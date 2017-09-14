Найбільше в мене віру в нашу перемогу вбиває те, що от з Європою наче домовились про довготривалу підтримку. щомісяця і навіть Орбан прогуляв голосування. Не пройшло й 3 місяців, а вже за травень грошей нема...
Ті хто поїхав , хто знехтував своєю Батьківщиной заради того щоб получати в Германії 500 евро , при тому голосно вигукивати- ми "україньскі біжаааанці " ? То я не знаю навіщо вони здались ? Ну жінки з дітями , я розумію що треба зберегти дітей . Ну а чоловіки ?
В Україні військовозобов’язаними мають бути всі - і чоловіки, і жінки. Таку позицію висловив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Збройних сил України Юрій Федоренко в інтерв’ю Армія TV.
"Я вважаю щиро, що всі українці мають бути військовозобов’язані - чоловіки, жінки. З 18 років. Участь у бойових діях мають приймати після 23-х. Тобто не після 25-ти. От 24 роки - це саме те, що має бути. До цього часу кожен має мати військово-облікову спеціальність, розуміти як воно працює", - сказав військовий. https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 54717.html Одна справа, коли про збільшення мобілізації казав Залужний, і інша)) коли пересічні вояки.
От не пам'ятаю хто з експертів розповідав: партнери десь ще у 2017 поклали на стіл Мінські і пояснили -- між вами і повномасштабною війною лежить лише оцей папірець... Тобто ще до 2019 отам нагорі всі розуміли неминучість війни.
flyman написав:але отой повільний темп і дозволяє, дозволить уникнути "розгортання в несподіваному напрямку". - це ж варення пересічених на повільному вогні, щоб як найменше повискакували як жаби з Тиси
я вже писав що в ролі жаби може виявитись не та країна як ми сподівались
Дюрі-бачі написав:В москалів є план і вони його виконують. А Захід навіть перевиконує їх плани, зокрема позаплановою затримкою допомоги в 2023.
якщо вибори в США не внесуть якісь суттєві корективи, то продовження процесу "товтий сохне а худий дохне" з прогнозованим фіналом
холява написав:Ті хто поїхав , хто знехтував своєю Батьківщиной заради того щоб получати в Германії 500 евро Ну жінки з дітями , я розумію що треба зберегти дітей .
Навряд чи вони поїхали отримувати 500 євро. Вони поїхали, щоб врятувати свої життя/життя своїх сімей. Окрім того, абсолютна більшість "ресурсу" виїхали ще до початку війни, але залишаються громадянами України, і ці точно не їхали на 500 євро.
холява написав:То я не знаю навіщо вони здались ?
А чоловіки можуть "здатись" лише для того, щоб воювати? Це - уся їхня роль в житті? Як чудово... Ці печерні стереотипи про гендерні ролі назавжди з нами? Чоловіки "здались" хоча б для того, щоб з ними до України повернулись їхні дружини та діти, які без своїх чоловіків/батьків не повернуться.
холява написав:Ну а чоловіки ?
А що не так з чоловіками? Вони - не люди? Ви не вважаєте їхні життя цінними? Ну, так і держава Україна не вважає. Це навіть не третьосортні громадяни.
detroytred написав:В Україні військовозобов’язаними мають бути всі - і чоловіки, і жінки. Таку позицію висловив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Збройних сил України Юрій Федоренко в інтерв’ю Армія TV.
Нам давно на Заході говорять, що краще б мобілізували молодих здорових жінок, а не підстаркуватих чоловіків, але наша влада нікого не чує, хоча я і розумію чому - в суспільстві, вихованому на "ти ж - дівчинка" та "ти ж - хлопець", мобілізація жінок викликала б вибух мозків.
detroytred написав:От дійсно незрозуміло на що в рфії розрахунок?
1. на снижение помощи от США если выборы выиграет не Байден. 2. помощь не перекрывает разрушенной инфраструктуры и с трудом перекрывает спрос на валюту. 3. впереди маячит гиперинфляция. Потому как единственное что ещё остается эмиссия. 4. Глобальный Запад не захочет конфронтации с Китаем из-за Украины. Китай не рф много чего на Китае завязано.
Ну знизиться допомога від Штатів, зате Європа додасть. Ну зруйнується ще інфраструктура, зросте курс, ну піде гіпер, да хоч як в 90-ті з-п під 5 млн. карбованців, да хоч по мільярда, і т.д. - ну і що?
Поки Україна показує і має впевненість воювати до кінця. Тобто в гіршому випадку уявимо -- Україна хоч вщент зруйнується, спустошення, повний програш війни, але до того часу оркостан буде дихати на ладан. Отримає піррову перемогу. Тому і питаю: на що розраховує рфія?
Аналогічно і з нами. Якщо оркостан в духє режимів та совдепу буде воювати до останнього, то і для України перемога буде пірровою. Тобто на що розраховує Україна?
Логічної відповіді не бачу ні для них, ні для нас. За винятком, що все ж таки в кожної сторони є якійсь *хитрий* план. Накшалт, що все ж таки на якомусь етапі війни, незабаром, підключаться по повній партнери.... які лише чекають, щоб рфія (звісно ж не Україна, Захід) ослабли ще більше і от тоді ослабшого перемогти з меншими для себе втратами. Або ще є якісь-то козир. Накшалт, скупили в ріфляндії частину верхівки, заколот і вуаля -- новий курс рфії.
Чому питання більше про рфію, тому що саме рфія може відмовитися від продовження війни, звалити, піти на суттєві поступки для рпв. Україна ж вимушена захищатися до кінця. Тому питання відкрите --- на що розраховує рфія?
Судячи з кадрових призначень путін готується грати в довгу. Років на п'ять. За великим рахунком він вже своїх цілей досяг, сухопутний коридор до Криму поацює, нація об'єднана загальною цілью і як кажуть росіяни "мы за ценой не постоим". Як бонус посилився військовий блок як противага кгбістам. Десь так
Бетон написав:❗️Всі українці, які не стануть на військовий облік з-за кордону, повинні здати українські паспорти, - Безугла Нардепка заявила, що ті громадяни, які не повернуться в Україну для оновлення військово-облікових даних, мають «здати українські паспорти й взяти інші». На цю пропозицію народна депутатка запитала, чи готова Марʼяна Безугла так втратити 11 млн українців. Безугла відповіла: А вони наші? Вони всі зробили свій вибір. ㅤ
Якраз вчора розповіли про одного далекого знайомого - в Чехії від січня 2022, тягнув резину до останнього, що зараз лишився без паспорта і без роб. візи. Тепер ховається від чеської поліції, щоб не зловили на будівництві без документів.