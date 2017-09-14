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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 чер, 2024 08:39
flyman написав:
це ІТ перемога, чи зрада?
це осторожность, мені так і сказав, один закоренілий айтівець,
коли обнародували код програми резерв+.
писали піонери, за миску суппа. щось довіри нема.
то я йому - гоу ту цнап, там такий папірець буде, такий папірець... як у собачому серці - монолітнобетонний папірус
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Додано: Пон 03 чер, 2024 08:48
vitaliiangel написав:
4. Глобальный Запад не захочет конфронтации с Китаем из-за Украины. Китай не рф много чего на Китае завязано.
Насправді Китай не хоче конфронтації з глобальним Заходом, тому що ризикує втратити ринки збуту.
vitaliiangel написав:
.. в Швейцарии об этом. Стороны не хотят перемирия, поэтому на шоу не приедут Китай и рф.
рф туди ніхто не запрошував, причому публічно про це оголосили.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:03
Дюрі-бачі написав:
Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А Президент США Трамп буде лузером, якого ніхто не буде поважати.
Наш голвоноєболанствующий назвав Трампа лузером а Байдена слабаком. Просто геній дипломатії.ЛАД, fler
, як Вам таке?
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