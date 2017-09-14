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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8472847384748475>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Найбільше в мене віру в нашу перемогу вбиває те, що от з Європою наче домовились про довготривалу підтримку. щомісяця і навіть Орбан прогуляв голосування. Не пройшло й 3 місяців, а вже за травень грошей нема...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:08

  adlork29 написав:Откуда цифра "11 млн"?
Такого количества выехавших, вроде, нет.
8 млн ЕС + США и 3 млн рф
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:09

АндрейМ

Скажіть , хто повинен захищати Україну ?

Ті хто поїхав , хто знехтував своєю Батьківщиной заради того щоб получати в Германії 500 евро , при тому голосно вигукивати- ми "україньскі біжаааанці " ?
То я не знаю навіщо вони здались ?
Ну жінки з дітями , я розумію що треба зберегти дітей .
Ну а чоловіки ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:14

В Україні військовозобов’язаними мають бути всі - і чоловіки, і жінки. Таку позицію висловив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Збройних сил України Юрій Федоренко в інтерв’ю Армія TV.

"Я вважаю щиро, що всі українці мають бути військовозобов’язані - чоловіки, жінки. З 18 років. Участь у бойових діях мають приймати після 23-х. Тобто не після 25-ти. От 24 роки - це саме те, що має бути. До цього часу кожен має мати військово-облікову спеціальність, розуміти як воно працює", - сказав військовий.
https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 54717.html
Одна справа, коли про збільшення мобілізації казав Залужний, і інша)) коли пересічні вояки.

От не пам'ятаю хто з експертів розповідав: партнери десь ще у 2017 поклали на стіл Мінські і пояснили -- між вами і повномасштабною війною лежить лише оцей папірець...
Тобто ще до 2019 отам нагорі всі розуміли неминучість війни.

Тобто конспірологія)) -- може саме тому Зе?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:але отой повільний темп і дозволяє, дозволить уникнути "розгортання в несподіваному напрямку". - це ж варення пересічених на повільному вогні, щоб як найменше повискакували як жаби з Тиси

я вже писав що в ролі жаби може виявитись не та країна як ми сподівались

  Дюрі-бачі написав:В москалів є план і вони його виконують. А Захід навіть перевиконує їх плани, зокрема позаплановою затримкою допомоги в 2023.

якщо вибори в США не внесуть якісь суттєві корективи, то продовження процесу "товтий сохне а худий дохне" з прогнозованим фіналом
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:24

  холява написав:Ті хто поїхав , хто знехтував своєю Батьківщиной заради того щоб получати в Германії 500 евро
Ну жінки з дітями , я розумію що треба зберегти дітей .

Навряд чи вони поїхали отримувати 500 євро. Вони поїхали, щоб врятувати свої життя/життя своїх сімей. Окрім того, абсолютна більшість "ресурсу" виїхали ще до початку війни, але залишаються громадянами України, і ці точно не їхали на 500 євро.

  холява написав:То я не знаю навіщо вони здались ?

А чоловіки можуть "здатись" лише для того, щоб воювати? Це - уся їхня роль в житті? Як чудово... Ці печерні стереотипи про гендерні ролі назавжди з нами? Чоловіки "здались" хоча б для того, щоб з ними до України повернулись їхні дружини та діти, які без своїх чоловіків/батьків не повернуться.

  холява написав:Ну а чоловіки ?

А що не так з чоловіками? Вони - не люди? Ви не вважаєте їхні життя цінними? Ну, так і держава Україна не вважає. Це навіть не третьосортні громадяни.

  detroytred написав:В Україні військовозобов’язаними мають бути всі - і чоловіки, і жінки. Таку позицію висловив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Збройних сил України Юрій Федоренко в інтерв’ю Армія TV.

Нам давно на Заході говорять, що краще б мобілізували молодих здорових жінок, а не підстаркуватих чоловіків, але наша влада нікого не чує, хоча я і розумію чому - в суспільстві, вихованому на "ти ж - дівчинка" та "ти ж - хлопець", мобілізація жінок викликала б вибух мозків.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:31

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:От дійсно незрозуміло на що в рфії розрахунок?
1. на снижение помощи от США если выборы выиграет не Байден.
2. помощь не перекрывает разрушенной инфраструктуры и с трудом перекрывает спрос на валюту.
3. впереди маячит гиперинфляция. Потому как единственное что ещё остается эмиссия.
4. Глобальный Запад не захочет конфронтации с Китаем из-за Украины. Китай не рф много чего на Китае завязано.

Ну знизиться допомога від Штатів, зате Європа додасть.
Ну зруйнується ще інфраструктура, зросте курс, ну піде гіпер, да хоч як в 90-ті з-п під 5 млн. карбованців, да хоч по мільярда, і т.д. - ну і що?

Поки Україна показує і має впевненість воювати до кінця.
Тобто в гіршому випадку уявимо -- Україна хоч вщент зруйнується, спустошення, повний програш війни, але до того часу оркостан буде дихати на ладан. Отримає піррову перемогу.
Тому і питаю: на що розраховує рфія?

Аналогічно і з нами. Якщо оркостан в духє режимів та совдепу буде воювати до останнього, то і для України перемога буде пірровою.
Тобто на що розраховує Україна?

Логічної відповіді не бачу ні для них, ні для нас.
За винятком, що все ж таки в кожної сторони є якійсь *хитрий* план. Накшалт, що все ж таки на якомусь етапі війни, незабаром, підключаться по повній партнери.... які лише чекають, щоб рфія (звісно ж не Україна, Захід) ослабли ще більше і от тоді ослабшого перемогти з меншими для себе втратами.
Або ще є якісь-то козир. Накшалт, скупили в ріфляндії частину верхівки, заколот і вуаля -- новий курс рфії.

Чому питання більше про рфію, тому що саме рфія може відмовитися від продовження війни, звалити, піти на суттєві поступки для рпв. Україна ж вимушена захищатися до кінця.
Тому питання відкрите --- на що розраховує рфія?

Судячи з кадрових призначень путін готується грати в довгу. Років на п'ять. За великим рахунком він вже своїх цілей досяг, сухопутний коридор до Криму поацює, нація об'єднана загальною цілью і як кажуть росіяни "мы за ценой не постоим". Як бонус посилився військовий блок як противага кгбістам. Десь так
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:32

  АндрейМ написав:Ви не вважаєте їхні життя цінними?
интересный вопрос, считает ли патологоанатом жизнь ценностью? ритуальные бюро рады каждому покойнику - это их заработок. И ничего не сделаешь, одним горе, другим деньги.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 03 чер, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:38

  vitaliiangel написав:
  adlork29 написав:Откуда цифра "11 млн"?
Такого количества выехавших, вроде, нет.
8 млн ЕС + США и 3 млн рф

По европейским данным их заметно меньше:
Под временной защитой в ЕС по состоянию на 31 января находились 4,3 млн человек, которые покинули Украину в результате полномасштабного вторжения России.

Сколько в РФ, не знаю.

Заодно и о мужчинах:
Взрослые женщины составляли около половины (46,1%) бенефициаров временной защиты в ЕС. Дети – почти треть (33,2%), а взрослые мужчины – чуть больше пятой части (20,7%) от общего количества.

И эти 20,7% далеко не все 1860.

Цитаты отсюда: https://forbes.ua/ru/news/u-es-ofitsiyno-perebuvayut-43-mln-bizhentsiv-z-ukraini-naybilshiy-pririst-zafiksovano-u-nimechchini-11032024-19757

ООН называет цифру 6,3 млн., но это, насколько понимаю, общее количество вместе с выехавшими в РФ.
Цифра 11 млн., возможно, вместе с ВПЛ.
adlork29
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:39

  Бетон написав:❗️Всі українці, які не стануть на військовий облік з-за кордону, повинні здати українські паспорти, - Безугла
Нардепка заявила, що ті громадяни, які не повернуться в Україну для оновлення військово-облікових даних, мають «здати українські паспорти й взяти інші».
На цю пропозицію народна депутатка запитала, чи готова Марʼяна Безугла так втратити 11 млн українців. Безугла відповіла:
А вони наші? Вони всі зробили свій вибір.

Якраз вчора розповіли про одного далекого знайомого - в Чехії від січня 2022, тягнув резину до останнього, що зараз лишився без паспорта і без роб. візи.
Тепер ховається від чеської поліції, щоб не зловили на будівництві без документів.
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