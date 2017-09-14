detroytred написав:vitaliiangel Але допомога є і буде. Нехай і зменшиться. У війську відбудеться диференціація - хто здатний буде вояком з повними функціями; хто нездатний - буде в теплик тощо. (це не моя хатєлка, це неізбєжность, до якої прийдуть, якщо воювати довго).
Повномасштабна війна. Повномасштабна. Вона апріорі не може послаблювати рфію лише на якихось (умовно) сто доларів. Тим паче що з часом ціна тільки зростає.
Вас понівечать, а ви не пишіть маячні якщо все ескалювати в екзістенційну площину, то вектор зусиль та цілей може розгорнутися у несподіваному напрямку
detroytred написав:vitaliiangel Але допомога є і буде. Нехай і зменшиться. У війську відбудеться диференціація - хто здатний буде вояком з повними функціями; хто нездатний - буде в теплик тощо. (це не моя хатєлка, це неізбєжность, до якої прийдуть, якщо воювати довго).
Повномасштабна війна. Повномасштабна. Вона апріорі не може послаблювати рфію лише на якихось (умовно) сто доларів. Тим паче що з часом ціна тільки зростає.
щоб послаблювати РФ потрібно переносити бойові дії на її територію, а в нас намальована картина, що як відбувається вихід на кородони 91, то РФ піднімає зразу лапки і/або розпадається на улуси Китаю
Бетон написав:❗️Всі українці, які не стануть на військовий облік з-за кордону, повинні здати українські паспорти, - Безугла
Нардепка заявила, що ті громадяни, які не повернуться в Україну для оновлення військово-облікових даних, мають «здати українські паспорти й взяти інші».
На цю пропозицію народна депутатка запитала, чи готова Марʼяна Безугла так втратити 11 млн українців. Безугла відповіла: А вони наші? Вони всі зробили свій вибір.
Откуда цифра "11 млн"? Такого количества выехавших, вроде, нет. И из выехавших далеко не все мужчины 1860, которые должны "повернутися в Україну для оновлення військово-облікових даних". Таких всё же меньшинство.
fler написав:Є хоч один приклад, коли Китай позичив рф хоча б кілька мільярдів?
Є багато прикладів коли Китай позичав Шрі-Ланці, Пакистану, половині Африки та іншим країнам, які не змогли повернути борги. А потім забирав в них порти, шахти і т.д. Раз поки не зичить - значить москалі ще не в поганому стані і можуть вернути, а це не в інтересах Китаю...
fox767676 написав:якщо все ескалювати в екзістенційну площину, то вектор зусиль та цілей може розгорнутися у несподіваному напрямку
Так війна це і є рух в даному напрямку. І тіко в даному напрямку. І ніяк інакше. Я не знаю, наших посадовців хтось консультує чи само так відбувається, але отой повільний темп і дозволяє, дозволить уникнути "розгортання в несподіваному напрямку".
Ви ж самі бачите, що уявити сьогодення два роки тому навіть у ві сні неможна було... А зараз це обидєнность))
Ще раз поясню -- мені нецікаво, як деякі тутешні тулити свої хатєлки та голосити про своє ставлення. Я розглядаю тенденції розвитку подій.
fler написав:Є хоч один приклад, коли Китай позичив рф хоча б кілька мільярдів?
Є багато прикладів коли Китай позичав Шрі-Ланці, Пакистану, половині Африки та іншим країнам, які не змогли повернути борги. А потім забирав в них порти, шахти і т.д. Раз поки не зичить - значить москалі ще не в поганому стані і можуть вернути, а це не в інтересах Китаю...
+100 От про це я і кажу. Що всім вигідно продовження війни, бо це послаблює сторони. Україна нарешті може проведе реформи... Рфія поступиться ще більше китайцям, індусам і т.д.
Рфія це не може не розуміти, тому навіщо продовжує? Сподівання на Трампа озвучені були в 2022. Але з того часу активно підключилася Європа. Да і голосування респів за 60 млрд. Україні вже остаточно повинно було показати рашикам, що вони помилилися в розрахунку на Трампа.
adlork29 написав:Откуда цифра "11 млн"? Такого количества выехавших, вроде, нет. И из выехавших далеко не все мужчины 1860, которые должны "повернутися в Україну для оновлення військово-облікових даних". Таких всё же меньшинство.
За межами України мешкає мільйони чоловіків, яких в Україні називають "мобілізаційний ресурс". Не 11 мільйонів, звичайно, а, припустимо, мільйони 3-4. У більшості з них є дружини і діти, які в Україну не повернуться, якщо туди не повернеться чоловік, а отримає громадянство іншої країни.
Звичайно, що більшість з цих людей і так не збирались повертатись, але так розкидуватись громадянами...