some dou user написав: Майже не доначу — бо не маю прибутків при європейських витратах на життя. Кожен раз, коли про це думаю — мені прикро. І десь мерехтить якась образа: ніби я довіряв і усе робив як треба — а мене надурили, використали та викинули.

З самого початку війни я вирішив що не покину свій дім у Харкові. На це було багато різних причин — патріотизм чи якась сміливість була не на першому місті. Я розумів що боєць з мене ніякий (скоріше панікер) — тому я буду допомагати як вмію — грошима. Тим більше що я звик до дуже скоромного життя і аби сидіти у власній хаті і їсти смажену курку не так багато грошей треба.

Перше, як заможні люди мають допомогти державі — це купити військові облігації. Як тільки Приват почав їх продавати — я купив майже на усі вільні гроші які лежали на карті (десь 300 К гривень). Зрозуміло що прибутку це не принесло адже відсоток навіть не покрив інфляції і падіння курсу гривні. Але головне — допомога державі. Через пів-року я вже купував валютні облігації і на піку мав їх десь на $60 К (але аби їх придбати довелося познайомитися з фінмоніторингом!). Сподіваюся це якось допомогло не тільки банкам які їх продавали.

Донатив я і до війни 2022. У 2014, 2015 більше — після «Минську» менше, у 2021 закидував десь 5 — 10 К на місяць на peoplesproject.com. Але з початком війни я вирішив що оскільки не іду воювати і не працюю в тилу на потреби фронта — то усі зайві гроші буду донатити. Тим більше що на моїй великий галері відразу знайшлося багато волонтерів і хтось на щось збирає майже кожного дня.

Поставив ліміт 10К на день на карточку аби не роздати усе відразу. Стратегія донатів була приблизно така: на кожну нову банку від волонтерів компанії — відказу 1К. Також якщо бачив що можна швидко «добити» банку — то міг закинути ще декілька тисяч. Таким чином виходило десь 100 К на місяць «своїм» волонтерам. Якщо на кінець місяця від зарплати щось залишалось — тоді приймав участь у великих зборах ДОУ, ХХ, КОЛО, Фонд Притули (мені іноді навіть сувеніри надсилали: гільзи, шеврони, календар, шматок кацапського гвинтокрила).

І усе б було чудово — якби не брехня. Пам’ятаєте це: «2-3 тижні», «2-3 місяці», «Крим до літа», «Великий наступ». З одного боку казали що вже ось-ось перемога, а з іншого ловили на вулицях і постійно казали що служити доведеться усім ... На той час я вже сидів дома 3 роки і працював без відпустки (а нащо вона вдома?). Обстріли, блекаути, постійні натяки від менеджера «переїзди з Харкова — а то можуть звільнити одним днем» — усе це давило на мою і так хвору психіку. Я погано спав, почав чути голоси... Отже я зрозумів що або втеча — або божевілля. Так один страх переміг інший — я утік.

І зараз розумію що рік тому я ще не уявляв НАСКІЛЬКИ усе стане гірше в Україні! І справа навіть не у тому як розрекламований наступ перетворилося на поступовий відступ — цього можна було очікувати і це не наша провина (хіба що брехунов у владі). Вулична мобілізація була і раніше. Але я і уявити не міг що вони офіційно зроблять усіх обмежено придатних здоровими і будуть гребти у армію гіпертоніків, сердечників, діабетиків, людей які ледве можуть ходити ... І ладно б їх посадили десь снаряди подавати чи кашу варити — усіх відправляють бігати на полігон! Навіщо?! Це ж просто знущання з хворих, літніх людей! Спитайте цих молодих партійців із Зе-команди: чи хотіли б ви аби вашого 50-літнього батька ганяли по полігону? А в армії і так більшість людей 40+ — а після такої мобілізації половина з них зможе тільки лежати в окопах.

Якщо на початку війни усі розуміли що треба щось робити задля перемоги (міняли правила «на лету» аби завозити дрони) — то зараз прикро бачити що за 2 роки не зробили нічого аби люди могли чесно працювати на перемогу! Економічне бронювання — «несправедливе», бронювання в ІТ — майже не працює, гроші державі не потрібні — потрібне «м’ясо». І усі ці 2 роки шалені гроші ідуть по кишенях ТЦК, ВЛК, погранців, усяких перевізників та шахраїв ... А зараз кажуть: грошей не вистачає — давайте підвищувати податки, тарифи, ціни.

«Конституція на паузі» — тому приймають не тільки закони, а і просто постанови які суперечать усяким правам людини. Я не здивуюся якщо наступним кроком буде інша «економічна мобілізація»: почнуть просто конфіскувати вклади, блокувати рахунки і забирати гроші. Спочатку мобілізують гроші — потім людину. Насправді один крок залишився: дозволити обшук по квартирах у пошуках ухилянтів. А усі цінності, знайдені при обшуку — конфіскувати як «докази».

Я радий і щасливий що втік поки ще не почалося таке свавілля. А з іншого боку думаю скільки я користі міг би принести якби мені просто дозволили спокійно працювати далі в Харкові.



