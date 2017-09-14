The Economist «В Крыму Украина побеждает Россию».



▪О том, чего может добиться Украина, если ей больше не придется воевать со связанными за спиной руками, говорит эффективность ее кампании в Крыму. По словам бывшего командующего американскими войсками в Европе и старшего советника НАТО по логистике Бена Ходжеса, ВСУ «систематически занимаются тем, что делают Украину непригодной для жизни российских войск».



▪Это было бы огромным стратегическим призом для Украины. Еще со времен Екатерины Великой русские считали Крым важным в военном отношении. Владимир Путин рассматривал полуостров, с 2018 года соединенный с материком Керченским мостом, как непотопляемый авианосец, где логистические центры, авиабазы и Черноморский флот, действующий из Севастополя, могут быть использованы для доминирования на юге Украины, перекрытия жизненно важного для Киева экспорта зерна и обеспечения постоянного потока людей и материальных средств для полного вытеснения Украины из Донбасса на севере. Российский президент вложил огромные средства в военную инфраструктуру в Крыму, и теперь все это находится под угрозой.



▪Десант в стиле «Дня Д» для освобождения Крыма остается немыслимым. Однако, по мнению британского стратега сэра Лоуренса Фридмана, это неправильный взгляд на ситуацию.



▪Крым — слабое место для России. Ей слишком многое нужно защищать, и для Украины это лучший способ оказать реальное давление на Путина, чтобы добиться уступок в будущем. Бывший советник министерства обороны Германии Нико Ланге согласен с этим: «Кампания Украины — это смесь военной и политической стратегии. В политическом отношении это самый важный актив России, но он также очень уязвим».



▪Украина пытается сделать так, чтобы Крым стал для Путина не активом, а обузой. Цель — изолировать его и тем самым оттеснить российские воздушные и морские силы с юга Украины и задушить полуостров как логистический центр. #Украина #Россия



▪Украина уже продемонстрировала способности крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, поставляемых Великобританией и Францией, а также своих собственных самодельных морских беспилотников поражать российские военные корабли.



▪Но теперь Киев использует смертоносную комбинацию атакующих средств и все более совершенных дронов, чтобы систематически ослаблять российскую противовоздушную оборону в Крыму, наносить удары по авиабазам, с которых летают российские перехватчики, и поражать критически важные логистические и экономические цели. Сэр Лоуренс говорит, что сосредоточение усилий на разрушении российской сети ПВО может быть также частью подготовки к скорому прибытию первых партий истребителей F-16 из Европы.



▪Важно отметить, что хваленая и очень дорогая российская система противовоздушной обороны С-400 оказалась неэффективной. Нико Ланге говорит, что украинцы используют дроны-обманки, чтобы заставить русских включить радары и раскрыть позиции. Данные о цели немедленно передаются командам, запускающим ракеты ATACMS. В течение шести минут ракеты, практически не обнаруживаемые из-за своей скорости и низкой эффективной площади рассеяния, поражают цели.



▪Генерал Ходжес отмечает, что С-400 также уязвимы для диверсий со стороны украинских спецподразделений, действующих в Крыму. Каждая батарея стоит около 200 миллионов долларов, и их нелегко заменить.



▪Генерал говорит, что российским войскам «негде спрятаться». Благодаря спутниковой и воздушной разведке, предоставляемой союзниками по НАТО, собственного глубокого знания территории и помощникам на земле, ничто не может двигаться в Крыму без того, чтобы об этом не узнали украинцы. #Украина #Россия





▪С появлением ATACMS и все более совершенных собственных беспилотников каждый квадратный метр полуострова находится в зоне досягаемости, включая такие зависимые от времени цели, как самолеты и колонны вооружения, движущиеся по автомобильным или железным дорогам.



▪Генерал Ходжес уверен, что украинцы «разрушат Керченский мост, когда будут готовы». Однако потенциально более сложной задачей будет разрушение новой железнодорожной линии, проходящей вдоль Азовского моря от Ростова через южные города Мариуполь и Бердянск в Крым.



▪Руководитель пресс-центра сил обороны юга ВСУ Дмитрий Плетенчук говорит: «Железная дорога по сухопутному коридору — это признание того, что Крымский [Керченский] мост обречен. Они ищут способ подстраховаться, потому что понимают, что рано или поздно у них возникнут проблемы».



▪Ранняя проверка более широкого стратегического успеха кампании Украины в Крыму может состояться этим летом, когда российские отдыхающие обычно устремляются через Керченский мост на курорты полуострова. Если они решат иначе, говорит Бен Барри из Международного института стратегических исследований, это будет плохим предзнаменованием для Путина.



▪Крым в значительной степени зависит от туристической отрасли, и в прошлом году количество бронирований сократилось почти наполовину. «Из престижного проекта Крым превратился в место, куда утекают российские ресурсы», — говорит он. #Украина #Россия



