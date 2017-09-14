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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:00
some dou user написав:Майже не доначу — бо не маю прибутків при європейських витратах на життя. Кожен раз, коли про це думаю — мені прикро. І десь мерехтить якась образа: ніби я довіряв і усе робив як треба — а мене надурили, використали та викинули.
З самого початку війни я вирішив що не покину свій дім у Харкові. На це було багато різних причин — патріотизм чи якась сміливість була не на першому місті. Я розумів що боєць з мене ніякий (скоріше панікер) — тому я буду допомагати як вмію — грошима. Тим більше що я звик до дуже скоромного життя і аби сидіти у власній хаті і їсти смажену курку не так багато грошей треба.
Перше, як заможні люди мають допомогти державі — це купити військові облігації. Як тільки Приват почав їх продавати — я купив майже на усі вільні гроші які лежали на карті (десь 300 К гривень). Зрозуміло що прибутку це не принесло адже відсоток навіть не покрив інфляції і падіння курсу гривні. Але головне — допомога державі. Через пів-року я вже купував валютні облігації і на піку мав їх десь на $60 К (але аби їх придбати довелося познайомитися з фінмоніторингом!). Сподіваюся це якось допомогло не тільки банкам які їх продавали.
Донатив я і до війни 2022. У 2014, 2015 більше — після «Минську» менше, у 2021 закидував десь 5 — 10 К на місяць на peoplesproject.com. Але з початком війни я вирішив що оскільки не іду воювати і не працюю в тилу на потреби фронта — то усі зайві гроші буду донатити. Тим більше що на моїй великий галері відразу знайшлося багато волонтерів і хтось на щось збирає майже кожного дня.
Поставив ліміт 10К на день на карточку аби не роздати усе відразу. Стратегія донатів була приблизно така: на кожну нову банку від волонтерів компанії — відказу 1К. Також якщо бачив що можна швидко «добити» банку — то міг закинути ще декілька тисяч. Таким чином виходило десь 100 К на місяць «своїм» волонтерам. Якщо на кінець місяця від зарплати щось залишалось — тоді приймав участь у великих зборах ДОУ, ХХ, КОЛО, Фонд Притули (мені іноді навіть сувеніри надсилали: гільзи, шеврони, календар, шматок кацапського гвинтокрила).
І усе б було чудово — якби не брехня. Пам’ятаєте це: «2-3 тижні», «2-3 місяці», «Крим до літа», «Великий наступ». З одного боку казали що вже ось-ось перемога, а з іншого ловили на вулицях і постійно казали що служити доведеться усім ... На той час я вже сидів дома 3 роки і працював без відпустки (а нащо вона вдома?). Обстріли, блекаути, постійні натяки від менеджера «переїзди з Харкова — а то можуть звільнити одним днем» — усе це давило на мою і так хвору психіку. Я погано спав, почав чути голоси... Отже я зрозумів що або втеча — або божевілля. Так один страх переміг інший — я утік.
І зараз розумію що рік тому я ще не уявляв НАСКІЛЬКИ усе стане гірше в Україні! І справа навіть не у тому як розрекламований наступ перетворилося на поступовий відступ — цього можна було очікувати і це не наша провина (хіба що брехунов у владі). Вулична мобілізація була і раніше. Але я і уявити не міг що вони офіційно зроблять усіх обмежено придатних здоровими і будуть гребти у армію гіпертоніків, сердечників, діабетиків, людей які ледве можуть ходити ... І ладно б їх посадили десь снаряди подавати чи кашу варити — усіх відправляють бігати на полігон! Навіщо?! Це ж просто знущання з хворих, літніх людей! Спитайте цих молодих партійців із Зе-команди: чи хотіли б ви аби вашого 50-літнього батька ганяли по полігону? А в армії і так більшість людей 40+ — а після такої мобілізації половина з них зможе тільки лежати в окопах.
Якщо на початку війни усі розуміли що треба щось робити задля перемоги (міняли правила «на лету» аби завозити дрони) — то зараз прикро бачити що за 2 роки не зробили нічого аби люди могли чесно працювати на перемогу! Економічне бронювання — «несправедливе», бронювання в ІТ — майже не працює, гроші державі не потрібні — потрібне «м’ясо». І усі ці 2 роки шалені гроші ідуть по кишенях ТЦК, ВЛК, погранців, усяких перевізників та шахраїв ... А зараз кажуть: грошей не вистачає — давайте підвищувати податки, тарифи, ціни.
«Конституція на паузі» — тому приймають не тільки закони, а і просто постанови які суперечать усяким правам людини. Я не здивуюся якщо наступним кроком буде інша «економічна мобілізація»: почнуть просто конфіскувати вклади, блокувати рахунки і забирати гроші. Спочатку мобілізують гроші — потім людину. Насправді один крок залишився: дозволити обшук по квартирах у пошуках ухилянтів. А усі цінності, знайдені при обшуку — конфіскувати як «докази».
Я радий і щасливий що втік поки ще не почалося таке свавілля. А з іншого боку думаю скільки я користі міг би принести якби мені просто дозволили спокійно працювати далі в Харкові.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:11
АндрейМ
Сталась сітуація , на нас напали , іде війна на виживання .
Я іще раз питаю .
ХТО має ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ ?
Війскових вже не вистачає .
Залишились хитродупі .
Я так зрозумів що ви прихильник жінок у армію ?
До речі , ви за кордоном ?
І ще питання , а ті то поїхали в інші країни на який .....Й нам потрібні ?
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холява
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:14
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sens
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:15
fler написав:
ЗМІ і не таке ще напишуть ближче до виборів у США.
Ні, це не ЗМІ, це головноєбланствующий в своїх роликах сам сказав. Ви, як людина, що тусуєтсья у владних колах, поясніть, в нього остаточно дах остаточно поїхав від наркоти чи він завжди був таким ідіотом?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:17
sens написав:
https://petition.president.gov.ua/petition/224026
ага, ще були "закрити небо", "відкрити кордони для м1860"
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fox767676
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:23
sashaqbl написав: fler написав:
ЗМІ і не таке ще напишуть ближче до виборів у США.
Ні, це не ЗМІ, це головноєбланствующий в своїх роликах сам сказав. Ви, як людина, що тусуєтсья у владних колах, поясніть, в нього остаточно дах остаточно поїхав від наркоти чи він завжди був таким ідіотом?
А вы его интервью (а не ролики) сами слушали?
Или только читали заголовки СМИ?
Потому что он "сам сказав" не так, как вы это подаёте.
Ну а употребляемые вами эпитеты характеризуют больше не его, а вас. И не лучшим образом.
P.s. Господа модераторы, можно восстановить мой старый ник? Уже надоело писать вам на почту об этом.
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adlork29
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:23
Letusrock написав:
Якраз вчора розповіли про одного далекого знайомого - в Чехії від січня 2022, тягнув резину до останнього, що зараз лишився без паспорта і без роб. візи.
Тепер ховається від чеської поліції, щоб не зловили на будівництві без документів.
Хз, як зараз. Але в мене швагро виїхав в Прагу в 2006 з піврічною візою. Досі там.
3 чи 4 рази попадався поліції, намагались депортувати, він з ними судився, обіцяв виїхати сам, обіцяв одружитись на чешці і ще якісь приколи. І вони кожен раз його відпускали. Перед самою війною таки якось легалізувався. Хз, може зараз щось і помянялось, але загалом я б не сильно переживав за депортацію "біженців". Хіба на чомусь незаконному попадуться.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:57
adlork29 написав:
P.s. Господа модераторы, можно восстановить мой старый ник? Уже надоело писать вам на почту об этом.
Перевірте свою пошту, будь ласка!
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Ірина_
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:59
холява написав:АндрейМ
Сталась сітуація , на нас напали , іде війна на виживання .
Я іще раз питаю .
ХТО має ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ ?
Війскових вже не вистачає .
Залишились хитродупі .
Я так зрозумів що ви прихильник жінок у армію ?
До речі , ви за кордоном ?
І ще питання , а ті то поїхали в інші країни на який .....Й нам потрібні ?
На виживання кого ця війна?
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makar_
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:08
makar_ написав: холява написав:АндрейМ
Сталась сітуація , на нас напали , іде війна на виживання .
Я іще раз питаю .
ХТО має ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ ?
Війскових вже не вистачає .
Залишились хитродупі .
Я так зрозумів що ви прихильник жінок у армію ?
До речі , ви за кордоном ?
І ще питання , а ті то поїхали в інші країни на який .....Й нам потрібні ?
На виживання кого ця війна?
Наприклад
На Одещині командувач тероборони змушував підлеглих будувати йому приватний будинок
Будинки самі себе не побудують. Будівельник не дасть збрехать
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