙ магазинчик позкручували з сендвіч- панелей!
Думаю, завтра/післязавтра вже завезуть там товар..
Думаю що отакі, як наш Будівельник і Василь-Рівне і відкривають тут свої "другі бізнеси"
А що - тут он магазинчики, чи кіоски з шаурмою/хот-догами, та і взагалі з продуктами - "попали в казку" по виручці
Та й по прифронтових селах тепер магазинчики з продуктами "жирують"))
Побратими завжди жартують, що ці магазини ніколи таких "кас/виручок" не мали/не бачили до війни!))
Кажуть - напевно тепер за день-два-три така каса, як до війни за місяць!
тут мені один каже що якщо йти в сзч то треба лишатись тут і торгувати шаурмою
👍 Думаю, що на такому бізнесі можна тут заробити не менше ЗСУшної премії на передку!
п.с.
Що там на Вашому Марсі?
Теж, як і в нас - більшість про сзч балакають... збираються на осінь?))
Так би мовити - хочемо зробити місця для будівельників, флаїв, песікотів, чоловіків флер...😁
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Додано: Нед 02 чер, 2024 21:25
⚡️ Афільовані до Офісу президента тг-канали повідомлять, що міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба йде з посади
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Xenon
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Додано: Нед 02 чер, 2024 21:37
Чергове відео, тепер з тг-каналу Мої Черкаси:
двоє з тцк кулаком в обличчя вирубають цивільного в шортах, той відключається, і його волочать за руки по асфальту метрів 10-20, як тушу на скотобійні
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Додано: Нед 02 чер, 2024 21:40
Banderlog написав: Shaman написав: Xenon написав:
Ключових країн, заради яких і робився цей захід не буде (Китай, араби, африка, Бразилія і можливо навіть США)
Тобто по факту це незрозуміло для кого зборище
🇸🇦 Саудівська Аравія не братиме участі у мирній конференції щодо України у Швейцарії, тому що на ній не буде представників росії
Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на дипломатичні джерела.
Китай також не буде присутнім через відсутність росії на саміті
наче свого часу в Тегерані теж не було ні Німеччини, ні Японії, ні Китаю, ні Бразилії - але рішення прийняли й виконали
напевно там були СОЮЗНИКИ. А не партнери) союз, сша , тогочасна британська імперія. Так шо аналогії хромають.
так, Раша далеко не Німеччина того часу. та й ми не срср.
а от те. що ми воюємо з сучасними нацистами - оце повна аналогія. як й те, що нам допомагають й США, й Великобританія, й інші розвинені країни - навіть Німеччина та Японія, яка іронія долі. й єдине, що рятує Рашу - це ядерна зброя, яка їй досталася як спадок, бо самостійно вони на це вже не годні.
й вибору в України немає, Раша планує повне знищення й країни, й нації.
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Shaman
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Додано: Нед 02 чер, 2024 21:45
Shaman написав:
Раша планує повне знищення й країни, й нації.
нацию невозможно разрушить ракетами. А вот 8 млн беженцев которые скорее всего уже не вернуться могут. Если и остальные все сбегут.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 21:45
Shaman написав:
й єдине, що рятує Рашу - це
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Додано: Нед 02 чер, 2024 21:50
Xenon написав:
⚡️ Афільовані до Офісу президента тг-канали повідомлять, що міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба йде з посади
на ВЛК і в ЗСУ?
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