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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 846884698470847184728473>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:18

  Бетон написав:❗️Всі українці, які не стануть на військовий облік з-за кордону, повинні здати українські паспорти, - Безугла

Нардепка заявила, що ті громадяни, які не повернуться в Україну для оновлення військово-облікових даних, мають «здати українські паспорти й взяти інші».

На цю пропозицію народна депутатка запитала, чи готова Марʼяна Безугла так втратити 11 млн українців. Безугла відповіла:
А вони наші? Вони всі зробили свій вибір.


НАступні вибори - від демсів США рашкован з маркаровою, ві респів - Арєстович з Усіком, від Унії та Королівства - Залужний-Кличко-Петро, від народу України - Мар'яна
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:18

Бетон через 50-100 лет между историками будет спор кто сделал больше для уничтожения Украины путин, фарион или безуглая.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:19

  Бетон написав:❗️Всі українці, які не стануть на військовий облік з-за кордону, повинні здати українські паспорти, - Безугла

Нардепка заявила, що ті громадяни, які не повернуться в Україну для оновлення військово-облікових даних, мають «здати українські паспорти й взяти інші».

На цю пропозицію народна депутатка запитала, чи готова Марʼяна Безугла так втратити 11 млн українців. Безугла відповіла:
А вони наші? Вони всі зробили свій вибір.

Звучить як пункт виборчої програми на вибори.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:21

  vitaliiangel написав:Бетон через 50-100 лет между историками будет спор кто сделал больше для уничтожения Украины путин, фарион или безуглая.

Я би останню взяв заміж.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:здати українські паспорти


так чому тоді не дають здати) ох у нас і влада, це даже не смішно, багато двірників і то досвідченіші)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:23

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Бетон через 50-100 лет между историками будет спор кто сделал больше для уничтожения Украины путин, фарион или безуглая.

Я би останню взяв заміж.

а что ты умеешь? несчастную женщину сможешь сделать счастливой? может она прочитает и напишет тебе в лс.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:24

  Бетон написав:❗️Всі українці, які не стануть на військовий облік з-за кордону, повинні здати українські паспорти, - Безугла

Нардепка заявила, що ті громадяни, які не повернуться в Україну для оновлення військово-облікових даних, мають «здати українські паспорти й взяти інші».

На цю пропозицію народна депутатка запитала, чи готова Марʼяна Безугла так втратити 11 млн українців. Безугла відповіла:
А вони наші? Вони всі зробили свій вибір.

Наша версія Жанни Д'арк.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:наче очевидні речі, а треба їх постійно повторяти. бо схоже дурників, які кажуть про Ахметова, надто багацько. а може й не дурників, а цинічних хлопців, які роблять це за гроші.

Я не заперечував необхідність ринкових тарифів та дефіциту в енергосистемі. Я лише сказав, що нинішні графіки відколючень виглядають неприродньо
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:27

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Бетон через 50-100 лет между историками будет спор кто сделал больше для уничтожения Украины путин, фарион или безуглая.

Я би останню взяв заміж.


Мар'яна та сама дівчина що нависла над Зеленським в ребусі журнала "Єкономіст"
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:27

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Бетон через 50-100 лет между историками будет спор кто сделал больше для уничтожения Украины путин, фарион или безуглая.

Я би останню взяв заміж.

а что ты умеешь? несчастную женщину сможешь сделать счастливой? может она прочитает и напишет тебе в лс.

Так що, навіть і попитаться не варто?
flyman
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