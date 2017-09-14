❗На Одещині командувач тероборони змушував підлеглих будувати йому приватний будинок, — ДБР
Посадовець залучив трьох бійців до роботи ще у 2023 році. З того часу військові отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 12:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
❗На Одещині командувач тероборони змушував підлеглих будувати йому приватний будинок, — ДБР
Посадовець залучив трьох бійців до роботи ще у 2023 році. З того часу військові отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
Додано: Пон 03 чер, 2024 12:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 03 чер, 2024 12:03
але отой повільний темп і дозволяє, дозволить уникнути "розгортання в несподіваному напрямку". - це ж варення пересічених на повільному вогні, щоб як найменше повискакували як жаби з Тиси
Додано: Пон 03 чер, 2024 12:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Найбільше в мене віру в нашу перемогу вбиває те, що от з Європою наче домовились про довготривалу підтримку. щомісяця і навіть Орбан прогуляв голосування. Не пройшло й 3 місяців, а вже за травень грошей нема...
Додано: Пон 03 чер, 2024 12:08
Додано: Пон 03 чер, 2024 12:09
АндрейМ
Скажіть , хто повинен захищати Україну ?
Ті хто поїхав , хто знехтував своєю Батьківщиной заради того щоб получати в Германії 500 евро , при тому голосно вигукивати- ми "україньскі біжаааанці " ?
То я не знаю навіщо вони здались ?
Ну жінки з дітями , я розумію що треба зберегти дітей .
Ну а чоловіки ?
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