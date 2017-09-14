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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8468846984708471>
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:08

  _hunter написав:
  холява написав:
  _hunter написав:
Так повторюсь: на этом форуме каждый первый знает, что он нужен ровно там, где он сейчас находится. В плане 65й статьи Конституции вы ничем от них не отличаетесь.


І це каже людина , яка знаходиться в Германії з протянутой рукой ?
Той що хизувався своїм незаконим виїздом разом з сином ?
Ви так потрібні Германії ?

>>> Той що хизувався своїм незаконим виїздом разом з сином ?
ссылкой на пост свои фантазии подтвердить сможете? ;)

>>> Ви так потрібні Германії ?
Согласитесь - это не вам решать? ;)

Німці уже теж щось почали підозрювати. Хитрожопих не люблять нігде.

Українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині і не хочуть ставати на військовий облік на батьківщині, треба позбавити соціальної допомоги, так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), - це найгучніша з озвучених німецькими політиками ідей у рамках дискусії, яка набирає обертів, відколи МЗС України наприкінці квітня перестало видавати нові паспорти чоловікам мобілізаційного віку за кордоном та надавати їм інші консульські послуги. Ці слова пролунали з вуст депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter) з опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

"У Німеччині проживають щонайменше 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку, яких бракує Україні, аби боронити країну", - сказав політик у вівторок, 7 травня в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кізеветтер відомий своєю рішучою позицією щодо необхідності допомагати Україні будь-якою зброєю, яка потрібна для відсічі російській агресії, зокрема далекобійних крилатих ракет Taurus. Підтримку України у мобілізації українців Німеччини Родеріх Кізеветтер бачить у цьому ж контексті. За його словами, Німеччина могла би навіть допомагати з доставкою українцям повісток.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:08

  yanyura написав:
30 травня
DOU Community
28% айтівців оновили дані в Резерв+ — опитування DOU

Учора в телеграм-каналі DOU ми запустили анонімне опитування серед айтівців щодо оновлення даних в застосунку Резерв+. Участь взяли 5206 учасників.

Згідно з результатами, 28,3% спеціалістів уже оновили свої дані й стільки ж планують оновити. Водночас 43,3% не збирається цього робити (за виключенням тих, хто обрав варіанти «Інше» та «Подивитись результати»).


Таблица подтверждающая результаты опроса:

Зображення
https://dou.ua/forums/topic/48977/

це ІТ перемога, чи зрада?

з.і в тексті там де 28%, на інфографіці 17%, і де 43% там 26%
38% - подивитись результати :shock:
Востаннє редагувалось flyman в Нед 02 чер, 2024 23:15, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:11

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:й єдине, що рятує Рашу - це

Китай

все-таки ядерна зброя. інакше вже давно б розкатали, як Ірак свого часу в Кувейті.

а оскільки через ядерну зброю не розкатують, то триматися в умовах санкцій, так вже допомагає Китай
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:це ІТ перемога, чи зрада?


треба даунгрейдитися щоб визволяти даблждунів яким ліньки дупу відірвати і виїхати на підконтрольну
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:13

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:й єдине, що рятує Рашу - це

Китай

все-таки ядерна зброя. інакше вже давно б розкатали, як Ірак свого часу в Кувейті.

а оскільки через ядерну зброю не розкатують, то триматися в умовах санкцій, так вже допомагає Китай

35 років не було випробувань, тому гадають за принципом "джентельмени джентельменів не оманять"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:15

  Goodman написав:Goodman

Источник: Washington Post

Детали: СМИ после общения с украинскими военными пишет, что командиры "уже давно" жалуются на неудовлетворительную подготовку новобранцев в учебных центрах.

Откуда бы ни прибывали новые солдаты - с других позиций, из тюрем или недавно мобилизованные - украинские полевые командиры говорят, что из-за недостаточной подготовки им часто приходится неделями обучать их базовым навыкам, например, стрельбе.

"У нас были ребята, которые даже не знали, как разобрать и собрать оружие", - сказал 28-летний заместитель командира батальона 93-й механизированной бригады, который согласился назвать свой позывной "Шмидт".

"Шмидт" рассказал, что первую неделю он провел с солдатами, переведенными из тыловых частей, просто убеждаясь, что каждый из них выстреливает по меньшей мере одну коробку патронов - около 1500 выстрелов - ежедневно, прежде чем перейти к выполнению более сложных задач. Через несколько недель эти солдаты могут оказаться в боях возле города Часов Яр, где российские войска продвигаются вперед, пишет СМИ.

"Мы просто тратим много времени на базовую подготовку, - сказал "Шмидт", добавив: - Если, не дай Бог, будет прорыв под Часов Яром, и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, их отправят туда просто умирать".

Дословно: "В условиях, когда украинские силы критически недоукомплектованы и теряют позиции, неспособность обеспечить надлежащую базовую подготовку солдат подчеркивает ужасную ситуацию, в которой оказался Киев более чем через два года после вторжения Москвы.

По словам солдат, Россия достигла успехов в этом году в значительной степени потому, что украинские военные не имеют достаточного количества войск для защиты от непрекращающихся нападений, а правительство не спешит активизировать свои мобилизационные усилия".

Больше деталей: Командиры фронтовых подразделений приветствуют любое новое подкрепление, учитывая, что некоторые подразделения уже месяцами находятся без подкрепления.

Но, пишет WP со ссылкой на них, многие из этих передислоцированных военнослужащих являются плохо подготовленными, несмотря на то, что многие из них служили в армии с начала российского вторжения более двух лет назад, хотя и далеко от поля боя.

Еще около месяца назад украинский солдат с позывным "Вал" стоял на страже на мосту на юге Одесской области, и эту работу он выполнял в течение двух лет со времени вторжения России. 30 апреля он получил сообщение, что его переводят на боевое дежурство.

Через 24 часа его зачислили в 93-ю бригаду и приказали отправляться на восток Донецкой области. Он даже не успел собрать свои вещи - часть должны были отправить позже.

"Это страшно, - говорит 31-летний мужчина. "Никто не был по-настоящему готов".

Офицер, который провел более года, обучая новых солдат на одном из украинских полигонов, рассказал, что в учебных центрах нет гранат и гранатометных выстрелов, поскольку их экономят для поля боя.

Один из сержантов на условиях анонимности рассказал, что представители некоторых бригад вынуждены ночевать возле учебных центров, чтобы отобрать себе лучших и самых мотивированных бойцов. А другие, добавляет он, вынуждены выбирать "из кривых, хромых и больных".

Редактор пишет прямо из окопа - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/2/7458798/

Washington post оскандалився зв’язками з рашою та Іраном одного з редакторів який отримував хабарі
News site editor’s ties to Iran, Russia show misinformation’s complexity
https://www.washingtonpost.com/technolo ... n-support/
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:16

  fox767676 написав:
  flyman написав:це ІТ перемога, чи зрада?


треба даунгрейдитися щоб визволяти даблждунів яким ліньки дупу відірвати і виїхати на підконтрольну

Тут би самому не стати на «непідконтрольній». Кажуть, що «40% некомплект» в бригаді то межа критична. Далі може бути обвал фронту. З зупинками на ринку Дніпра, де барабашов шубами торгує.
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:20

  Kate0000 написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:це ІТ перемога, чи зрада?


треба даунгрейдитися щоб визволяти даблждунів яким ліньки дупу відірвати і виїхати на підконтрольну

Тут би самому не стати на «непідконтрольній». Кажуть, що «40% некомплект» в бригаді то межа критична. Далі може бути обвал фронту. З зупинками на ринку Дніпра, де барабашов шубами торгує.


Потрібна операція Моісей-2 по організовуваному відходу залищків населення до Омріяного НАТО-ЄС
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:20

  Kate0000 написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:це ІТ перемога, чи зрада?


треба даунгрейдитися щоб визволяти даблждунів яким ліньки дупу відірвати і виїхати на підконтрольну

Тут би самому не стати на «непідконтрольній». Кажуть, що «40% некомплект» в бригаді то межа критична. Далі може бути обвал фронту. З зупинками на ринку Дніпра, де барабашов шубами торгує.

а клон хотаба цмудить бюджетну сіську неньки і чекає на двічі вищу окупантьску воєнпенсію
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:21

  fox767676 написав:
  Kate0000 написав:
  fox767676 написав:
треба даунгрейдитися щоб визволяти даблждунів яким ліньки дупу відірвати і виїхати на підконтрольну

Тут би самому не стати на «непідконтрольній». Кажуть, що «40% некомплект» в бригаді то межа критична. Далі може бути обвал фронту. З зупинками на ринку Дніпра, де барабашов шубами торгує.


Потрібна операція Моісей-2 по організовуваному відходу залищків населення до Омріяного НАТО-ЄС

так опція для вищого сорту
flyman
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