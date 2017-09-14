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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84698470847184728473>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:можливо він хоче наблизити жахливий кінець замість жаху без кінця

як варіант цілком може бути. Попри всі недоліки він не може не бачити різницю між підтримкою та настроями весни 2022 і тим що зараз.
Не виключаю що після пшику на саміті може бути ряд емоційних спічів зі звинуваченнями у зраді/пасивності/байдужості в сторону цілого світу, замість звичних мотивуючих відео
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:31

  Ukrainian написав: Німці уже теж щось почали підозрювати. Хитрожопих не люблять нігде.

Українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині і не хочуть ставати на військовий облік на батьківщині, треба позбавити соціальної допомоги, так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), - це найгучніша з озвучених німецькими політиками ідей у рамках дискусії, яка набирає обертів, відколи МЗС України наприкінці квітня перестало видавати нові паспорти чоловікам мобілізаційного віку за кордоном та надавати їм інші консульські послуги. Ці слова пролунали з вуст депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter) з опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

"У Німеччині проживають щонайменше 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку, яких бракує Україні, аби боронити країну", - сказав політик у вівторок, 7 травня в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кізеветтер відомий своєю рішучою позицією щодо необхідності допомагати Україні будь-якою зброєю, яка потрібна для відсічі російській агресії, зокрема далекобійних крилатих ракет Taurus. Підтримку України у мобілізації українців Німеччини Родеріх Кізеветтер бачить у цьому ж контексті. За його словами, Німеччина могла би навіть допомагати з доставкою українцям повісток.

Ти ж вже цю новину писав тут пару раз. Нащо повторюєшся? Ніхто нікого нікуди не відправить. Хіба що одного ура-патріота "до кордонів 1991" з Канади депортують.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все буде Мар`яна
Роздивиться Рєбус. У Зеленського 2 варіанти - мирний (синій), продовження боротьби (червоний), який схематично пов'язаний з Мар'яною, яка дивиться на ракети та центріфуги. Пророцтво здійсниться. Якщо б Захід дійсно хотів припинити війни і встановоити сталий мир вже б давно було НАТО по ЛБЗ, хай навіть без Криму та донбасу. Але доведеться йти шляхом волюнтаризму. Просто Зеленський заслабкий для цього, а ось Мар'яна потягне
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:36

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Бетон через 50-100 лет между историками будет спор кто сделал больше для уничтожения Украины путин, фарион или безуглая.

Я би останню взяв заміж.


Мар'яна та сама дівчина що нависла над Зеленським в ребусі журнала "Єкономіст"
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це ти канал сказочніка трохи перенадивився
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:це ти канал сказочніка трохи перенадивився


нічого подібного . у нас протилежні погляди і трактовки
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:40

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:наче очевидні речі, а треба їх постійно повторяти. бо схоже дурників, які кажуть про Ахметова, надто багацько. а може й не дурників, а цинічних хлопців, які роблять це за гроші.

Я не заперечував необхідність ринкових тарифів та дефіциту в енергосистемі. Я лише сказав, що нинішні графіки відколючень виглядають неприродньо

Замітив, що при графіку 3/3/3/ червоний/жовтий/зелений, реально відключають коли темно (тобто в період з 9 до 3 ночі), тобто якщо у світлу частину дня випадає графік на відключення, то е.е. не зникає.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:44

1й пошёл
Президент Зеленський прибув до Філіппін

Він вперше в історії двосторонніх відносин зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.

муха ты 2й
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:46

  vitaliiangel написав:1й пошёл
Президент Зеленський прибув до Філіппін

Він вперше в історії двосторонніх відносин зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.

муха ты 2й


може контракти на імпорт гєнофонду ж17-35
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:53

  fox767676 написав:може контракти на імпорт гєнофонду ж17-35
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:53

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:От дійсно незрозуміло на що в рфії розрахунок?
1. на снижение помощи от США если выборы выиграет не Байден.
2. помощь не перекрывает разрушенной инфраструктуры и с трудом перекрывает спрос на валюту.
3. впереди маячит гиперинфляция. Потому как единственное что ещё остается эмиссия.
4. Глобальный Запад не захочет конфронтации с Китаем из-за Украины. Китай не рф много чего на Китае завязано.

Ну знизиться допомога від Штатів, зате Європа додасть.
Ну зруйнується ще інфраструктура, зросте курс, ну піде гіпер, да хоч як в 90-ті з-п під 5 млн. карбованців, да хоч по мільярда, і т.д. - ну і що?

Поки Україна показує і має впевненість воювати до кінця.
Тобто в гіршому випадку уявимо -- Україна хоч вщент зруйнується, спустошення, повний програш війни, але до того часу оркостан буде дихати на ладан. Отримає піррову перемогу.
Тому і питаю: на що розраховує рфія?

Аналогічно і з нами. Якщо оркостан в духє режимів та совдепу буде воювати до останнього, то і для України перемога буде пірровою.
Тобто на що розраховує Україна?

Логічної відповіді не бачу ні для них, ні для нас.
За винятком, що все ж таки в кожної сторони є якійсь *хитрий* план. Накшалт, що все ж таки на якомусь етапі війни, незабаром, підключаться по повній партнери.... які лише чекають, щоб рфія (звісно ж не Україна, Захід) ослабли ще більше і от тоді ослабшого перемогти з меншими для себе втратами.
Або ще є якісь-то козир. Накшалт, скупили в ріфляндії частину верхівки, заколот і вуаля -- новий курс рфії.

Чому питання більше про рфію, тому що саме рфія може відмовитися від продовження війни, звалити, піти на суттєві поступки для рпв. Україна ж вимушена захищатися до кінця.
Тому питання відкрите --- на що розраховує рфія?
detroytred
 
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