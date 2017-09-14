detroytred написав:

vitaliiangel написав: detroytred написав: От дійсно незрозуміло на що в рфії розрахунок? От дійсно незрозуміло на що в рфії розрахунок? 1. на снижение помощи от США если выборы выиграет не Байден.

2. помощь не перекрывает разрушенной инфраструктуры и с трудом перекрывает спрос на валюту.

3. впереди маячит гиперинфляция. Потому как единственное что ещё остается эмиссия.

4. Глобальный Запад не захочет конфронтации с Китаем из-за Украины. Китай не рф много чего на Китае завязано. 1. на снижение помощи от США если выборы выиграет не Байден.2. помощь не перекрывает разрушенной инфраструктуры и с трудом перекрывает спрос на валюту.3. впереди маячит гиперинфляция. Потому как единственное что ещё остается эмиссия.4. Глобальный Запад не захочет конфронтации с Китаем из-за Украины. Китай не рф много чего на Китае завязано.

Ну знизиться допомога від Штатів, зате Європа додасть.Ну зруйнується ще інфраструктура, зросте курс, ну піде гіпер, да хоч як в 90-ті з-п під 5 млн. карбованців, да хоч по мільярда, і т.д. - ну і що?Поки Україна показує і має впевненість воювати до кінця.Тобто в гіршому випадку уявимо -- Україна хоч вщент зруйнується, спустошення, повний програш війни, але до того часу оркостан буде дихати на ладан. Отримає піррову перемогу.Тому і питаю: на що розраховує рфія?Аналогічно і з нами. Якщо оркостан в духє режимів та совдепу буде воювати до останнього, то і для України перемога буде пірровою.Тобто на що розраховує Україна?Логічної відповіді не бачу ні для них, ні для нас.За винятком, що все ж таки в кожної сторони є якійсь *хитрий* план. Накшалт, що все ж таки на якомусь етапі війни, незабаром, підключаться по повній партнери.... які лише чекають, щоб рфія (звісно ж не Україна, Захід) ослабли ще більше і от тоді ослабшого перемогти з меншими для себе втратами.Або ще є якісь-то козир. Накшалт, скупили в ріфляндії частину верхівки, заколот і вуаля -- новий курс рфії.Чому питання більше про рфію, тому що саме рфія може відмовитися від продовження війни, звалити, піти на суттєві поступки для рпв. Україна ж вимушена захищатися до кінця.Тому питання відкрите --- на що розраховує рфія?