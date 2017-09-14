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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8466846784688469
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 08:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:це ІТ перемога, чи зрада?

це осторожность, мені так і сказав, один закоренілий айтівець,
коли обнародували код програми резерв+.
писали піонери, за миску суппа. щось довіри нема.
то я йому - гоу ту цнап, там такий папірець буде, такий папірець... як у собачому серці - монолітнобетонний папірус
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 08:48

  vitaliiangel написав:4. Глобальный Запад не захочет конфронтации с Китаем из-за Украины. Китай не рф много чего на Китае завязано.

Насправді Китай не хоче конфронтації з глобальним Заходом, тому що ризикує втратити ринки збуту.

  vitaliiangel написав:.. в Швейцарии об этом. Стороны не хотят перемирия, поэтому на шоу не приедут Китай и рф.

рф туди ніхто не запрошував, причому публічно про це оголосили.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:03

  Дюрі-бачі написав:Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А Президент США Трамп буде лузером, якого ніхто не буде поважати.

Наш голвоноєболанствующий назвав Трампа лузером а Байдена слабаком. Просто геній дипломатії.
ЛАД, fler , як Вам таке?
sashaqbl
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