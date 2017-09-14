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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8466846784688469>
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 20:31

  Xenon написав:Ключових країн, заради яких і робився цей захід не буде (Китай, араби, африка, Бразилія і можливо навіть США)
Тобто по факту це незрозуміло для кого зборище
🇸🇦 Саудівська Аравія не братиме участі у мирній конференції щодо України у Швейцарії, тому що на ній не буде представників росії

Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на дипломатичні джерела.

Китай також не буде присутнім через відсутність росії на саміті

наче свого часу в Тегерані теж не було ні Німеччини, ні Японії, ні Китаю, ні Бразилії - але рішення прийняли й виконали
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 20:40

  Shaman написав:
  Xenon написав:Ключових країн, заради яких і робився цей захід не буде (Китай, араби, африка, Бразилія і можливо навіть США)
Тобто по факту це незрозуміло для кого зборище
🇸🇦 Саудівська Аравія не братиме участі у мирній конференції щодо України у Швейцарії, тому що на ній не буде представників росії

Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на дипломатичні джерела.

Китай також не буде присутнім через відсутність росії на саміті

наче свого часу в Тегерані теж не було ні Німеччини, ні Японії, ні Китаю, ні Бразилії - але рішення прийняли й виконали
напевно там були СОЮЗНИКИ. А не партнери) союз, сша , тогочасна британська імперія. Так шо аналогії хромають.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 20:41

Може так я продам слона?))

  flyman написав:чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"?
чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?
Не хочуть ЧОМУСЬ(?) :lol: попасти в "казку"? :mrgreen:

А тут - так цікаво))
Тут - стільки пригод))
Ще й ДВА МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ можна заробити лише за 1рік!!! :D
А можна спробувати і джек-пот зірвати в 15 МІЛЬЙОНІВ! :mrgreen:

Купіть слона!© :D
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 20:47

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:

Капець. Затока ж так далеко від фронту. Я там двічі відпочивав.

Тут якісь журналісти в Лимані бачив, може теж зняли репортаж...

Тут дуже багато зруйнованого/знищеного... і ще продовжують руйнувати(щотижня, а деколи і щодня прилітає 1-2-3-4 КАБи)

Ну і я, як колишній ФОП, то не можу не звернути увагу на магазинчики))
Вже і багато їх понищених/зруйнованих, але багато сміливців і далі продовжують торгувати.
Навіть, на одному роздоріжжі, на днях НОВИЙ магазинчик позкручували з сендвіч- панелей!
Думаю, завтра/післязавтра вже завезуть там товар..

Думаю що отакі, як наш Будівельник і Василь-Рівне і відкривають тут свої "другі бізнеси" :mrgreen:
А що - тут он магазинчики, чи кіоски з шаурмою/хот-догами, та і взагалі з продуктами - "попали в казку" по виручці :mrgreen:
Та й по прифронтових селах тепер магазинчики з продуктами "жирують"))
Побратими завжди жартують, що ці магазини ніколи таких "кас/виручок" не мали/не бачили до війни!))
Кажуть - напевно тепер за день-два-три така каса, як до війни за місяць! :mrgreen:
тут мені один каже що якщо йти в сзч то треба лишатись тут і торгувати шаурмою :lol:
👍 Думаю, що на такому бізнесі можна тут заробити не менше ЗСУшної премії на передку! :lol:

п.с.
Що там на Вашому Марсі?
Теж, як і в нас - більшість про сзч балакають... збираються на осінь?))
Так би мовити - хочемо зробити місця для будівельників, флаїв, песікотів, чоловіків флер...😁
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 21:25

⚡️ Афільовані до Офісу президента тг-канали повідомлять, що міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба йде з посади
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 21:37

закон замінить бусики, казав Хотаб

Чергове відео, тепер з тг-каналу Мої Черкаси:
двоє з тцк кулаком в обличчя вирубають цивільного в шортах, той відключається, і його волочать за руки по асфальту метрів 10-20, як тушу на скотобійні :shock:
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 21:40

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Xenon написав:Ключових країн, заради яких і робився цей захід не буде (Китай, араби, африка, Бразилія і можливо навіть США)
Тобто по факту це незрозуміло для кого зборище

🇸🇦 Саудівська Аравія не братиме участі у мирній конференції щодо України у Швейцарії, тому що на ній не буде представників росії

Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на дипломатичні джерела.

Китай також не буде присутнім через відсутність росії на саміті

наче свого часу в Тегерані теж не було ні Німеччини, ні Японії, ні Китаю, ні Бразилії - але рішення прийняли й виконали
напевно там були СОЮЗНИКИ. А не партнери) союз, сша , тогочасна британська імперія. Так шо аналогії хромають.

так, Раша далеко не Німеччина того часу. та й ми не срср.

а от те. що ми воюємо з сучасними нацистами - оце повна аналогія. як й те, що нам допомагають й США, й Великобританія, й інші розвинені країни - навіть Німеччина та Японія, яка іронія долі. й єдине, що рятує Рашу - це ядерна зброя, яка їй досталася як спадок, бо самостійно вони на це вже не годні.

й вибору в України немає, Раша планує повне знищення й країни, й нації.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 21:45

  Shaman написав:Раша планує повне знищення й країни, й нації.
нацию невозможно разрушить ракетами. А вот 8 млн беженцев которые скорее всего уже не вернуться могут. Если и остальные все сбегут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й єдине, що рятує Рашу - це

Китай
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 21:50

  Xenon написав:
⚡️ Афільовані до Офісу президента тг-канали повідомлять, що міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба йде з посади

на ВЛК і в ЗСУ?
flyman
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