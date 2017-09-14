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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:29
fox767676 написав:
можливо він хоче наблизити жахливий кінець замість жаху без кінця
як варіант цілком може бути. Попри всі недоліки він не може не бачити різницю між підтримкою та настроями весни 2022 і тим що зараз.
Не виключаю що після пшику на саміті може бути ряд емоційних спічів зі звинуваченнями у зраді/пасивності/байдужості в сторону цілого світу, замість звичних мотивуючих відео
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:31
Ukrainian написав:
Німці уже теж щось почали підозрювати. Хитрожопих не люблять нігде.
Українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині і не хочуть ставати на військовий облік на батьківщині, треба позбавити соціальної допомоги, так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), - це найгучніша з озвучених німецькими політиками ідей у рамках дискусії, яка набирає обертів, відколи МЗС України наприкінці квітня перестало видавати нові паспорти чоловікам мобілізаційного віку за кордоном та надавати їм інші консульські послуги. Ці слова пролунали з вуст депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter) з опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).
"У Німеччині проживають щонайменше 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку, яких бракує Україні, аби боронити країну
", - сказав політик у вівторок, 7 травня в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кізеветтер відомий своєю рішучою позицією щодо необхідності допомагати Україні будь-якою зброєю, яка потрібна для відсічі російській агресії, зокрема далекобійних крилатих ракет Taurus. Підтримку України у мобілізації українців Німеччини Родеріх Кізеветтер бачить у цьому ж контексті. За його словами, Німеччина могла би навіть допомагати з доставкою українцям повісток.
Ти ж вже цю новину писав тут пару раз. Нащо повторюєшся? Ніхто нікого нікуди не відправить. Хіба що одного ура-патріота "до кордонів 1991" з Канади депортують.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:35
Все буде Мар`яна
Роздивиться Рєбус. У Зеленського 2 варіанти - мирний (синій), продовження боротьби (червоний), який схематично пов'язаний з Мар'яною, яка дивиться на ракети та центріфуги. Пророцтво здійсниться. Якщо б Захід дійсно хотів припинити війни і встановоити сталий мир вже б давно було НАТО по ЛБЗ, хай навіть без Криму та донбасу. Але доведеться йти шляхом волюнтаризму. Просто Зеленський заслабкий для цього, а ось Мар'яна потягне
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:36
fox767676 написав: flyman написав: vitaliiangel написав:Бетон
через 50-100 лет между историками будет спор кто сделал больше для уничтожения Украины путин, фарион или безуглая.
Я би останню взяв заміж.
Мар'яна та сама дівчина що нависла над Зеленським в ребусі журнала "Єкономіст"
це ти канал сказочніка трохи перенадивився
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3
Додано: Пон 03 чер, 2024 09:38
flyman написав:
це ти канал сказочніка трохи перенадивився
нічого подібного . у нас протилежні погляди і трактовки
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:40
sashaqbl написав: Shaman написав:
наче очевидні речі, а треба їх постійно повторяти. бо схоже дурників, які кажуть про Ахметова, надто багацько. а може й не дурників, а цинічних хлопців, які роблять це за гроші.
Я не заперечував необхідність ринкових тарифів та дефіциту в енергосистемі. Я лише сказав, що нинішні графіки відколючень виглядають неприродньо
Замітив, що при графіку 3/3/3/ червоний/жовтий/зелений, реально відключають коли темно (тобто в період з 9 до 3 ночі), тобто якщо у світлу частину дня випадає графік на відключення, то е.е. не зникає.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:44
1й пошёл
Президент Зеленський прибув до Філіппін
Він вперше в історії двосторонніх відносин зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.
муха ты 2й
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2
Додано: Пон 03 чер, 2024 09:46
vitaliiangel написав:
1й пошёл
Президент Зеленський прибув до Філіппін
Він вперше в історії двосторонніх відносин зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.
муха ты 2й
може контракти на імпорт гєнофонду ж17-35
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:53
vitaliiangel написав: detroytred написав:
От дійсно незрозуміло на що в рфії розрахунок?
1. на снижение помощи от США если выборы выиграет не Байден.
2. помощь не перекрывает разрушенной инфраструктуры и с трудом перекрывает спрос на валюту.
3. впереди маячит гиперинфляция. Потому как единственное что ещё остается эмиссия.
4. Глобальный Запад не захочет конфронтации с Китаем из-за Украины. Китай не рф много чего на Китае завязано.
Ну знизиться допомога від Штатів, зате Європа додасть.
Ну зруйнується ще інфраструктура, зросте курс, ну піде гіпер, да хоч як в 90-ті з-п під 5 млн. карбованців, да хоч по мільярда, і т.д. - ну і що?
Поки Україна показує і має впевненість воювати до кінця.
Тобто в гіршому випадку уявимо -- Україна хоч вщент зруйнується, спустошення, повний програш війни, але до того часу оркостан буде дихати на ладан. Отримає піррову перемогу.
Тому і питаю: на що розраховує рфія?
Аналогічно і з нами. Якщо оркостан в духє режимів та совдепу буде воювати до останнього, то і для України перемога буде пірровою.
Тобто на що розраховує Україна?
Логічної відповіді не бачу ні для них, ні для нас.
За винятком, що все ж таки в кожної сторони є якійсь *хитрий* план. Накшалт, що все ж таки на якомусь етапі війни, незабаром, підключаться по повній партнери.... які лише чекають, щоб рфія (звісно ж не Україна, Захід) ослабли ще більше і от тоді ослабшого перемогти з меншими для себе втратами.
Або ще є якісь-то козир. Накшалт, скупили в ріфляндії частину верхівки, заколот і вуаля -- новий курс рфії.
Чому питання більше про рфію, тому що саме рфія може відмовитися від продовження війни, звалити, піти на суттєві поступки для рпв. Україна ж вимушена захищатися до кінця.
Тому питання відкрите --- на що розраховує рфія?
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detroytred
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