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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8466846784688469
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:на ВЛК і в ЗСУ?

послом , залужного замінить.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 22:03

Страсті-мордасті

Goodman

Источник: Washington Post

Детали: СМИ после общения с украинскими военными пишет, что командиры "уже давно" жалуются на неудовлетворительную подготовку новобранцев в учебных центрах.

Откуда бы ни прибывали новые солдаты - с других позиций, из тюрем или недавно мобилизованные - украинские полевые командиры говорят, что из-за недостаточной подготовки им часто приходится неделями обучать их базовым навыкам, например, стрельбе.

"У нас были ребята, которые даже не знали, как разобрать и собрать оружие", - сказал 28-летний заместитель командира батальона 93-й механизированной бригады, который согласился назвать свой позывной "Шмидт".

"Шмидт" рассказал, что первую неделю он провел с солдатами, переведенными из тыловых частей, просто убеждаясь, что каждый из них выстреливает по меньшей мере одну коробку патронов - около 1500 выстрелов - ежедневно, прежде чем перейти к выполнению более сложных задач. Через несколько недель эти солдаты могут оказаться в боях возле города Часов Яр, где российские войска продвигаются вперед, пишет СМИ.

"Мы просто тратим много времени на базовую подготовку, - сказал "Шмидт", добавив: - Если, не дай Бог, будет прорыв под Часов Яром, и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, их отправят туда просто умирать".

Дословно: "В условиях, когда украинские силы критически недоукомплектованы и теряют позиции, неспособность обеспечить надлежащую базовую подготовку солдат подчеркивает ужасную ситуацию, в которой оказался Киев более чем через два года после вторжения Москвы.

По словам солдат, Россия достигла успехов в этом году в значительной степени потому, что украинские военные не имеют достаточного количества войск для защиты от непрекращающихся нападений, а правительство не спешит активизировать свои мобилизационные усилия".

Больше деталей: Командиры фронтовых подразделений приветствуют любое новое подкрепление, учитывая, что некоторые подразделения уже месяцами находятся без подкрепления.

Но, пишет WP со ссылкой на них, многие из этих передислоцированных военнослужащих являются плохо подготовленными, несмотря на то, что многие из них служили в армии с начала российского вторжения более двух лет назад, хотя и далеко от поля боя.

Еще около месяца назад украинский солдат с позывным "Вал" стоял на страже на мосту на юге Одесской области, и эту работу он выполнял в течение двух лет со времени вторжения России. 30 апреля он получил сообщение, что его переводят на боевое дежурство.

Через 24 часа его зачислили в 93-ю бригаду и приказали отправляться на восток Донецкой области. Он даже не успел собрать свои вещи - часть должны были отправить позже.

"Это страшно, - говорит 31-летний мужчина. "Никто не был по-настоящему готов".

Офицер, который провел более года, обучая новых солдат на одном из украинских полигонов, рассказал, что в учебных центрах нет гранат и гранатометных выстрелов, поскольку их экономят для поля боя.

Один из сержантов на условиях анонимности рассказал, что представители некоторых бригад вынуждены ночевать возле учебных центров, чтобы отобрать себе лучших и самых мотивированных бойцов. А другие, добавляет он, вынуждены выбирать "из кривых, хромых и больных".

Редактор пишет прямо из окопа - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/2/7458798/
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 22:05

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:й єдине, що рятує Рашу - це

Китай

І цього достатньо.

І Китай і ядерка. Саме для порятунку від поразки.
Незрозуміло поки на що розраховує рфія вдовгу?
Партнери будуть компенсувати всі намагання просування і ударів рфії.
Йти на перемовини з вимогами рфії Україна не збирається.
Сили Оборони будуть все більше наносити ударів вглиб рфії. Послаблюючи її.

І що робити оркостану?
Нанести удари ТЯО? Так цього чекає весь світ: навіть той же Китай буде не проти зробити ріфляндію повним ізгоєм. Вже не кажучи про всякі Бразилії, Індії, Аргентини і т.д.

От дійсно незрозуміло на що в рфії розрахунок?
Поки виходить, що їм залишається найкращим варіантом - воювати і воювати роками.
(Якщо не погодитися на вимоги України).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 22:19

  detroytred написав:От дійсно незрозуміло на що в рфії розрахунок?
1. на снижение помощи от США если выборы выиграет Байден.
2. помощь не перекрывает разрушенной инфраструктуры и с трудом перекрывает спрос на валюту.
3. впереди маячит гиперинфляция. Потому как единственное что ещё остается эмиссия.
4. Глобальный Запад не захочет конфронтации с Китаем из-за Украины. Китай не рф много чего на Китае завязано.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 22:20

  Xenon написав:
⚡️ Афільовані до Офісу президента тг-канали повідомлять, що міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба йде з посади


напевно окажеться непридатним, а так би він показав як лопатами воювати треба.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 22:20

flyman Кого мені цей дуже влучний опис нагадує? Га?
Гнаявка руда — жовта гнойова муха, найпоширеніша в Північній півкулі. Все своє коротке життя вона проводить поблизу ферм. Дорослі мухи їдять не лише гній, а й дрібних комах. Їхнє численне потомство живе в поживному гною, і в конкуренції за їжу ліквідує личинок інших мух.
Василь-Рівне
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  #<1 ... 8466846784688469
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