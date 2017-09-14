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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8465846684678468
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:15

  Goodman написав:Goodman

Источник: Washington Post

Детали: СМИ после общения с украинскими военными пишет, что командиры "уже давно" жалуются на неудовлетворительную подготовку новобранцев в учебных центрах.

Откуда бы ни прибывали новые солдаты - с других позиций, из тюрем или недавно мобилизованные - украинские полевые командиры говорят, что из-за недостаточной подготовки им часто приходится неделями обучать их базовым навыкам, например, стрельбе.

"У нас были ребята, которые даже не знали, как разобрать и собрать оружие", - сказал 28-летний заместитель командира батальона 93-й механизированной бригады, который согласился назвать свой позывной "Шмидт".

"Шмидт" рассказал, что первую неделю он провел с солдатами, переведенными из тыловых частей, просто убеждаясь, что каждый из них выстреливает по меньшей мере одну коробку патронов - около 1500 выстрелов - ежедневно, прежде чем перейти к выполнению более сложных задач. Через несколько недель эти солдаты могут оказаться в боях возле города Часов Яр, где российские войска продвигаются вперед, пишет СМИ.

"Мы просто тратим много времени на базовую подготовку, - сказал "Шмидт", добавив: - Если, не дай Бог, будет прорыв под Часов Яром, и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, их отправят туда просто умирать".

Дословно: "В условиях, когда украинские силы критически недоукомплектованы и теряют позиции, неспособность обеспечить надлежащую базовую подготовку солдат подчеркивает ужасную ситуацию, в которой оказался Киев более чем через два года после вторжения Москвы.

По словам солдат, Россия достигла успехов в этом году в значительной степени потому, что украинские военные не имеют достаточного количества войск для защиты от непрекращающихся нападений, а правительство не спешит активизировать свои мобилизационные усилия".

Больше деталей: Командиры фронтовых подразделений приветствуют любое новое подкрепление, учитывая, что некоторые подразделения уже месяцами находятся без подкрепления.

Но, пишет WP со ссылкой на них, многие из этих передислоцированных военнослужащих являются плохо подготовленными, несмотря на то, что многие из них служили в армии с начала российского вторжения более двух лет назад, хотя и далеко от поля боя.

Еще около месяца назад украинский солдат с позывным "Вал" стоял на страже на мосту на юге Одесской области, и эту работу он выполнял в течение двух лет со времени вторжения России. 30 апреля он получил сообщение, что его переводят на боевое дежурство.

Через 24 часа его зачислили в 93-ю бригаду и приказали отправляться на восток Донецкой области. Он даже не успел собрать свои вещи - часть должны были отправить позже.

"Это страшно, - говорит 31-летний мужчина. "Никто не был по-настоящему готов".

Офицер, который провел более года, обучая новых солдат на одном из украинских полигонов, рассказал, что в учебных центрах нет гранат и гранатометных выстрелов, поскольку их экономят для поля боя.

Один из сержантов на условиях анонимности рассказал, что представители некоторых бригад вынуждены ночевать возле учебных центров, чтобы отобрать себе лучших и самых мотивированных бойцов. А другие, добавляет он, вынуждены выбирать "из кривых, хромых и больных".

Редактор пишет прямо из окопа - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/2/7458798/

Washington post оскандалився зв’язками з рашою та Іраном одного з редакторів який отримував хабарі
News site editor’s ties to Iran, Russia show misinformation’s complexity
https://www.washingtonpost.com/technolo ... n-support/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:20

  Kate0000 написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:це ІТ перемога, чи зрада?


треба даунгрейдитися щоб визволяти даблждунів яким ліньки дупу відірвати і виїхати на підконтрольну

Тут би самому не стати на «непідконтрольній». Кажуть, що «40% некомплект» в бригаді то межа критична. Далі може бути обвал фронту. З зупинками на ринку Дніпра, де барабашов шубами торгує.


Потрібна операція Моісей-2 по організовуваному відходу залищків населення до Омріяного НАТО-ЄС
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:59

The Economist «В Крыму Украина побеждает Россию».

▪О том, чего может добиться Украина, если ей больше не придется воевать со связанными за спиной руками, говорит эффективность ее кампании в Крыму. По словам бывшего командующего американскими войсками в Европе и старшего советника НАТО по логистике Бена Ходжеса, ВСУ «систематически занимаются тем, что делают Украину непригодной для жизни российских войск».

▪Это было бы огромным стратегическим призом для Украины. Еще со времен Екатерины Великой русские считали Крым важным в военном отношении. Владимир Путин рассматривал полуостров, с 2018 года соединенный с материком Керченским мостом, как непотопляемый авианосец, где логистические центры, авиабазы и Черноморский флот, действующий из Севастополя, могут быть использованы для доминирования на юге Украины, перекрытия жизненно важного для Киева экспорта зерна и обеспечения постоянного потока людей и материальных средств для полного вытеснения Украины из Донбасса на севере. Российский президент вложил огромные средства в военную инфраструктуру в Крыму, и теперь все это находится под угрозой.

▪Десант в стиле «Дня Д» для освобождения Крыма остается немыслимым. Однако, по мнению британского стратега сэра Лоуренса Фридмана, это неправильный взгляд на ситуацию.

▪Крым — слабое место для России. Ей слишком многое нужно защищать, и для Украины это лучший способ оказать реальное давление на Путина, чтобы добиться уступок в будущем. Бывший советник министерства обороны Германии Нико Ланге согласен с этим: «Кампания Украины — это смесь военной и политической стратегии. В политическом отношении это самый важный актив России, но он также очень уязвим».

▪Украина пытается сделать так, чтобы Крым стал для Путина не активом, а обузой. Цель — изолировать его и тем самым оттеснить российские воздушные и морские силы с юга Украины и задушить полуостров как логистический центр. #Украина #Россия

▪Украина уже продемонстрировала способности крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, поставляемых Великобританией и Францией, а также своих собственных самодельных морских беспилотников поражать российские военные корабли.

▪Но теперь Киев использует смертоносную комбинацию атакующих средств и все более совершенных дронов, чтобы систематически ослаблять российскую противовоздушную оборону в Крыму, наносить удары по авиабазам, с которых летают российские перехватчики, и поражать критически важные логистические и экономические цели. Сэр Лоуренс говорит, что сосредоточение усилий на разрушении российской сети ПВО может быть также частью подготовки к скорому прибытию первых партий истребителей F-16 из Европы.

▪Важно отметить, что хваленая и очень дорогая российская система противовоздушной обороны С-400 оказалась неэффективной. Нико Ланге говорит, что украинцы используют дроны-обманки, чтобы заставить русских включить радары и раскрыть позиции. Данные о цели немедленно передаются командам, запускающим ракеты ATACMS. В течение шести минут ракеты, практически не обнаруживаемые из-за своей скорости и низкой эффективной площади рассеяния, поражают цели.

▪Генерал Ходжес отмечает, что С-400 также уязвимы для диверсий со стороны украинских спецподразделений, действующих в Крыму. Каждая батарея стоит около 200 миллионов долларов, и их нелегко заменить.

▪Генерал говорит, что российским войскам «негде спрятаться». Благодаря спутниковой и воздушной разведке, предоставляемой союзниками по НАТО, собственного глубокого знания территории и помощникам на земле, ничто не может двигаться в Крыму без того, чтобы об этом не узнали украинцы. #Украина #Россия


▪С появлением ATACMS и все более совершенных собственных беспилотников каждый квадратный метр полуострова находится в зоне досягаемости, включая такие зависимые от времени цели, как самолеты и колонны вооружения, движущиеся по автомобильным или железным дорогам.

▪Генерал Ходжес уверен, что украинцы «разрушат Керченский мост, когда будут готовы». Однако потенциально более сложной задачей будет разрушение новой железнодорожной линии, проходящей вдоль Азовского моря от Ростова через южные города Мариуполь и Бердянск в Крым.

▪Руководитель пресс-центра сил обороны юга ВСУ Дмитрий Плетенчук говорит: «Железная дорога по сухопутному коридору — это признание того, что Крымский [Керченский] мост обречен. Они ищут способ подстраховаться, потому что понимают, что рано или поздно у них возникнут проблемы».

▪Ранняя проверка более широкого стратегического успеха кампании Украины в Крыму может состояться этим летом, когда российские отдыхающие обычно устремляются через Керченский мост на курорты полуострова. Если они решат иначе, говорит Бен Барри из Международного института стратегических исследований, это будет плохим предзнаменованием для Путина.

▪Крым в значительной степени зависит от туристической отрасли, и в прошлом году количество бронирований сократилось почти наполовину. «Из престижного проекта Крым превратился в место, куда утекают российские ресурсы», — говорит он. #Украина #Россия 

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 00:06

  vitaliiangel написав:
The Economist «В Крыму Украина побеждает Россию».

▪О том, чего может добиться Украина, если ей больше не придется воевать со связанными за спиной руками, говорит эффективность ее кампании в Крыму. По словам бывшего командующего американскими войсками в Европе и старшего советника НАТО по логистике Бена Ходжеса, ВСУ «систематически занимаются тем, что делают Украину непригодной для жизни российских войск».

▪Это было бы огромным стратегическим призом для Украины. Еще со времен Екатерины Великой русские считали Крым важным в военном отношении. Владимир Путин рассматривал полуостров, с 2018 года соединенный с материком Керченским мостом, как непотопляемый авианосец, где логистические центры, авиабазы и Черноморский флот, действующий из Севастополя, могут быть использованы для доминирования на юге Украины, перекрытия жизненно важного для Киева экспорта зерна и обеспечения постоянного потока людей и материальных средств для полного вытеснения Украины из Донбасса на севере. Российский президент вложил огромные средства в военную инфраструктуру в Крыму, и теперь все это находится под угрозой.

▪Десант в стиле «Дня Д» для освобождения Крыма остается немыслимым. Однако, по мнению британского стратега сэра Лоуренса Фридмана, это неправильный взгляд на ситуацию.

▪Крым — слабое место для России. Ей слишком многое нужно защищать, и для Украины это лучший способ оказать реальное давление на Путина, чтобы добиться уступок в будущем. Бывший советник министерства обороны Германии Нико Ланге согласен с этим: «Кампания Украины — это смесь военной и политической стратегии. В политическом отношении это самый важный актив России, но он также очень уязвим».

▪Украина пытается сделать так, чтобы Крым стал для Путина не активом, а обузой. Цель — изолировать его и тем самым оттеснить российские воздушные и морские силы с юга Украины и задушить полуостров как логистический центр. #Украина #Россия

▪Украина уже продемонстрировала способности крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, поставляемых Великобританией и Францией, а также своих собственных самодельных морских беспилотников поражать российские военные корабли.

▪Но теперь Киев использует смертоносную комбинацию атакующих средств и все более совершенных дронов, чтобы систематически ослаблять российскую противовоздушную оборону в Крыму, наносить удары по авиабазам, с которых летают российские перехватчики, и поражать критически важные логистические и экономические цели. Сэр Лоуренс говорит, что сосредоточение усилий на разрушении российской сети ПВО может быть также частью подготовки к скорому прибытию первых партий истребителей F-16 из Европы.

▪Важно отметить, что хваленая и очень дорогая российская система противовоздушной обороны С-400 оказалась неэффективной. Нико Ланге говорит, что украинцы используют дроны-обманки, чтобы заставить русских включить радары и раскрыть позиции. Данные о цели немедленно передаются командам, запускающим ракеты ATACMS. В течение шести минут ракеты, практически не обнаруживаемые из-за своей скорости и низкой эффективной площади рассеяния, поражают цели.

▪Генерал Ходжес отмечает, что С-400 также уязвимы для диверсий со стороны украинских спецподразделений, действующих в Крыму. Каждая батарея стоит около 200 миллионов долларов, и их нелегко заменить.

▪Генерал говорит, что российским войскам «негде спрятаться». Благодаря спутниковой и воздушной разведке, предоставляемой союзниками по НАТО, собственного глубокого знания территории и помощникам на земле, ничто не может двигаться в Крыму без того, чтобы об этом не узнали украинцы. #Украина #Россия


▪С появлением ATACMS и все более совершенных собственных беспилотников каждый квадратный метр полуострова находится в зоне досягаемости, включая такие зависимые от времени цели, как самолеты и колонны вооружения, движущиеся по автомобильным или железным дорогам.

▪Генерал Ходжес уверен, что украинцы «разрушат Керченский мост, когда будут готовы». Однако потенциально более сложной задачей будет разрушение новой железнодорожной линии, проходящей вдоль Азовского моря от Ростова через южные города Мариуполь и Бердянск в Крым.

▪Руководитель пресс-центра сил обороны юга ВСУ Дмитрий Плетенчук говорит: «Железная дорога по сухопутному коридору — это признание того, что Крымский [Керченский] мост обречен. Они ищут способ подстраховаться, потому что понимают, что рано или поздно у них возникнут проблемы».

▪Ранняя проверка более широкого стратегического успеха кампании Украины в Крыму может состояться этим летом, когда российские отдыхающие обычно устремляются через Керченский мост на курорты полуострова. Если они решат иначе, говорит Бен Барри из Международного института стратегических исследований, это будет плохим предзнаменованием для Путина.

▪Крым в значительной степени зависит от туристической отрасли, и в прошлом году количество бронирований сократилось почти наполовину. «Из престижного проекта Крым превратился в место, куда утекают российские ресурсы», — говорит он. #Украина #Россия 



Это все хорошо, но нащи друзья за 3 года могли бы дать ПВО столько, чтобы крым с рф быстрее сохли чем Украина, а не наоборот
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 00:14

flyman
DOU: Спільнота програмістів


Вы, как я понял, тоже работник IT, в отличие от меня, поэтому кому, как не вам, лучше разбираться, как считают проценты работники IT, также как и понять
це ІТ перемога, чи зрада?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 00:30

Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  yanyura написав:
30 травня
DOU Community
28% айтівців оновили дані в Резерв+ — опитування DOU

Учора в телеграм-каналі DOU ми запустили анонімне опитування серед айтівців щодо оновлення даних в застосунку Резерв+. Участь взяли 5206 учасників.

Згідно з результатами, 28,3% спеціалістів уже оновили свої дані й стільки ж планують оновити. Водночас 43,3% не збирається цього робити (за виключенням тих, хто обрав варіанти «Інше» та «Подивитись результати»).


Таблица подтверждающая результаты опроса:

Зображення
https://dou.ua/forums/topic/48977/

це ІТ перемога, чи зрада?

з.і в тексті там де 28%, на інфографіці 17%, і де 43% там 26%
38% - подивитись результати :shock:
Математик. 17%/(1-0.38) і буде 28% без тих хто "подивитися результати". Ну насправді 27.4
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 00:34

Faceless
Потому у нас не будет обещанного А.Мухой боевого робота.
Сначала надо таблицу умножения, остальное потом
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 05:20

Росіяни сфабрикували та поширюють у месенджерах та пабліках фейк, що від 1 червня особам чоловічої статі від 18 років буде заборонено перебувати в магазині АТБ без наявності військового квитка, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Натомість жодних обмежень на відвідування магазинів АТБ не впроваджували, наголосив директор з комунікації АТБ Сергій Демченко:


Правильно.
Обмежувати не треба.
Але код на касі просканувати треба. :)
А далі -- як карта ляже.
До речі, пропоную вдосконалення до ідеї оголошень “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг”. Їх треба автоматизувати. Інфоцентр крамниці отримує від сканування фальш.кодів тривогу й синтезує голосове повідомлення в акустичну систему. Ще б додати прожекторно-лазерне підсвічування, але це задорого...
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 05:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И автоматический 12,7мм пулемёт, управляемый зелёным искусственным интеллектом, сразу после "ахтунг ухилянт!!!!!!" стреляет по коленям.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 07:23

О....
У вас є доступ до ДержПлану народного господарства на наступну п`ятирічку? 😳
І що, правда 12.7мм? 🙀😱
Несподівано... Трясця. Знову, мабуть, лобі ремонтників підлог щось намутило...
Bobua
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