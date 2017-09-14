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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8468846984708471
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:23

  flyman написав:
  холява написав:Ні , я свій обов,язок ще не виконав ,я продовжую бігати на допомогу .
Окрім СІБАРІТА ні одна людина не пішла в ЗСУ бо пітляють як можуть .
.......і я вам вже писав що вас зрозуміють на німецьких форумах .

закінчилися кулеметники
  Banderlog написав:Закінчились кулеметники. В відкритому степу з постійними дронами зверху кулеметника легко вичисляють а далі діло техніки.
А баггі по вашому не ідеальні цілі?

чому пан холява не запишетеся? або хотаб? або канадський украініан? або флер, або її "чоловік"?
чи лише Сибаріт пішов виконувати обов"язок після запрошення, а інші як будівельник чи детройд: "як покличуть то теж піду"?

Хитрожопий ухилят все ще чекає коли емігранти усе кинуть і поїдуть його домівку та сім’ю захищати. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:31

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  Kate0000 написав:Тут би самому не стати на «непідконтрольній». Кажуть, що «40% некомплект» в бригаді то межа критична. Далі може бути обвал фронту. З зупинками на ринку Дніпра, де барабашов шубами торгує.


Потрібна операція Моісей-2 по організовуваному відходу залищків населення до Омріяного НАТО-ЄС

так опція для вищого сорту


що тоді залишаеться посполитим яких до раю не пускають?
Операція Лжедмитрій-2: інфільтруватися до московитського політичного простору розпочати на москві громадянську а згодом всесвітньо-ядерну війну
fox767676
 
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