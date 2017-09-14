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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:18
Бетон написав:
❗️Всі українці, які не стануть на військовий облік з-за кордону, повинні здати українські паспорти, - Безугла
Нардепка заявила, що ті громадяни, які не повернуться в Україну для оновлення військово-облікових даних, мають «здати українські паспорти й взяти інші».
На цю пропозицію народна депутатка запитала, чи готова Марʼяна Безугла так втратити 11 млн українців. Безугла відповіла:
А вони наші? Вони всі зробили свій вибір.
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НАступні вибори - від демсів США рашкован з маркаровою, ві респів - Арєстович з Усіком, від Унії та Королівства - Залужний-Кличко-Петро, від народу України - Мар'яна
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:18
Бетон через 50-100 лет между историками будет спор кто сделал больше для уничтожения Украины путин, фарион или безуглая.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:19
Бетон написав:
❗️Всі українці, які не стануть на військовий облік з-за кордону, повинні здати українські паспорти, - Безугла
Нардепка заявила, що ті громадяни, які не повернуться в Україну для оновлення військово-облікових даних, мають «здати українські паспорти й взяти інші».
На цю пропозицію народна депутатка запитала, чи готова Марʼяна Безугла так втратити 11 млн українців. Безугла відповіла:
А вони наші? Вони всі зробили свій вибір.
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Звучить як пункт виборчої програми на вибори.
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flyman
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:21
vitaliiangel написав:Бетон
через 50-100 лет между историками будет спор кто сделал больше для уничтожения Украины путин, фарион или безуглая.
Я би останню взяв заміж.
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flyman
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:21
Бетон написав:
здати українські паспорти
так чому тоді не дають здати) ох у нас і влада, це даже не смішно, багато двірників і то досвідченіші)
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:23
flyman написав: vitaliiangel написав:Бетон
через 50-100 лет между историками будет спор кто сделал больше для уничтожения Украины путин, фарион или безуглая.
Я би останню взяв заміж.
а что ты умеешь? несчастную женщину сможешь сделать счастливой? может она прочитает и напишет тебе в лс.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:24
Бетон написав:
❗️Всі українці, які не стануть на військовий облік з-за кордону, повинні здати українські паспорти, - Безугла
Нардепка заявила, що ті громадяни, які не повернуться в Україну для оновлення військово-облікових даних, мають «здати українські паспорти й взяти інші».
На цю пропозицію народна депутатка запитала, чи готова Марʼяна Безугла так втратити 11 млн українців. Безугла відповіла:
А вони наші? Вони всі зробили свій вибір.
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Наша версія Жанни Д'арк.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:27
Shaman написав:
наче очевидні речі, а треба їх постійно повторяти. бо схоже дурників, які кажуть про Ахметова, надто багацько. а може й не дурників, а цинічних хлопців, які роблять це за гроші.
Я не заперечував необхідність ринкових тарифів та дефіциту в енергосистемі. Я лише сказав, що нинішні графіки відколючень виглядають неприродньо
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:27
flyman написав: vitaliiangel написав:Бетон
через 50-100 лет между историками будет спор кто сделал больше для уничтожения Украины путин, фарион или безуглая.
Я би останню взяв заміж.
Мар'яна та сама дівчина що нависла над Зеленським в ребусі журнала "Єкономіст"
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:27
vitaliiangel написав: flyman написав: vitaliiangel написав:Бетон
через 50-100 лет между историками будет спор кто сделал больше для уничтожения Украины путин, фарион или безуглая.
Я би останню взяв заміж.
а что ты умеешь? несчастную женщину сможешь сделать счастливой? может она прочитает и напишет тебе в лс.
Так що, навіть і попитаться не варто?
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