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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84678468846984708471 ... 8473>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 08:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:це ІТ перемога, чи зрада?

це осторожность, мені так і сказав, один закоренілий айтівець,
коли обнародували код програми резерв+.
писали піонери, за миску суппа. щось довіри нема.
то я йому - гоу ту цнап, там такий папірець буде, такий папірець... як у собачому серці - монолітнобетонний папірус
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 08:48

  vitaliiangel написав:4. Глобальный Запад не захочет конфронтации с Китаем из-за Украины. Китай не рф много чего на Китае завязано.

Насправді Китай не хоче конфронтації з глобальним Заходом, тому що ризикує втратити ринки збуту.

  vitaliiangel написав:.. в Швейцарии об этом. Стороны не хотят перемирия, поэтому на шоу не приедут Китай и рф.

рф туди ніхто не запрошував, причому публічно про це оголосили.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:03

  Дюрі-бачі написав:Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А Президент США Трамп буде лузером, якого ніхто не буде поважати.

Наш голвоноєболанствующий назвав Трампа лузером а Байдена слабаком. Просто геній дипломатії.
ЛАД, fler , як Вам таке?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:06

  sashaqbl написав:
  Дюрі-бачі написав:Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А Президент США Трамп буде лузером, якого ніхто не буде поважати.

Наш голвоноєболанствующий назвав Трампа лузером а Байдена слабаком. Просто геній дипломатії.
ЛАД, fler , як Вам таке?

пішов ва-банк
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:08

  fler написав:Насправді Китай не хоче конфронтації з глобальним Заходом, тому що ризикує втратити ринки збуту
советую почитать книгу "Чего хочет диктатор". Про рынки сбыта там ни слова.

Путин на майской встрече с Си Цзиньпином обратился к нему по трем во вопросам, сообщили источники Financial Times. Речь идет о сделке по «Силе Сибири-2», отказе от участия в конференции по Украине в Женеве и расширению активности китайских банков в России. По информации FT, сделка по газопроводу застопорилась из-за ценовых требований Китая. Москва считает требования Пекина по цене и объемам поставок необоснованными, утверждает британская газета. По ее информации, Китай запросил цену, «близкую к сильно субсидируемым российским внутренним ценам». КНР, как утверждается, также хочет покупать небольшую часть планируемой мощности газопровода в 50 млрд кубометров газа в год.


Источники FT обратили внимание, что глава «Газпрома» Алексей Миллер не присоединился к российской делегации во время визита Владимира Путина в Пекин. Газета не уточняет, удалось ли на переговорах договориться по «Силе Сибири-2». Как утверждает газета, в еще неопубликованном отчете крупного российского банка «Сила Сибири-2» была исключена из базового прогноза для «Газпрома», что привело к снижению ожидаемой прибыли компании почти на 15% в 2029 году, когда, по прогнозу банка, газопровод должен быть запущен. Британская газета обратила внимание, что в пятницу, 31 мая, Китая объявил, что пропустит саммит Украины в Женеве.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 03 чер, 2024 09:10, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:08

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:Раша планує повне знищення й країни, й нації.
нацию невозможно разрушить ракетами. А вот 8 млн беженцев которые скорее всего уже не вернуться могут. Если и остальные все сбегут.


Недодивився і прочитав перше слово як "Рада".
Подумав, невже таке не видаляють? :shock:
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:11

  zxzx777 написав:
  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:Раша планує повне знищення й країни, й нації.
нацию невозможно разрушить ракетами. А вот 8 млн беженцев которые скорее всего уже не вернуться могут. Если и остальные все сбегут.


Недодивився і прочитав перше слово як "Рада".
Подумав, невже таке не видаляють? :shock:

Да все уедут со временем.
Харьков без отопления уже.
Зимой э/э не будет.
Через 5 лет останутся только военные
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:13

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:
  Дюрі-бачі написав:Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А Президент США Трамп буде лузером, якого ніхто не буде поважати.

Наш голвоноєболанствующий назвав Трампа лузером а Байдена слабаком. Просто геній дипломатії.
ЛАД, fler , як Вам таке?

пішов ва-банк


Я зе по-людські навіть підтримую, мабуть осатанів від лицемірства цих бідономасонів
Але не з його вкрай обмеженими ресурсами, насамперед інтелектуальними (дивимось "30 українців що надихають") з кимось сперечатись. можливо він хоче наблизити жахливий кінець замість жаху без кінця
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Всі українці, які не стануть на військовий облік з-за кордону, повинні здати українські паспорти, - Безугла

Нардепка заявила, що ті громадяни, які не повернуться в Україну для оновлення військово-облікових даних, мають «здати українські паспорти й взяти інші».

На цю пропозицію народна депутатка запитала, чи готова Марʼяна Безугла так втратити 11 млн українців. Безугла відповіла:
А вони наші? Вони всі зробили свій вибір.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:18

  fox767676 написав:
  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:Наш голвоноєболанствующий назвав Трампа лузером а Байдена слабаком. Просто геній дипломатії.
ЛАД, fler , як Вам таке?

пішов ва-банк


Я зе по-людські навіть підтримую, мабуть осатанів від лицемірства цих бідономасонів
Але не з його вкрай обмеженими ресурсами, насамперед інтелектуальними (дивимось "30 українців що надихають") з кимось сперечатись. можливо він хоче наблизити жахливий кінець замість жаху без кінця

flyman
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