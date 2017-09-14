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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 чер, 2024 10:38
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
З того, що в України ще великі ресурси.
при больших ресурсах не просят 60 ярдов в год бюджетной помощи и проблемы с мобилизацией говорят что ресурсов особых нет.
detroytred написав:
з кожним днем війни силами оборони знищуються військові, людські, економічні ресурси рфії. Загострюються внутрішні протиріччя.
приведите пример серьёзного урона экономики рф и внутренних противоречий.
detroytred написав:
Україна кожного дня саме це і робить - ослаблює ворога.
это мантра пропаганды. Русские не ощущают войну. Что говорит о том, что рф воюет малой долей своих ресурсов. В отличии от нас.
Прохання допомоги не є показником вичерпання ресурсів. Дивіться: в воюючій країні валютні резерви, вклади населення -- а нам збирають чехи гроші на снаряди. Пенсам вчасно отримають пенсії; субсідії, пільги; сухарі ніхто не їсть; і т.д.
По моб. ресурсу -- у великих містах ще повно...
Да і війська по факту тримають оборону і можуть відкриватися до Дніпра десятиліття...
Приклади урона економіки дає Денік. Поділить на два, да хоч на 5. Але це все рівно показує напрям руху і доволі суттєвий темп.
Так я і не стверджую, що пересічні рфяни от прям зараз відчувають війну по повній. Бо навіть в Україні далеко не всі відчувають...
Аргументом був напрям.
Мова була про ослаблення ворога через пряме зниження його техніки, особового складу, НПЗ і т.д.
Війна є війна. Вона ослаблює будь-яку сторону.
СРСР 69 років розвалювався, і розпався не від виснаження, а на піку розвитку, збулося те що писали комі про "загниваючий захід"
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3
Додано: Пон 03 чер, 2024 10:40
Цікаво, чого ІПСО в Китаї почало розганяти ніби преЗЕдент їх назвав земляними червями?
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 03 чер, 2024 10:41
fox767676 написав:
коли людина воєнпенс , та ще й з композитною бронню, вона завжди буде переконана що ресурсу ще багато
От менш за все я розглядаю будь-які питання з точки зору -- місце сидіння визначає.
Мені отакий меркантильний підхід, повірте, не цікавий.
Тим паче що таке моя відстрочка (а не бронь)? Да її прибрати, що два пальці...
І впевнений що приберуть.
Очі-то в мене є. І я бачу, що мобресурсу ще багато.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 10:42
detroytred написав:
Прохання допомоги не є показником вичерпання ресурсів. Дивіться: в воюючій країні валютні резерви, вклади населення -- а нам збирають чехи гроші на снаряди. Пенсам вчасно отримають пенсії; субсідії, пільги; сухарі ніхто не їсть; і т.д.
и что из этого бы осталось без западной помощи? Прохання допомоги не є показником вичерпання ресурсів.
detroytred написав:
По моб. ресурсу -- у великих містах ще повно...
речь идет не о тушках мяса, а о боеспособных которые не сломаются от веса бронежилета и не сдохнут через 5 км от ИБС.
detroytred написав:
Да і війська по факту тримають оборону і можуть відкриватися до Дніпра десятиліття...
пользуясь тем что проблемы есть и в русской армии можно перманентно отступать до Днепра заманивая их в котлы. И отвоёвывая территории обратно. Таких ресурсов пока ещё есть.
detroytred написав:
Приклади урона економіки дає Денік.
у меня другие метрики ощущает ли пэрэсичный русский войну? может быть его кусают цены на овощи вдвое дешевле наших или курс доллара под 200 руб. А может бенз был 50 стал 100? или их города сидят по 3 часа без света. Любую теорию нужно приземлять. Деник теоретик.
detroytred написав:
Війна є війна. Вона ослаблює будь-яку сторону.
два человека потеряли по 100 долларов. у одного еще осталось несколько соток в запасе, у другого в запасе ничего. Но ослаблены конечно оба.
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2
Додано: Пон 03 чер, 2024 10:57
flyman написав:
точка сідєнія опрєдєляєт мнєніє,
По собі не треба судити.
Я ж ніколи не заперечував, що є 200 тис. воєнспенсів призовного віку? Ні. Є. І вони теж є мобресурсом.
І це тіко воєнспенсів. 200 тис.
Те, що я пояснював чому їх не застосовують поки, аж ніяк не означало, що нема цього ресурсу, не будуть.
Але повір на слово, в процентному відношенні моїх однокласників, які пройшли добру підготовку в гсвг і т.д. танкістами, артилеристами, зв'язківцями і т.д. сержантами, рядовими --- в декілька разів більше.
Жодного ще не призвали.
Зато два воєнпенса у війську))
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 03 чер, 2024 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 11:02
sashaqbl написав: Дюрі-бачі написав:
Нарешті ПреЗЕдент сказав правду: якщо буде перемир'я, тобто Трамп змусить нас позбавивши допомоги, то хуйло збереться із силами і нападе знову. А Президент США Трамп буде лузером, якого ніхто не буде поважати.
Наш голвоноєболанствующий назвав Трампа лузером а Байдена слабаком. Просто геній дипломатії.ЛАД, fler
, як Вам таке?
ЗМІ і не таке ще напишуть ближче до виборів у США.
vitaliiangel написав: fler написав:
Насправді Китай не хоче конфронтації з глобальним Заходом, тому що ризикує втратити ринки збуту
советую почитать книгу "Чего хочет диктатор". Про рынки сбыта там ни слова.
Раджу подивитись статистику експорту Китаю та уявити, що буде з його економікою, якщо скоротити експорт до ЄС та США.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 11:05
sashaqbl написав: detroytred написав:
Тому питання відкрите --- на що розраховує рфія
Дожати Україну. Бунт населення, виснаження, втома західних партнерів...
Хоча по великому рахунку, я не впевнений, що в них є якийсь стратегічний розрахунок. Скоріш тактичні дії.
Будь-що, що не вдастся видати за перемогу, може для хуйла скінчитися печально...
Так я про це і веду мову.
Вже видно, що не дожмуть.
От ніяк не дожмуть.
В найгіршому з найгірших сценаріїв -- по р.Дніпро.
Захід це вже їм пояснив, довів.
Буферна зона, фортеця Україна на передку з Азією йому вкрай необхідна і вигідна. Саме на цьому відбулося змінення підходу Заходу до України.
Навіть більше: Захід показує рфії, що навіть достатньо глибоку буферну зону з Україною він не дозволить оркам зробити.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 11:11
Дюрі-бачі написав:
Але завжди є фактор Китаю, який може позичити кілька трильйонів і врятувати...
Є хоч один приклад, коли Китай позичив рф хоча б кілька мільярдів?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 11:12
fler написав:
Раджу подивитись статистику експорту Китаю та уявити, що буде з його економікою, якщо скоротити експорт до ЄС та США.
то же что и с экономикой рф?
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2
Додано: Пон 03 чер, 2024 11:20
vitaliiangel
Але допомога є і буде. Нехай і зменшиться.
У війську відбудеться диференціація - хто здатний буде вояком з повними функціями; хто нездатний - буде в теплик тощо.
(це не моя хатєлка, це неізбєжность, до якої прийдуть, якщо воювати довго. Це поки ще досвідченого повноцінного вояка садять відсвічувати в теплик; досвідчений Успіх риє окопи. Потім замість них на ці функції направлятимуть інших).
Повномасштабна війна. Повномасштабна. Вона апріорі не може послаблювати рфію лише на якихось (умовно) сто доларів.
Тим паче що з часом ціна тільки зростає.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 03 чер, 2024 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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