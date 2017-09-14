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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:56
detroytred написав:
Україна хоч вщент зруйнується, спустошення, повний програш війни, але до того часу оркостан буде дихати на ладан. Отримає піррову перемогу.
откуда этот вывод? они что всеми ресурсами воюют? может у них 20% с/х земель под оккупацией или разушена э.генерация?
detroytred написав:
Якщо оркостан в духє режимів та совдепу буде воювати до останнього,
объясните что значит для рф воевать до последнего?
detroytred написав:
За винятком, що все ж таки в кожної сторони є якійсь *хитрий* план. Накшалт, що все ж таки на якомусь етапі війни, незабаром, підключаться по повній партнери....
то как хотят воевать европейцы в сети есть социология. Я бы на это не расчитывал. Плана нет ни у одной из сторон. Иначе бы его реализовали. Точнее само противостояние Глобального юга и Запада и есть тот загадочный план. Китай хочет увеличить влияние на юго-восточную + среднюю Азию, ослабив рф руками Запада. Пока рф недостаточно слаба, газ качать бесплатно отказывается... После ослабления рф Китай скупит за копейки её активы. Таким образом компенсируя свой внутренний кризис вливанием дармовых ресурсов.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 10:13
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Україна хоч вщент зруйнується, спустошення, повний програш війни, але до того часу оркостан буде дихати на ладан. Отримає піррову перемогу.
откуда этот вывод? они что всеми ресурсами воюют? может у них 20% с/х земель под оккупацией или разушена э.генерация?
detroytred написав:
Якщо оркостан в духє режимів та совдепу буде воювати до останнього,
объясните что значит для рф воевать до последнего?
detroytred написав:
За винятком, що все ж таки в кожної сторони є якійсь *хитрий* план. Накшалт, що все ж таки на якомусь етапі війни, незабаром, підключаться по повній партнери....
то как хотят воевать европейцы в сети есть социология. Я бы на это не расчитывал. Плана нет ни у одной из сторон. Иначе бы его реализовали. Точнее само противостояние Глобального юга и Запада и есть тот загадочный план. Китай хочет увеличить влияние на юго-восточную + среднюю Азию, ослабив рф руками Запада. Пока рф недостаточно слаба, газ качать бесплатно отказывается...
З того, що в України ще великі ресурси. Тобто вона може воювати ще дуже довго. А з кожним днем війни силами оборони знищуються військові, людські, економічні ресурси рфії. Загострюються внутрішні протиріччя.
В прямому сенсі -- до останнього москаля.
Тим паче, якщо нема *хитрого* плану, то який сенс продовження війни?
Невже просто --- ще трохи або скільки треба повоюємо, а там і зупинимося?
Так це так не працює. Бо чим більше і глибше відбуваються структурні зміни країни під війну, тим менше можливість зупинитися.
Я навіть не можу сказати: чи вже перейшли межу чи ще ні.
В тому і справа, що ослабленого ворога ті ж самі європейці зможуть добити навіть наявними силами. Ключове -- ослабленого. Україна кожного дня саме це і робить - ослаблює ворога.
До якої межі чекають ослаблення - ?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 10:19
detroytred написав:
З того, що в України ще великі ресурси.
при больших ресурсах не просят 60 ярдов в год бюджетной помощи и проблемы с мобилизацией говорят что ресурсов особых нет.
detroytred написав:
з кожним днем війни силами оборони знищуються військові, людські, економічні ресурси рфії. Загострюються внутрішні протиріччя.
приведите пример серьёзного урона экономики рф и внутренних противоречий.
detroytred написав:
Україна кожного дня саме це і робить - ослаблює ворога.
это мантра пропаганды. Русские не ощущают войну. Что говорит о том, что рф воюет малой долей своих ресурсов. В отличии от нас.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 10:24
vitaliiangel написав: detroytred написав:
З того, що в України ще великі ресурси.
при больших ресурсах не просят 60 ярдов в год бюджетной помощи и проблемы с мобилизацией говорят что ресурсов особых нет.
detroytred написав:
з кожним днем війни силами оборони знищуються військові, людські, економічні ресурси рфії. Загострюються внутрішні протиріччя.
приведите пример серьёзного урона экономики рф и внутренних противоречий.
detroytred написав:
Україна кожного дня саме це і робить - ослаблює ворога.
это мантра пропаганды. Русские не ощущают войну. Что говорит о том, что рф воюет малой долей своих ресурсов. В отличии от нас.
коли людина воєнпенс , та ще й з композитною бронню, вона завжди буде переконана що ресурсу ще багато
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Додано: Пон 03 чер, 2024 10:28
fox767676 написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
З того, що в України ще великі ресурси.
при больших ресурсах не просят 60 ярдов в год бюджетной помощи и проблемы с мобилизацией говорят что ресурсов особых нет.
detroytred написав:
з кожним днем війни силами оборони знищуються військові, людські, економічні ресурси рфії. Загострюються внутрішні протиріччя.
приведите пример серьёзного урона экономики рф и внутренних противоречий.
detroytred написав:
Україна кожного дня саме це і робить - ослаблює ворога.
это мантра пропаганды. Русские не ощущают войну. Что говорит о том, что рф воюет малой долей своих ресурсов. В отличии от нас.
коли людина воєнпенс , та ще й з композитною бронню, вона завжди буде переконана що ресурсу ще багато
точка сідєнія опрєдєляєт мнєніє,
он канадійський українчик який бойовий, думаю з вєртухі по щам би наваляв руським мобікам в окопі одною лівою врукопашну, агалогічно младовоєнпєнс бєз ковра з є-цицею
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 03 чер, 2024 10:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 10:31
flyman написав:
он канадійський українчик який бойовий, думаю з вєртухі по щам би наваляв руським мобікам в окопі одною лівою врукопашну
лиш тільки не спішить виконати вимогу закону і приїхати з квебекщини в Україну стати на облік))
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Додано: Пон 03 чер, 2024 10:31
detroytred написав:
Тому питання відкрите --- на що розраховує рфія?
Вони оголосили свій план ще в 2022: Захід втомиться і перестане допомагати Україні після перемоги Трампа на виборах.
vitaliiangel написав:
Русские не ощущают войну. Что говорит о том, что рф воюет малой долей своих ресурсов. В отличии от нас
Тут категорично не згоден. В москалів почався ріст цін, як в нас в 2022.
І те, що податки піднімають і випуск бензину засекречують показує, що проблеми є, але нажаль, в них керівництво краще ніж в нас і вони з проблемами борють привентивно.
Але завжди є фактор Китаю, який може позичити кілька трильйонів і врятувати...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 03 чер, 2024 10:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 10:34
vitaliiangel написав: detroytred написав:
З того, що в України ще великі ресурси.
при больших ресурсах не просят 60 ярдов в год бюджетной помощи и проблемы с мобилизацией говорят что ресурсов особых нет.
detroytred написав:
з кожним днем війни силами оборони знищуються військові, людські, економічні ресурси рфії. Загострюються внутрішні протиріччя.
приведите пример серьёзного урона экономики рф и внутренних противоречий.
detroytred написав:
Україна кожного дня саме це і робить - ослаблює ворога.
это мантра пропаганды. Русские не ощущают войну. Что говорит о том, что рф воюет малой долей своих ресурсов. В отличии от нас.
Прохання допомоги не є показником вичерпання ресурсів. Дивіться: в воюючій країні валютні резерви, вклади населення -- а нам збирають чехи гроші на снаряди. Пенсам вчасно отримають пенсії; субсідії, пільги; сухарі ніхто не їсть; і т.д.
По моб. ресурсу -- у великих містах ще повно...
Да і війська по факту тримають оборону і можуть відкриватися до Дніпра десятиліття...
Приклади урона економіки дає Денік. Поділить на два, да хоч на 5. Але це все рівно показує напрям руху і доволі суттєвий темп.
Так я і не стверджую, що пересічні рфяни от прям зараз відчувають війну по повній. Бо навіть в Україні далеко не всі відчувають...
Аргументом був напрям.
Мова була про ослаблення ворога через пряме зниження його техніки, особового складу, НПЗ і т.д.
Війна є війна. Вона ослаблює будь-яку сторону.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 10:37
Бетон написав:
❗️Всі українці, які не стануть на військовий облік з-за кордону, повинні здати українські паспорти, - Безугла
Нардепка заявила, що ті громадяни, які не повернуться в Україну для оновлення військово-облікових даних, мають «здати українські паспорти й взяти інші».
На цю пропозицію народна депутатка запитала, чи готова Марʼяна Безугла так втратити 11 млн українців. Безугла відповіла:
А вони наші? Вони всі зробили свій вибір.
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Стесняюсь спросить, где и когда можно будет воспользоваться этой великолепной опцией? Готов даже доплатить за эту услугу.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 10:38
detroytred написав:
Тому питання відкрите --- на що розраховує рфія
Дожати Україну. Бунт населення, виснаження, втома західних партнерів...
Хоча по великому рахунку, я не впевнений, що в них є якийсь стратегічний розрахунок. Скоріш тактичні дії.
Будь-що, що не вдастся видати за перемогу, може для хуйла скінчитися печально...
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