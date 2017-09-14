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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8472847384748475
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗На Одещині командувач тероборони змушував підлеглих будувати йому приватний будинок, — ДБР

Посадовець залучив трьох бійців до роботи ще у 2023 році. З того часу військові отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Рфія це не може не розуміти, тому навіщо продовжує?

В москалів є план і вони його виконують. А Захід навіть перевиконує їх плани, зокрема позаплановою затримкою допомоги в 2023.
Нажаль для нас, москалі чудово знають свої можливості і вже приймають міри, щоб довше протягнути.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:03

  detroytred написав:
  fox767676 написав:якщо все ескалювати в екзістенційну площину, то вектор зусиль та цілей може розгорнутися у несподіваному напрямку

Так війна це і є рух в даному напрямку. І тіко в даному напрямку. І ніяк інакше.
Я не знаю, наших посадовців хтось консультує чи само так відбувається, але отой повільний темп і дозволяє, дозволить уникнути "розгортання в несподіваному напрямку".

Ви ж самі бачите, що уявити сьогодення два роки тому навіть у ві сні неможна було...
А зараз це обидєнность))

Ще раз поясню -- мені нецікаво, як деякі тутешні тулити свої хатєлки та голосити про своє ставлення.
Я розглядаю тенденції розвитку подій.

але отой повільний темп і дозволяє, дозволить уникнути "розгортання в несподіваному напрямку". - це ж варення пересічених на повільному вогні, щоб як найменше повискакували як жаби з Тиси
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Найбільше в мене віру в нашу перемогу вбиває те, що от з Європою наче домовились про довготривалу підтримку. щомісяця і навіть Орбан прогуляв голосування. Не пройшло й 3 місяців, а вже за травень грошей нема...
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:08

  adlork29 написав:Откуда цифра "11 млн"?
Такого количества выехавших, вроде, нет.
8 млн ЕС + США и 3 млн рф
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:09

АндрейМ

Скажіть , хто повинен захищати Україну ?

Ті хто поїхав , хто знехтував своєю Батьківщиной заради того щоб получати в Германії 500 евро , при тому голосно вигукивати- ми "україньскі біжаааанці " ?
То я не знаю навіщо вони здались ?
Ну жінки з дітями , я розумію що треба зберегти дітей .
Ну а чоловіки ?
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