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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 чер, 2024 23:23
flyman написав: холява написав:
Ні , я свій обов,язок ще не виконав ,я продовжую бігати на допомогу .
Окрім СІБАРІТА ні одна людина не пішла в ЗСУ бо пітляють як можуть .
.......і я вам вже писав що вас зрозуміють на німецьких форумах .
закінчилися кулеметники
Banderlog написав:
Закінчились кулеметники. В відкритому степу з постійними дронами зверху кулеметника легко вичисляють а далі діло техніки.
А баггі по вашому не ідеальні цілі?
чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"?
чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?
Хитрожопий ухилят все ще чекає коли емігранти усе кинуть і поїдуть його домівку та сім’ю захищати.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 23:31
flyman написав: fox767676 написав: Kate0000 написав:
Тут би самому не стати на «непідконтрольній». Кажуть, що «40% некомплект» в бригаді то межа критична. Далі може бути обвал фронту. З зупинками на ринку Дніпра, де барабашов шубами торгує.
Потрібна операція Моісей-2 по організовуваному відходу залищків населення до Омріяного НАТО-ЄС
так опція для вищого сорту
що тоді залишаеться посполитим яких до раю не пускають?
Операція Лжедмитрій-2: інфільтруватися до московитського політичного простору розпочати на москві громадянську а згодом всесвітньо-ядерну війну
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